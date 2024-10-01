دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 2
ن م
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خوسيلو 45' + 2', 48'S. Sano 73'ياسين براهيمي 76'
Kaku 56' (جزاء)سفيان رحيمي 66'
(ش١ 1-0) (ن م 4-2)

الغرافة v العينالنتائج والإحصائيات,