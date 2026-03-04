Goal.com
مباشر
EA Sports FC 26 best young players wonderkids Lamine Yamal EndrickEA Sports/GOAL composite
Ryan Kelly

ترجمه

EA Sports FC 26 أفضل اللاعبين الشباب: المهاجمون واللاعبون في خط الوسط والمدافعون وحراس المرمى الأكثر تميزًا في وضع Career Mode

إذا كنت بصدد بناء إمبراطورية في EA Sports FC 26، فستحتاج إلى الاستثمار في المواهب الشابة - GOAL توفر لك كل ما تحتاجه.

إذا كنت تبدأ حفظًا جديدًا في وضع EA Sports FC 26 Career Mode، فما عليك سوى التركيز على المستقبل، وهذا يعني التعاقد مع أفضل اللاعبين الشباب المتاحين. سواء كنت ناديًا كبيرًا يسعى إلى ضم موهبة مثل ليونيل ميسي أو فريقًا صغيرًا يسعى إلى تحقيق أرباح من خلال العمل كنقطة انطلاق، فإن شراء لاعبين شباب ذوي إمكانات عالية هو أحد الجوانب الأساسية في اللعبة.

هنا، يقدم لك GOAL أفضل اللاعبين الشباب للتعاقد معهم في كل مركز - من المهاجمين ولاعبي الوسط إلى المدافعين وحراس المرمى - لمساعدتك على تحقيق انطلاقة قوية في وضع Career Mode.

المفتاح:POS = المركز | CR = التقييم الحالي | PR = التقييم المحتمل

  • endrickGetty Images

    أفضل المهاجمين والمهاجمين الشباب في EA Sports FC 26: المهاجمون الصغار الموهوبون

    لاعبالناديالعمرالمركزCRPR
    إندريكريال مدريد19ST7791
    فرانشيسكو كامارداليتشي17ST6587
    ماتيس تيلتوتنهام20ST7786
    إيلي جونيور كروبيبورنموث19ST7485
    كونراد هاردرRB Leipzig20ST7485
    شارالامبوس كوستولاسبرايتون18ST7285
    تشيدو أوبيمانشستر يونايتد17ST6584
    كريستيان كوفانيباير ليفركوزن19ST6884
    مارك جيوتشيلسي19ST7184
    فرانشيسكو بيو إسبوزيتولومبارديا20ST7284
    جيرونيمو دومينايونيون سانتا في19ST7084
    نيلسون ويبرماينز20ST7084
    سانتياغو كاستروبولونيا20ST7684
    كاي فوروكلوب بروج18ST6383
    كاوا إلياسشاختار دونيتسك19ST7183

    لا يزال المهاجم البرازيلي لريال مدريد إندريك أفضل مهاجم شاب في EA Sports FC 26، بعد أن تم اعتباره أيضًا المهاجم الأكثر إمكانات في FC 25. تبلغ تقييمه في بداية اللعبة 77، لكنه يتمتع بقدرات استثنائية تصل إلى 91 - وهو تقييم، إذا تم الوصول إليه، سيضعه في مكانة مماثلة للاعبين مثل كيليان مبابي وأوسمان ديمبيلي.

    يأتي لاعب ميلان الشاب فرانشيسكو كاماردا، الذي يلعب على سبيل الإعارة في ليتشي في اللعبة، في المرتبة الثانية بعد إندريك من حيث الإمكانات، مع تصنيف محتمل يبلغ 87، مما يضعه في مرتبة أعلى قليلاً من ماتيس تيل لاعب توتنهام، الذي تبلغ إمكاناته 86. سيكون مشجعو مانشستر يونايتد متحمسين لرؤية تطور تشيدو أوبي، حيث يتمتع المراهق بتصنيف محتمل يبلغ 84 في اللعبة.

  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty

    أفضل لاعبي الوسط الشباب في EA Sports FC 26: لاعبو الوسط الهجوميون، لاعبو الجناح الأيمن، لاعبو الجناح الأيسر، لاعبو الوسط المتقدمون، لاعبو الوسط المتأخرون

    لاعبالناديالعمرالمركزCRPR
    لامين يامالبرشلونة18RM8995
    ديزير دويباريس20RW8591
    جواو نيفيسباريس سان جيرمان20CM8590
    إستيفاوتشيلسي18RM7889
    جورثي موكيوأياكس17لاعب وسط دفاعي7089
    كينان يلدزيوفنتوس20CAM7989
    أردا جولرريال مدريد20ريال مدريد8189
    رودريغو مورابورتو18CAM7689
    ريو نغوموهاليفربول17LM6888
    فرانكو ماستانتونوريال مدريد18CAM7788
    جيوفاني كوينداسبورتينغ18RM7688
    أنطونيو نوساRB لايبزيغ20LM7688
    بابلو غارسياريال بيتيس19ريال مدريد6887
    أسان دياو دياوينكومو20LM7687
    لوكاس بيرغفالتوتنهام19CM7787
    إيثان نوانيريأرسنال18RW7687
    وارن زاير-إيمريباريس سان جيرمان19CM8087
    آرثر فيرميرينمرسيليا20CM7787
    جوليان دورانفيلبوروسيا دورتموند19RM7287
    كيس سميثAZ19CAM7287
    لينارت كارلبايرن ميونيخ17CAM638
    أيوب بوعديلوسك ليل17CM758
    كونستانتينوس كاريتساسجينك17CAM7086
    ماهر كاريزوفيليز19RM7286
    جواو كوستاالاتفاق20RM7186

