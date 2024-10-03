دوري روشن السعودي
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1 - 2
ن م
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S. Al-Abbas 90' + 5'
كريم بنزيما 50'حسام عوار 89'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

الأخدود v الاتحادالنتائج والإحصائيات,