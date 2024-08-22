دوري روشن السعودي
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
كريستيانو رونالدو 34'
M. Fouzair 49' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

برعاية

logo

النصر v الرائدالنتائج والإحصائيات,