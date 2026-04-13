ميتافيزيقيا جوارديولا: علاقة الشمس بانتفاضة مانشستر سيتي قد لا تكون كذبة.. و"وعاء الليمون وديلينج دونج" أكبر دليل!

وبعيدًا عن الأسباب العلمية أو "السخرية"؛ فهُناك - كما ذكرنا - العديد من المدربين الذين استخدموا "الميتافيزيفيا"، كمبررات لانتفاضة فرقهم.
ويُمكن استعراض 3 نماذج شهيرة لـ"ميتافيزيقيا المدربين"، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز تحديدًا؛ وذلك على النحو التالي:
1- الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو
تولى المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، القيادة الفنية لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي؛ وذلك في الفترة من يوليو 2014، إلى نوفمبر 2019.
ولاحظ الكثيرون "طاقة أفضل" لنجوم توتنهام، تحت قيادة بوتشيتينو؛ وهو الأمر الذي تحدث عنه في تصريح مع صحيفة "الجارديان"، عام 2017.
بوتشيتينو كشف عن أنه كان يضع "وعاء من الليمون" في مكتبه؛ وهو ما ساعد على امتصاص "الطاقة السلبية" من الغرفة، ومن اللاعبين الذين كانوا يدخلون لمقابلته.
وأشار المدير الفني الأرجنتيني إلى أنه كان يُغيّر "وعاء الليمون"، كل 10 أيام تقريبًا؛ وهو ما ساهم في تحسين طاقة اللاعبين، في التدريبات وخلال المباريات.
2- الإيطالي كلاوديو رانييري
حقق المدير الفني الإيطالي كلاوديو رانييري، معجزة كروية مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي، موسم 2015-2016.
ليستر سيتي توّج بطلًا لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في ذلك الموسم؛ وهو ما أرجعه رانييري إلى ذهنية اللاعبين، في المقام الأول.
رانييري أكد أن ذهنية لاعبيه تحسنت؛ بسبب استخدامه "جرس وهمي"، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.
وشدد رانييري على أنه كان يصرخ في التدريبات؛ قائلًا للاعبيه: "ديلينج دونج.. استيقظوا"، وهو ما جعلهم في حالة تركيز دائمًا.
3- الفرنسي آرسين فينجر
أسطورة التدريب في الملاعب الإنجليزية، الفرنسي آرسين فينجر، أشرف على تدريب فريق آرسنال الأول لكرة القدم؛ وذلك في الفترة من أكتوبر 1996، إلى صيف عام 2018.
وقدّم آرسنال واحدة من أفضل فتراته الكروية، تحت قيادة فينجر؛ وهو الأمر الذي تم إرجاعه إلى منع اللاعبين، من أكل "الشوكولاتة".
فينجر كشف عن أن منع لاعبي آرسنال من أكل "الشوكولاتة"؛ قلل من خطر تعرضهم للإصابة، وأوصلهم إلى موسم "اللاهزيمة".
وحقق آرسنال لقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، موسم 2003-2024، بدون أي هزيمة؛ حيث انتصر 26 مرة، مقابل 12 تعادلًا.