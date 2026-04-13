Pep Guardiola GOAL ONLYGoal AR
ميتافيزيقيا جوارديولا: علاقة الشمس بانتفاضة مانشستر سيتي قد لا تكون كذبة.. و"وعاء الليمون وديلينج دونج" أكبر دليل!

هل تفعلها كتيبة جوارديولا وتتوّج بلقب الدوري؟!..

في قلعة العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، حيث لا تتوقف عقارب الساعة عن الدوران، بحثًا عن الكمال التكتيكي؛ خرج علينا المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، بتصريح لم يكن يتوقعه أعتى المحللين.

جوارديولا كشف عن أن "الشمس"، هي السر وراء انتفاضة السيتزنس الأخيرة في المسابقات المحلية؛ قائلًا: "أنا لا أمزح.. لا توجد (شمس) أبدًا في مانشستر، كان بإمكاننا حسم الدوري مبكرًا، إذا تواجدت في شهر نوفمبر".

هذا التصريح أثار جدلًا واسعًا للغاية، في الشارع الرياضي العالمي؛ حيث من الممكن تصنيفه كـ"سخرية"، أو حتى شطحة عبقري يرى في الطبيعة ما لا يُشاهده غيره.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، تحليلًا سريعًا لحديث جوارديولا؛ بالإضافة إلى بعض "نماذج الميتافيزيقيا" التي استخدمها المدربون، لتفسير انتفاضة فرقهم..

  pep guardiola

    "ميتافيزيقيا جوارديولا" عن شمس مانشستر

    إذا ما نظرنا إلى مصطلح "الميتافيزيقيا" أو "ما وراء الطبيعة"؛ سنجد أن تصريح المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا عن ربط انتفاضة العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي بـ"الشمس"، قد يكون له أسبابًا علمية بالفعل.

    ولـ"الشمس" فوائد عديدة، قد تكون وراء انتفاضة مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تحسين مستويات فيتامين "D".

    * ثانيًا: تحسين الحالة المزاجية.

    * ثالثًا: تقليل الإصابات.

    وبالتالي.. هذه الأسباب العلمية تدعم تصريح جوارديولا؛ بعيدًا عن أي تفسيرات بخصوص "السخرية"، وغيرها من الأمور الأخرى.

  Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final

    سخرية جوارديولا من الصحفي ومهاجم آرسنال!

    لكن أيضًا.. قد يكون تصريح الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للعملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، عن ربط انتفاضة فريقه بـ"الشمس"، تندرج تحت أمرين لا ثالث لهما؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: سخرية من الصحفي الذي وجه له السؤال.

    * ثانيًا: رد على المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس.

    بمعنى.. جوارديولا أصبحت ردوده غير متوقعة مؤخرًا؛ لذلك قد يكون تعمد "السخرية" من سؤال الصحفي، بخصوص انتفاضة مانشستر سيتي الأخيرة.

    أمام بخصوص جيوكيريس، مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي؛ فهو برر خسارة فريقه الأخيرة أمام بورنموث، إلى "جفاف" أرضية الملعب.

    وهُنا.. من الممكن أن المدير الفني الإسباني، لم تقنعه مبررات أحد نجوم منافسه المباشر على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ فأراد الرد بنفس أسلوبه، عندما سنحت له الفرصة بذلك.

  Arsenal v Dynamo Kiev - UEFA Champions League

    نماذج إنجليزية على طريقة بيب جوارديولا

    وبعيدًا عن الأسباب العلمية أو "السخرية"؛ فهُناك - كما ذكرنا - العديد من المدربين الذين استخدموا "الميتافيزيفيا"، كمبررات لانتفاضة فرقهم.

    ويُمكن استعراض 3 نماذج شهيرة لـ"ميتافيزيقيا المدربين"، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز تحديدًا؛ وذلك على النحو التالي:

    1- الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو

    تولى المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، القيادة الفنية لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي؛ وذلك في الفترة من يوليو 2014، إلى نوفمبر 2019.

