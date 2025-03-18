NXGN 2025: أفضل 50 موهبة شابة في كرة القدم

قوائم NXGN السنوية تعود من جديد، لتسليط الضوء على 50 من أروع المواهب المولودة في أو بعد 1 يناير 2006.

قوائم NXGN السنوية تعود لعام 2025، حيث يقوم GOAL بتصنيف أفضل المواهب الشابة في كرة القدم الرجالية والنسائية في العالم، وتتويج الفائزين الذين سيتبعون خطى أمثال جود بيلينجهام، رودريجو، جادون سانشو ولينا أوبردورف في التميز كأفضل لاعب كرة قدم شاب على الكوكب.

تشمل القائمة رجال NXGN 2025 القارات الكبرى الخمس بكرة القدم، وتمثل 23 دولة مختلفة، وهي قائمة عالمية بحق تضم لاعبين دوليين كبار، وفائزين بالألقاب، وأسماء من المتوقع أن تضيء أكبر البطولات لعقود قادمة.

لذلك، دون مزيد من الانتظار، إليكم قائمة NXGN 2025 لأفضل 50 موهبة شابة مولودين في أو بعد 1 يناير 2006...