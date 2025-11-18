حفاظًا على إرث الأسطورة .. نيمار يستعد للحصول على حقوق علامة بيليه التجارية بمقابل ضخم!

أطلق مدرب المنتخب البرازيلي، كارلو أنشيلوتي تحذيرًا حاسمًا للنجم نيمار دا سيلفا، مؤكدًا أن مشاركته في كأس العالم 2026 ستتوقف على أدائه خلال الأشهر المقبلة.
ورغم أن السيليساو ضمن تأهله إلى المونديال بعد مشوار مخيب في تصفيات الكونميبول، إلا أن أنشيلوتي شدد على أن الفريق يسعى لتحقيق لقبه السادس والأول منذ عام 2002.
وقال أنشيلوتي في تصريحات سابقة: "نيمار ضمن قائمة اللاعبين الذين يمكنهم الذهاب إلى كأس العالم. لديه ستة أشهر ليظهر في القائمة النهائية".
وكان اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا قد عاد إلى تشكيلة البرازيل في مارس الماضي، بعد غياب طويل منذ إصابته في الركبة أمام الأوروجواي في أكتوبر 2023.
وأوضح المدرب الإيطالي أن القرار النهائي بشأن ضم نيمار سيتوقف على حالته البدنية بعد سنوات من الإصابات المتكررة ومشاكل اللياقة.
وأضاف أنشيلوتي: "لقد تعافى نيمار، لكنه بحاجة لإظهار الأداء. عندما ينتهي الدوري البرازيلي، سيحظى ببعض الوقت للاسترخاء، ثم يجب أن يثبت جودته وحالته البدنية مجددًا".