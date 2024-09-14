دوري روشن السعودي
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0 - 3
ن م
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سالم الدوسري 53'ألكساندر ميتروفيتش 80', 90' + 10'
(ش١ 0-0) (ن م 0-3)

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الرياض v الهلالالنتائج والإحصائيات,