    ولاحظ الكثيرون "طاقة أفضل" لنجوم توتنهام، تحت قيادة بوتشيتينو؛ وهو الأمر الذي تحدث عنه في تصريح مع صحيفة "الجارديان"، عام 2017.

    بوتشيتينو كشف عن أنه كان يضع "وعاء من الليمون" في مكتبه؛ وهو ما ساعد على امتصاص "الطاقة السلبية" من الغرفة، ومن اللاعبين الذين كانوا يدخلون لمقابلته.

    وأشار المدير الفني الأرجنتيني إلى أنه كان يُغيّر "وعاء الليمون"، كل 10 أيام تقريبًا؛ وهو ما ساهم في تحسين طاقة اللاعبين، في التدريبات وخلال المباريات.

    2- الإيطالي كلاوديو رانييري

    حقق المدير الفني الإيطالي كلاوديو رانييري، معجزة كروية مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي، موسم 2015-2016.

    ليستر سيتي توّج بطلًا لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في ذلك الموسم؛ وهو ما أرجعه رانييري إلى ذهنية اللاعبين، في المقام الأول.

    رانييري أكد أن ذهنية لاعبيه تحسنت؛ بسبب استخدامه "جرس وهمي"، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

    وشدد رانييري على أنه كان يصرخ في التدريبات؛ قائلًا للاعبيه: "ديلينج دونج.. استيقظوا"، وهو ما جعلهم في حالة تركيز دائمًا.

    3- الفرنسي آرسين فينجر

    أسطورة التدريب في الملاعب الإنجليزية، الفرنسي آرسين فينجر، أشرف على تدريب فريق آرسنال الأول لكرة القدم؛ وذلك في الفترة من أكتوبر 1996، إلى صيف عام 2018.

    وقدّم آرسنال واحدة من أفضل فتراته الكروية، تحت قيادة فينجر؛ وهو الأمر الذي تم إرجاعه إلى منع اللاعبين، من أكل "الشوكولاتة".

    فينجر كشف عن أن منع لاعبي آرسنال من أكل "الشوكولاتة"؛ قلل من خطر تعرضهم للإصابة، وأوصلهم إلى موسم "اللاهزيمة".

    وحقق آرسنال لقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، موسم 2003-2024، بدون أي هزيمة؛ حيث انتصر 26 مرة، مقابل 12 تعادلًا.

  Pep Guardiola Manchester City 2026

    جوارديولا "المدرب المثير للجدل" مؤخرًا!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه؛ هو أن تصريح المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا بربط انتقاضة العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي بـ"الشمس"، ليس إلا حلقة جديدة من مسلسل جدل هذا المدرب مؤخرًا.

    جوارديولا منذ الموسم الرياضي الماضي 2024-2025 وحتى الآن؛ وهو يقوم ببعض التصرفات الجدلية، مع الكثير من التصريحات المفاجئة.

    واعتبر الكثيرون أن تصريحات المدير الفني الإسباني المفاجئة، أو تصرفاته الجدلية - منها جرح نفسه في المباريات -؛ تأتي كنتاج للضغوط النفسية التي تعرض لها، من مشاكل اجتماعية وتراجع فني.

    إلا أن الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، قد ينتهي بشكلٍ أفضل كثيرًا من ما كان يتوقعه جوارديولا نفسه؛ حيث توّج السيتزنس بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، مع استمراره في كأس الاتحاد.

    أما في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ فقد عاد مانشستر سيتي من بعيد، ليصبح على بُعد 6 نقاط من آرسنال "المتصدر" - مع مباراة مؤجلة لكتيبة جوارديولا -.

    ويجب علينا أن ننتظر الآن، ما سيحدث في الشهر الأخير من الموسم؛ لمعرفة عدد البطولات القادر أن يُحققها جوارديولا، في 2025-2026.

