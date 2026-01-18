AFP
مطالبات لساديو ماني بالتراجع عن الاعتزال!
ماني يثني على مصر بعد الفوز في نصف النهائي
سجل ماني هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في كأس الأمم الإفريقية هذا الشتاء، بما في ذلك الهدف الحاسم في فوز فريقه على مصر في نصف النهائي منتصف الأسبوع.
سجل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا هدفًا في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز مغرب 1-0، ليقضي على آمال محمد صلاح في الفوز بكأس الأمم الإفريقية لأول مرة في مسيرته.
وأشاد لاعب ليفربول السابق بزميله السابق ومصر بعد الفوز، قائلاً: "أشيد بمصر بالطبع، وكما قلت دائماً، مصر هي أفضل فريق في أفريقيا بالنسبة لي، وقد أثبتوا ذلك مرة أخرى اليوم، واو. يا له من فريق، لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لنا، وكنا نتوقع ذلك لأنها كأس أفريقيا ونحن نسافر، لكننا حافظنا على صبرنا في مواجهة هؤلاء اللاعبين الرائعين، خاصة محمد صلاح، أحد أفضل اللاعبين في العالم".
"بالطبع، هو دائمًا يبذل قصارى جهده من أجل الفريق، لكن الحظ لم يحالفه اليوم أيضًا، أريد فقط أن أقول إن هذا جزء من كرة القدم".
ومن المقرر أن تكون مباراة الأحد النهائية ضد المغرب هي آخر مباراة لماني مع السنغال، بعد أن أشار سابقًا إلى أنه سيتقاعد بعد البطولة.
وقال السنغالي: "نحن نعرف كيف نلعب النهائي، النهائي موجود لكي نفوز به، سأكون سعيدًا جدًا بلعب نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخير لي، والاستمتاع به وجعل بلدي يفوز".
لكن مدرب السنغال بابي ثياو ناشد ماني الاستمرار في اللعب مع المنتخب الوطني، مدعيا أن مهاجم النصر "يمثل إفريقيا".
ماني "يمثل إفريقيا" وفقًا لمدرب السنغال
وقال ثياو قبل المباراة النهائية يوم الأحد: "البلد لا يتفق مع قراره، وأنا لا أتفق معه، نريد أن نبقيه لأطول فترة ممكنة، إنه يمثل إفريقيا والعالم، وعندما نقول إن القرار قراره، فإنه لا يخصه وحده، بل إنه ينتمي إلى شعب السنغال، وهم يريدونه أن يستمر.
وأضاف: "بالنظر إلى مثاله، نحن بحاجة إلى أشخاص مثله في البلاد، إنه يعطينا دروسًا، بتواضعه، وتعليمه، وكيف يقدم عرقه من أجل السنغال، لقد بذل حياته من أجل أن يصل هذا الفريق إلى كأس العالم في 2022، وبذل حياته للفوز بأول كأس أمم أفريقيا والحصول على النجمة الأولى".
وأكمل: "إذا كان عليّ التوقيع على ورقة للسماح لهذا اللاعب بالمغادرة، فسأقول لا، وسيقول زملاؤه لا أيضًا".
وكرر لاعب خط وسط السنغال بابي جويي مشاعر ثياو، مضيفًا: "سنحاول إبقائه معنا لفترة أطول قليلاً، لأنه لا يزال أمامه سنوات رائعة ليقدمها، سمعت ما قاله وسنرى ما سيقرر فعله، لكننا نريده حقًا أن يبقى معنا لسنوات عديدة أخرى".
ماني "استحق الفوز بالكرة الذهبية"
كما أشاد قلب دفاع السنغال موسى نياخاتي بمواطنه، وذهب إلى حد القول إن ماني يستحق الفوز بالكرة الذهبية، قائلاً: "ساديو لاعب استثنائي كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية".
وأضاف: ""وفوق كل شيء، هو رجل رائع ليس لديه غرور كبير، إنه يعمل بجد ويحب بلده - وحقيقة أن هذه هي المرة السادسة التي يشارك فيها في كأس الأمم الأفريقية تظهر طول عمره واستمراريته".
وأضاف: "هناك أمور أخرى سأحتفظ بها لنفسي، لكننا نريد أن نفعل ذلك من أجله ليضيف نجمة ثانية إلى قميصنا، فهو أحد أفضل اللاعبين الذين عرفناهم على الإطلاق".
وأكمل: "إنه شخص كان له دور كبير في انضمامي إلى المنتخب الوطني السنغالي، لقد ساهم بشكل كبير في السماح للمدرب بضمي".
وأنهى: "عندما يكون لديك لاعب من مستواه يطرق بابك ليأخذك، فإن ذلك يظهر تواضعه وغياب الغرور عن شخصيته، كما يحدد حبه لبلده وعمله من أجل السنغال".
متى ستقام المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية؟
تنطلق المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية في ملعب مولاي عبد الله في الرباط في الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية مساءً اليوم الأحد.
يأمل ماني في قيادة السنغال إلى الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخها بعد أن فازت بهذه البطولة المرموقة لأول مرة في عام 2021.
في غضون ذلك، يتطلع البلد المضيف المغرب إلى تحقيق أول فوز له في كأس الأمم الأفريقية منذ عام 1976.
