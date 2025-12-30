قال نجم إنتر ميامي يانيك برايت إنه "كاد يغمى عليه" عندما التقى ليونيل ميسي لأول مرة، أصبح اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أحد أعمدة الفريق الأول في دوري MLS، بعد أن انتقل من اللعب في الدرجة الرابعة لكرة القدم الإيطالية إلى مشاركة قائمة الفريق مع أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق.
"كدت أتعرض للإغماء بسبب ميسي الذي يتحول إلى حيوان!".. كواليس مثيرة يرويها زميل البرغوث في إنتر ميامي
قائمة الإيطاليين المتوجين مع ميسي
انتقل برايت من اللعب في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي مع أركوناتيسي، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة لمتابعة مسيرته في نظام كرة القدم الجامعية. انضم في النهاية إلى إنتر ميامي في عام 2024 وهو الآن بطل الدوري الأمريكي لكرة القدم، ليصبح رابع لاعب إيطالي يفوز بكأس إلى جانب ميسي، وينضم إلى جانلويجي دوناروما وماركو فيراتي وجيانلوكا زامبروتا وديميتريو ألبيرتيني وتياجو موتا في نادٍ حصري للغاية من اللاعبين الإيطاليين الذين زاملوا ميسي وتوجوا معه، وكشف الآن عن انطباعه الأول المذهل عندما التقى بفائز كأس العالم.
- IMAGN
"ليونيل ميسي يتحول إلى حيوان!"
تحدث برايت إلى "لا جازيتا ديللو سبورت" عن أول لقاء له مع ميسي: "ليو شخص متواضع للغاية ويتمتع بجاذبية لا تصدق. أتذكر أنني كدت أفقد الوعي عندما رأيته لأول مرة، على الرغم من أنني حاولت أن أجهز نفسي ذهنيًا قبل وصوله. كان يتصرف كأي شخص عادي، وهو قائد داخل الملعب وخارجه، وقبل المباريات يعرف دائمًا كيف يجد الكلمات المناسبة لتحفيزنا. إنه نموذج للمحترف، ويولي اهتمامًا شديدًا بالتفاصيل".
وأضاف: "إنه فتى هادئ، لكنه يتحول إلى حيوان على أرض الملعب، في سن 38 وبعد كل ما فاز به، لا يريد أن يخسر أبدًا حتى في التدريبات. في غرفة الملابس، لديه علاقة جيدة جدًا مع الفريق بأكمله".
وأردف: "(لدينا) علاقة جيدة كزملاء في الفريق - نتحدث كثيرًا عن كرة القدم، يخبرني عن عائلته ويسألني عن عائلتي. لقد كان عونًا كبيرًا لي خلال هذين العامين داخل الملعب وخارجه. أخبرني أنه يحب إيطاليا والتحديات التي خاضها في سان سيرو. عندما فاز مع برشلونة على ميلان في 2011، كنت أنا أيضًا في المدرجات، بسبب أخي الذي كان يلعب في فريق الشباب".
كواليس اللعب مع أبا وبوسكيتس وسواريز.. وماذا عن بيكهام؟
كما كشف برايت عن تجربته في مشاركة غرفة الملابس مع لاعبين مثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز، بالإضافة إلى ميسي.
وأضاف: "بالنسبة لهم أيضًا، فإن الاهتمام الذي يولونه لكل التفاصيل مثير للإعجاب. لتفهموا ما أعنيه: أثناء التدريب، انتقدني جوردي ألبا لأنه على الرغم من أنني مررت له تمريرة مثالية على قدميه، إلا أن الكرة لم تصل إليه بالسرعة المناسبة واضطر إلى إجراء تدخل إضافي لتهيئتها. ولكن على الرغم من هذا السعي إلى الكمال، فقد اندمجوا جيدًا في المجموعة وجميعهم أشخاص متواضعون للغاية. شعرت بحماس شديد عندما أخبرني ليو وجوردي أنني أمتلك الخصائص اللازمة للعب في أوروبا".
وأردف: "سيرجيو بوسكيتس هو الأقرب إليّ: نلعب في نفس المركز وحاول أن يجعلني أستوعب أسلوبه، على الرغم من أننا لاعبان مختلفان تمامًا. إنه أكثر تقنية، بينما أنا أكثر قوة... اللعب مثله يكاد يكون مستحيلاً (يضحك). نتحدث كثيرًا عن كرة القدم الأمريكية ونلعب معاً في دوري كرة القدم الافتراضي (الفانتازي) سأفتقده كثيرًا الآن بعد تقاعده".
كما أكد أنه كان يتواصل بانتظام مع ديفيد بيكهام، المالك المشارك لإنتر ميامي، مضيفًا: "(خافيير) ماسكيرانو شخص رائع على المستوى الإنساني، فهو ينجح في وضع نفسه على نفس مستوى اللاعبين. يطلب مني أن أضع إصراري في اللعب لتعويض خسارة المهارات الفنية لسيرجيو. بيكهام قائد حقيقي، وحاضر دائمًا: قبل المباريات، يأتي دائمًا ليشجعنا واحدًا تلو الآخر".
- Getty
مواجهة مرتقبة بين ميسي وسون!
سيخوض إنتر ميامي مباراته التالية في 22 فبراير عندما يواجه لوس أنجلوس إف سي في أول مباراة له في موسم 2026 من الدوري الأمريكي لكرة القدم. وستشهد تلك المباراة مواجهة بين ميسي وسون هيونج-مين بعد انتقال النجم الكوري الجنوبي إلى الولايات المتحدة من توتنهام الصيف الماضي.