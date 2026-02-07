Getty Images Sport
رحيل جوارديولا الصيف القادم؟ مانشستر سيتي يرد على شائعات "الخصوم"
ما الذي يحدث مع جوارديولا في مانشستر سيتي؟
على الرغم من الغموض الذي يحيط بمستقبل جوارديولا، يصرّ مسؤولو سيتي على أنهم لا يعرفون خطط مدربهم للمستقبل، وفقاً لـ ESPN. وتضيف مصادر مقربة من الوكالة التي تعمل مع ممثلي جوارديولا أن أي معلومات بشأن مستقبل مدرب سيتي «محميّة بشكل كبير». ويُقال إن الشائعات ناتجة عن أحاديث متداولة بين مسؤولين تنفيذيين منافسين ووكلاء ولاعبين، لكن الحديث عن احتمال رحيل جوارديولا في الصيف يرفض أن يختفي، ولن يكون هناك كثير من المفاجآت الآن إذا كان هذا هو الموسم الأخير للكتالوني مع فريق الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقد حقق جوارديولا نجاحاً مذهلاً في استاد الاتحاد، حيث فاز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس كاراباو مرتين، ودوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، لا يخشى مسؤولو مانشستر سيتي احتمال رحيله، وفقاً لـ Mirror. ومن المتوقع اتخاذ قرار هذا الموسم بشأن ما إذا كان جوارديولا سيرحل أم سيكمل عقده، ويعتقد سيتي أن لديه الأسس المناسبة للانتقال بنجاح إلى ما بعد بيب عندما يلوّح أخيراً بالوداع للنادي.
- Getty Images Sport
من يمكنه أن يحل محله في مانشستر سيتي؟
من المقرر أن يطلب رئيس مجلس إدارة سيتي خلدون المبارك نصيحة جوارديولا بشأن البدلاء المحتملين، إذ يتطلع النادي إلى التعلم من الدروس القاسية التي مرّ بها منافسوه. فقد عانى مانشستر يونايتد منذ قرار السير أليكس فيرجسون الاعتزال عام 2013، بينما وجد آرسنال أيضاً صعوبة في حصد الألقاب من دون أرسين فينغر على رأس القيادة في شمال لندن.
ويُعتقد أن «السيتيزينز» أعدّوا بالفعل قائمة مختصرة من ثلاثة أسماء مرشحة لخلافة جوارديولا، تضم إنزو ماريسكا وتشابي ألونسو وسيسك فابريغاس. كما اعترف ماريسكا بالفعل بأنه تحدث إلى سيتي خلال فترة تولّيه تدريب تشيلسي، وهو أحد الأسباب التي أدت في نهاية المطاف إلى رحيله عن ستامفورد بريدج في بداية العام.
ما الذي قاله بيب عن مستقبله مع مانشستر سيتي
تم استجواب جوارديولا بشأن مستقبله في عدة مناسبات بالفعل هذا الموسم. وقال في يناير: "لديّ عقد. قلت ألف مليون مرة. إنها 10 سنوات هنا. سأغادر يوماً ما، لكن لديّ عقد."
وُجّه إليه سؤال مشابه مرة أخرى يوم الجمعة وردد العبارة نفسها: "تبقى لي سنة أخرى في عقدي. السؤال حول ذلك هو [نفسه كما كان] قبل شهر أو شهرين، لكنني سأقول لكم مرة أخرى إن الإجابة هي نفسها."
جوارديولا سيأخذ استراحة من التدريب
كشف جوارديولا سابقًا أنه عندما يقرر أخيرًا أن يضع حدًا لمسيرته في مانشستر سيتي، فإنه سيأخذ استراحة من كرة القدم. وقال لـESPN Brasil: "أريد أن يتذكرني الناس بالطريقة التي يريدونها. بعد عقدي مع سيتي، سأتوقف. أنا متأكد. لا أعرف إن كنت سأعتزل، لكنني سأأخذ استراحة. كيف أريد أن أتذكر، لا أعرف. جميع المدربين يريدون الفوز لكي يكون لنا عمل يُذكر، لكنني أعتقد أن جماهير برشلونة وبايرن ميونيخ وسيتي استمتعوا بمشاهدة فرقي وهي تلعب. لا أعتقد أنه ينبغي لنا أن نعيش ونحن نفكر في ما إذا كان سيتم تذكرنا. عندما نموت، تبكي عائلاتنا ليومين أو ثلاثة ثم يكون الأمر قد انتهى — تُنسى. في مسيرات المدربين، هناك الجيد والسيئ، والمهم أن يتم تذكر الجيدين لفترة أطول. سأقول لك إن أهم شيء ليس ما يظنه الناس عنك، ففي النهاية، كانت حياتنا كلاعبين كرة قدم جيدة جدًا. هناك تحديات جديدة كمدرب، لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل وفي النهاية هذا لا يهم."
- Getty Images Sport
مانشستر سيتي إلى ليفربول في المباراة المقبلة
عانى سيتي من موسم متباين حتى الآن، لكنه يملك نهائي كأس كاراباو يتطلع إليه بعد فوزه على نيوكاسل منتصف الأسبوع، وحجز موعداً في ويمبلي ضد آرسنال. وقبل ذلك، سيهدف فريق جوارديولا إلى إعادة مسار تحديه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الطريق الصحيح يوم الأحد عندما يسافر إلى آنفيلد لمواجهة ليفربول.
إعلان