"لا أريد أن أضغطه ومدافعي يستطيع تقطيع المنافسين!".. سباليتي يتحدث عن كنان يلدز وسط أنباء الانتقال إلى ريال مدريد

حول النقاش الذي نشأ بعد مباراة كومو وميلان: "لم أشاهدها مرة واحدة فقط، بل شاهدتها عدة مرات، هناك أشياء يمكن تعلمها من مشاهدة المباريات الأخرى، في هذه الحالة يمكن التعلم من كومو وميلان، سيكون من الجيد التفكير والتعمق، كما قلت، في النتائج واللاعبين... لماذا لا يحب اللاعب تحقيق النتائج بل الاستمتاع؟".

حول هذا الموضوع، أوضح سباليتي: "هناك ما تحبه أكثر، ما تحب أن تفعله لأنه يمنحك الرضا، لكن بدون النتيجة أعتقد أن الأمر صعب. كومو، من خلال هذا السلوك، يعتقد أن هناك فرصًا أكبر للفوز بالمباراة، وبالنظر إلى ما أظهره على أرض الملعب حتى مرحلة معينة، كان تفكيره صحيحًا. لكن عندما تلعب مع فرق تحب أن تبقي دفاعها منخفضًا، يصبح الأمر خطيرًا. إذا كانت لديهم القدرة على الجري والشخصية والقدرة على قلب الطاولة، فمن الواضح أنه يجب أن تكون جيدًا. يمكنك الفوز بعدة طرق. لدي هويتي وأعرف كيف أغيرها، لكن يجب أن يكون لديك دائمًا توازن دفاعي، ذلك العدد من اللاعبين الذين يمنعون الهجمات. أنا أحب كلا النظريتين، يجب أن نكون منفتحين على كلاهما، لنقل إن البقاء في الخلف والانطلاق هو أيضًا خطر في كرة القدم الحالية، فهناك المزيد من الكرات داخل منطقة الجزاء".