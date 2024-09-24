كأس خادم الحرمين الشريفين
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1 - 3
ن م
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M. Maolida 29'
جياكومو بونافينتورا 36'عبد الرزاق حمد الله 65', 80'
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

الخلود v الشبابالنتائج والإحصائيات,