صحفي - شغوف بكرة القدم

انطلاقتي في العمل الصحفي الرياضي عام 2006، عندما انتسبت لإحدى الصحف السعودية الكبرى.

ولكن، الشغف الحقيقي بكرة القدم بدأ منذ كأس العالم فرنسا 1998، الذي شهد تواجد العديد من الأساطير، على رأسهم الفرنسي زين الدين زيدان، والبرازيلي روبيرتو كارلوس.

أختص حاليا بكتابة المحتوى الرياضي سواء القصص الصحفية أو التحليلات للمباريات الكبرى والأحداث الرياضية المهمة.

أما تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ تشمل:

حارس: جانلويجي بوفون.

الدفاع: كافو – فرانز بكنباور – باولو مالديني – مارسيلو.

الوسط: دييجو مارادونا – زين الدين زيدان – بيليه.

الهجوم: ليونيل ميسي – رونالدو نازاريو – كريستيانو رونالدو.