إيزاك بلا تسديدة وأفضل لاعب حصل على النصف .. تقييم لاعبي ليفربول أمام نوتنجهام فورست

بعد أن كان من المفترض أن يسجل أليكسيس ماك أليستر وميلوس كيركز هدفين، وقعت كارثة على أصحاب الأرض عندما سجل موريللو هدفاً بعد فشل ليفربول في إبعاد الكرة من ركلة ركنية. كانت تلك لحظة مثيرة للجدل في شوط أول مليء بالمواقف المثيرة للجدل، حيث قرر VAR أن دان ندوي لم يتدخل مع أليسون على الرغم من قربه الشديد من خط نظر الحارس البرازيلي. بعد لحظات، كان من الممكن أن يتضاعف النتيجة إلى 2-0، حيث تم الحكم على إيغور جيسوس بشكل قاسٍ بأنه لمس الكرة بعد أن سيطر على محاولة إيبراهيما كوناتي اليائسة لإبعادها، وقام الحكم آندي مادلي بإعلان ركلة جزاء ضد مهاجم فورست وإلغاء هدفه.

إذا كان سلوت قد انتقد فريقه بشدة في الاستراحة بين الشوطين، فإن ذلك لم يبدو أنه أثر عليه، حيث انطلق فورست بقوة في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني - سجل سافونا الهدف هذه المرة بعد أن سمح دفاع مشكوك فيه لنيكو ويليامز بالهروب في منطقة الجزاء وإيجاد الإيطالي في وضع حر تمامًا ليختار مكانه. وقد ساءت الأمور قبل النهاية، حيث سجل جيبس-وايت الهدف الثالث في الدقيقة 78 ليصمت أنفيلد ويجعل سلوت يتساءل عما يجب أن يفعله لإعادة الريدز إلى المسار الصحيح.

GOAL تقيم لاعبي ليفربول في أنفيلد...