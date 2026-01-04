اعترف هاري كين بأن تعلم اللغة الألمانية كان "صعبًا للغاية" بالرغم من وجوده في ألمانيا لأكثر من عامين، بعد انتقاله من توتنهام إلى بايرن في صيف 2023، ووضع نصب عينيه هدفًا كبيرًا يتمثل في إتقان اللغة. واليوم، يواجه قائد منتخب إنجلترا صعوبات في هذا الصدد، لكنه أعرب عن حبه للفريق الذي يلعب في الدوري الألماني.
"الأمر صعب للغاية وأضغط على نفسي".. كين يكشف عن أكبر معاناة له مع بايرن ميونخ بعد عامين في ألمانيا
عندما أنهى كين، رحلته مع توتنهام قبل عامين ونصف، قال إنه يريد احتضان الثقافة بانتقاله إلى بافاريا. وعند وصوله إلى بايرن، قال: "بالطبع، سأحاول التعلم. أريد أن أحاول احتضان الثقافة والبلد. أريد أن أحضر درسًا أو درسين في اللغة الألمانية على الأقل كل أسبوع. سيكون الأمر صعبًا، لكنني مستعد للمحاولة".
في سبتمبر، كشف اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا أنه لا يزال يأخذ دروسًا، لكن التقدم بطيء في هذا المجال.
وقال كين آنذاك: "لغتي الألمانية جيدة. لدي درس بعد التدريب اليوم. أنا أعود للتدريب. أتعلم بعض الكلمات بين الحين والآخر وأستطيع فهم بعض الأشياء، لكن عليّ أن أستمر في التدريب".
كين يضغط على نفسه
مع بداية العام الجديد، سُئل كين مجددًا عن مدى تقدمه في اللغة الألمانية. وأشار قائد منتخب إنجلترا، الذي أجاب باللغة الإنجليزية، إلى أن الطريق لا يزال طويلًا قبل أن يحقق أهدافه.
وقال كين: "بصراحة، الأمر صعب للغاية. لكنني أحاول الاستمرار في تلقي درسين أسبوعيًا. وصلتُ إلى مرحلة بدأتُ فيها أفهم أكثر فأكثر عندما يتحدث اللاعبون في غرفة الملابس. آمل أن أتمكن بنهاية الموسم من إجراء محادثة قصيرة أو حتى إجراء أول مقابلة لي باللغة الألمانية. أنا أضغط على نفسي قليلًا الآن".
وعند سؤاله عن كلمته المفضلة باللغة الألمانية، قال نجم بايرن ميونخ: "هدف".
ميونخ موطن كين الجديد
ارتبط اسم كين في الأشهر الأخيرة بالانتقال إلى برشلونة والعودة إلى الدوري الإنجليزي، خاصة وأن عقده ينتهي في صيف 2027، وعلى الرغم من الاهتمام به، يبدو أنه لا يفكر في مغادرة بايرن في أي وقت قريب.
في ديسمبر، قال: "لم أتواصل مع أي شخص، ولم يتصل بي أحد. أشعر براحة كبيرة في الوضع الحالي، على الرغم من أننا لم نناقش بعد وضعي مع بايرن ميونيخ. لا داعي للعجلة. أنا سعيد جدًا في ميونيخ. يمكنك أن ترى ذلك من طريقة لعبتي. إذا كان هناك اتصال، فسنرى. لكنني لا أفكر في الموسم الجديد بعد. أولاً، هناك كأس العالم في الصيف. ومن غير المرجح أن يتغير أي شيء بعد هذا الموسم".
وفي سياق متصل، قال كين مؤخرًا: "ميونيخ هي وطننا الآن، وأنا وعائلتي نشعر براحة كبيرة هنا. النادي والجماهير رائعون. ميونيخ ستظل دائماً في قلبي".
في الوقت ذاته، المدير الرياضي في بايرن ميونيخ ماكس إيبرل حريص على استمرار اللاعب في القلعة البافارية وقال: "هاري يعرف بالضبط ما يريد، ولدينا خطط له. نود أن نستمر. يمكننا أن نتخيل ذلك جيدًا، لكننا سنناقش كل شيء مع هاري".
زيارة لرابطة المشجعين
أدلى كين بهذه التصريحات خلال زيارة لنادي مشجعي بايرن في دينكندورف. وعندما سأله مراسل صحيفة "بيلد" عن عدد السنوات التي يخطط فيها لحضور هذه الفعاليات، أجاب: "أنا أستمتع كثيرًا هنا! لا أستطيع أن أتخيل نفسي في أي مكان آخر في الوقت الحالي. وأيام مثل هذه تعزز هذا الشعور".
بعد انتهاء العطلة الشتوية، يعود بايرن ميونيخ، المتصدر للجدول، إلى منافسات الدوري الألماني في 11 يناير على أرضه أمام فولفسبورج. لكن أولاً، سيواجه الفريق فريق ريد بول سالزبورج في مباراة ودية يوم الثلاثاء القادم.