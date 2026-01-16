Spalletti JuventusGetty Images
Andrea Ajello و أحمد مجدي

"لا أريد أن أضغطه ومدافعي يستطيع تقطيع المنافسين!".. سباليتي يتحدث عن كنان يلدز وسط أنباء الانتقال إلى ريال مدريد

تحدث لوتشيانو سباليتي في مؤتمر صحفي قبل مباراة كالياري ويوفنتوس: "ييلديز غاب عن تدريب واحد لكنه بخير".

يوفنتوس يريد مواصلة سعيه نحو المراكز الأولى وسيتوجه إلى كالياري لمحاولة مواصلة هذا الأداء الإيجابي. سيواجه البيانكونيري فريق فابيو بيساكان بعد خمسة انتصارات في آخر ست مباريات في الدوري.

لقد حصل لوتشيانو سباليتي على ردود فعل رائعة من الفريق في الأسابيع الأخيرة، سواء على صعيد النتائج أو الأداء؛ وقد حضر المدرب مؤتمرًا صحفيًا عشية المباراة.

وفيما يلي تصريحات سباليتي حول مباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

  • سباليتي يتحدث عن لاعبيه

    حول أداء جوناثان ديفيد الأخير وانضمامه إلى الفريق: "ديفيد تطور مع تطور الفريق بأكمله، أوبيندا لديه خصائص مختلفة، لكن ديفيد يتفاعل بشكل أفضل قليلاً، الخطة هي إدارة الاستحواذ داخل نصف ملعب الخصم، المهاجم الأول يجب أن يكون جيدًا في الانطلاق من حين لآخر، للتلاعب بالكرة وتحقيق التفوق، وهو يمتلك هذه القدرة. ديفيد بحاجة إلى الفريق، والفريق بحاجة إلى لاعب يتمتع بهذه الصفات، نحن متحدون بأجمل وأكمل شكل".

    • إعلان

  • "لا تلمسوا أدزيتش"

    سباليتي تحدث عن فاسيلي أدزيتش واحتمال رحيله: "من وجهة نظري، الأمر سهل، لأنه يتمتع بقدرات استثنائية، من النوع الذي يتمتع به كبار اللاعبين، وأود أن يتمكن من اكتساب تلك المعرفة، وأن يرتب في ذهنه ما يجب عليه أن يتخلى عنه تمامًا وما يجب عليه أن يفرضه، وأن يستغل قدر الإمكان، لأنه يسدد ضربات قوية، وتسديدات من خارج منطقة الجزاء مذهلة، ومحرك مذهل، ولديه سهولة في رؤية الأشياء، ثم يضيع أحيانًا لأنه لا يفعل الشيء السهل مرتين، بل يريد أن يجد الشيء المثير بشكل خاص. بالنسبة لي، أدزيتش لا يمكن المساس به، إنه لاعب أتوقع منه أشياء عظيمة، هناك إمكانية للعثور على كنز مخفي".

  • "مدافعي يستطيع تقطيع المنافسين"

    وأضاف: "أنا سعيد بعودة بريمر، وبتحسنه من مباراة إلى أخرى. هذه الإصابات تثير الشكوك، لكن اللاعب قام بعزل رأسه تمامًا، وهو دائمًا ما يتحرك ببطء، إذا كانت هناك إمكانية لإدارة بعض اللاعبين عن طريق إبعادهم قليلاً عن المباراة كما حدث في المباراة الأخيرة...في الوقت الحالي هو داخل الفريق، ثم سنفكر في الأمر من مرة إلى أخرى، هذه هي المشاعر، كل الضوابط التي نقوم بها، إنه لاعب كرة قدم قوي جدًا، لا يزال بحاجة إلى التحسين عندما تكون الكرة بين قدميه لأنه يتمتع بإمكانيات هائلة، يستطيع قطع أي مهاجم يراوغه لنصفين".

  • عن يلدز وكونسيساو

    حول حالة يلدز بعد ظهور أعراض الإنفلونزا: "عادة ما يكون اللاعب من الطراز الرفيع لأنه يشارك في المباريات أو لأنه يلعب كبطل، وهو يمتلك هاتين الصفتين، وبالنظر إلى مباراة الغد، هناك كونسيساو الذي يجب أن يعود بالفعل، ولن يلعب المباراة بأكملها، ويمكن التعامل معه بعد بدء المباراة، ويمكن أن يبدأ المباراة، والآن سأستشير ماركو دومينيكيني، وسنرى، يمكن أن يلعب أحدهما أولاً ثم الآخر أو العكس. يلدز غاب عن التدريب بسبب التهاب في الحلق، لكنه تدرب جيدًا هذا الصباح، وكان قويًا جدًا".

