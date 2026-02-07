رحيل جوارديولا الصيف القادم؟ مانشستر سيتي يرد على شائعات "الخصوم"

على الرغم من الغموض الذي يحيط بمستقبل جوارديولا، يصرّ مسؤولو سيتي على أنهم لا يعرفون خطط مدربهم للمستقبل، وفقاً لـ ESPN. وتضيف مصادر مقربة من الوكالة التي تعمل مع ممثلي جوارديولا أن أي معلومات بشأن مستقبل مدرب سيتي «محميّة بشكل كبير». ويُقال إن الشائعات ناتجة عن أحاديث متداولة بين مسؤولين تنفيذيين منافسين ووكلاء ولاعبين، لكن الحديث عن احتمال رحيل جوارديولا في الصيف يرفض أن يختفي، ولن يكون هناك كثير من المفاجآت الآن إذا كان هذا هو الموسم الأخير للكتالوني مع فريق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد حقق جوارديولا نجاحاً مذهلاً في استاد الاتحاد، حيث فاز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس كاراباو مرتين، ودوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، لا يخشى مسؤولو مانشستر سيتي احتمال رحيله، وفقاً لـ Mirror. ومن المتوقع اتخاذ قرار هذا الموسم بشأن ما إذا كان جوارديولا سيرحل أم سيكمل عقده، ويعتقد سيتي أن لديه الأسس المناسبة للانتقال بنجاح إلى ما بعد بيب عندما يلوّح أخيراً بالوداع للنادي.