  • عن مباراة كومو وميلان

    حول النقاش الذي نشأ بعد مباراة كومو وميلان: "لم أشاهدها مرة واحدة فقط، بل شاهدتها عدة مرات، هناك أشياء يمكن تعلمها من مشاهدة المباريات الأخرى، في هذه الحالة يمكن التعلم من كومو وميلان، سيكون من الجيد التفكير والتعمق، كما قلت، في النتائج واللاعبين... لماذا لا يحب اللاعب تحقيق النتائج بل الاستمتاع؟".

    حول هذا الموضوع، أوضح سباليتي: "هناك ما تحبه أكثر، ما تحب أن تفعله لأنه يمنحك الرضا، لكن بدون النتيجة أعتقد أن الأمر صعب. كومو، من خلال هذا السلوك، يعتقد أن هناك فرصًا أكبر للفوز بالمباراة، وبالنظر إلى ما أظهره على أرض الملعب حتى مرحلة معينة، كان تفكيره صحيحًا. لكن عندما تلعب مع فرق تحب أن تبقي دفاعها منخفضًا، يصبح الأمر خطيرًا. إذا كانت لديهم القدرة على الجري والشخصية والقدرة على قلب الطاولة، فمن الواضح أنه يجب أن تكون جيدًا. يمكنك الفوز بعدة طرق. لدي هويتي وأعرف كيف أغيرها، لكن يجب أن يكون لديك دائمًا توازن دفاعي، ذلك العدد من اللاعبين الذين يمنعون الهجمات. أنا أحب كلا النظريتين، يجب أن نكون منفتحين على كلاهما، لنقل إن البقاء في الخلف والانطلاق هو أيضًا خطر في كرة القدم الحالية، فهناك المزيد من الكرات داخل منطقة الجزاء".

  • لوكاتيلي "قائد جيد"

    وأردف: "في رأيي، هناك بعض الأرقام التي تتحدث عن لوكاتيلي، فهو بعد مودريتش أحد أكثر اللاعبين نجاحًا في تمرير الكرات الحاسمة، والإحصائيات توضح بعض الأمور، من وجهة نظري، لأننا نريد أن نقدم أسلوب لعب معين، لأنني أحب ذلك وقد أعطاني مزايا... هناك من هم أكثر قدرة على خلق الفرص ومن هم أكثر قدرة على الحفاظ على التوازن. بالنسبة لي، هو مثالي للقيام بهذا التفكير المزدوج أثناء اللعب، لا يوجد لاعب أفضل منه، إنه قائد جيد ليوفنتوس".

  • سوق الانتقالات ويلدز: "لا أريد أن أضغطه"

    فيما يتعلق بالسوق: "يناير هو الشهر المخصص لإدخال لاعبين أو خصائص مختلفة لا توجد في لاعبيك. من هذه الناحية، منذ وصولي ونحن في السوق، كما قلت من قبل، هناك بعض الأشياء التي قد نفتقدها، لتكون بديلة".

    ثم عن يلدز: "أريد أن أتركه وشأنه، لا أريد أن أشكك في دوره، بالنسبة لي هو قوي جدًا وسيقوم بعمل رائع، وهو يفعل ذلك بالفعل، من أجل الفريق ومن أجلي، لذلك أريد أن أحميه، لا أريد أن أضغط عليه بأي شكل من الأشكال، يمكننا الاستغناء عن هذين الدورين، هناك كوستيتش الذي أراه متحمسًا للغاية الآن، وهو ما لم أكن أراه في البداية، وأرى كابال الذي عاد إلى مستواه في تلك الدقائق العشرة التي جعلته يلعبها، قوي جدًا بالرأس ويتطور، لذا إذا كانوا في قمة مستواهم الفردي، يمكنك وضعهم في أي مكان".

     شاهد الدوري الإيطالي عبر stc tv بـ15 ريال فقطاشترك الآن!

الدوري الإيطالي
كالياري crest
كالياري
كالياري
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
0