    لن يكون مفاجئًا أن نكتشف أن لامين يامال هو أفضل لاعب وسط شاب في EA Sports FC 26، ونظرًا لأنه يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، فمن المرجح أن يظل كذلك خلال السنوات القليلة المقبلة. يعد هذا اللاعب الشاب الموهوب من برشلونة أحد أفضل اللاعبين في اللعبة، ويتمتع بتصنيف محتمل يبلغ 95، مما يعني أنه قادر على محاكاة مواهب مثل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو.

    يأتي بعد يامال ثنائي باريس سان جيرمان ديزير دويوجواو نيفيس، بتقييمات محتملة تبلغ 91 و90 على التوالي، في حين أن لاعبين مثل إستيفاو من تشيلسي (PR: 89) ولاعب خط الوسط الدفاعي في أياكس جورثي موكيو (PR: 89) سيكونون من المواهب المطلوبة، خاصة إذا كنت تدير ناديًا أكبر. يتصدر الجناح المثير ليفربول ريو نغوموها قائمة المواهب البالغة من العمر 17 عامًا في قائمتنا، حيث يمتلك نجم أنفيلد تصنيفًا محتملًا يبلغ 88.

    ومن بين المواهب الأخرى المثيرة للاهتمام في هذه الفئة العمرية، نجد لاعب بايرن ميونيخ الشاب لينارت كارل (PRL 86)، ولاعب وسط ليل أيوب بوادي (PR: 86)، ولاعب جنك اليوناني كونستانتينوس كاريتساس (PR: 86).

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    أفضل المدافعين الشباب في EA Sports FC 26: المدافعون المركزيون والظهراء الأيمن والأيسر الموهوبون

    لاعبالناديالعمرالمركزCRPR
    دين هويجنريال مدريد20CB8289
    جوريل هاتوتشيلسي19LB7889
    باو كوبارسيبرشلونة18CB8288
    جيفايرو ريدفيينورد19RB7588
    فين جيلتششتوتغارت19CB7287
    مايلز لويس-سكيليأرسنال18LB7887
    لوكا فوسكوفيتشهامبورغ18CB7287
    إل تشاداي بيتشابوRB لايبزيغ20CB7587
    بيترو كوموزوفيورنتينا20CB7486
    ليني يورومانشستر يونايتد19CB7886
    خواكين سيسكلوب بروج20RB7386
    جوان غادوRB سالزبورغ18CB6685
    ياركPSV20CB7385
    باو نافاروفياريال20CB7085
    جان كارلو سيميتشالاتحاد20CB7085
    دييغو ليونمانشستر يونايتد18LB6485
    مارتيم فرنانديزبورتو19RB7585
    جوش أشيمبونغتشيلسي19RB7085
    توبياس بالاسيوأرجنتينوس جونيورز18CB6985
    أيدن هيفنمانشستر يونايتد18CB6984

    أفضل لاعبي خط وسط شباب في EA Sports FC 26 يلعبان مع المنتخب الإسباني، ولكن في فريقين متنافسين في الدوري الإسباني. دين هويجن (PR: 89) من ريال مدريد وبو كوبارسي (PR: 88) من برشلونة، يبدو أنهما سيشكلان أساس الدفاع للمنتخب الإسباني لسنوات قادمة. لا يتخلف عنهما كثيرًا الألماني الشاب فين جيلتش والكرواتي جوسكو فوسكوفيتش، حيث يتمتع كل منهما بتصنيف محتمل يبلغ 87.

    جوريل هاتو من تشيلسي هو أفضل ظهير أيسر شاب في اللعبة، بينما أفضل ظهير أيمن شاب هو جيفايرو ريد، الذي يلعب لفيينورد. من المفترض أن يكون مانشستر يونايتد في وضع جيد للمستقبل، مع وجود ليني يورو ودييغو ليونوأيدن هيفن من بين ألمع المواهب الدفاعية الشابة في اللعبة.

  • أفضل حراس المرمى الشباب في EA Sports FC 25: حراس المرمى الصاعدون

    لاعبالناديالعمرالمركزCRPR
    غيوم ريستيستولوز20حارس7886
    ماتيو إيبولوستاندارد لييج20حارس مرمى7385
    دينيس سيمانبادربورن19حارس مرمى6684
    مايك بندرزستراسبورغ20حارس مرمى7384
    لوكا بروغمانزجينك17حارس مرمى5982
    تياجو بيريرا كاردوسوبوروسيا مونشنغلادباخ19حارس مرمى6782
    روبن ريسرلينز20حارس مرمى7282
    إيوين جاوينريمس19حارس مرمى682
    ماتيس نيفلوردنكيرك18حارس مرمى6381
    يوري هيركينزأياكس19حارس مرمى6480

    على الرغم من أنه يقترب من نهاية مرحلة الشباب في مجموعة اللاعبين الواعدين، لا يزال غيوم ريستيس أفضل حارس مرمى شاب في اللعبة. ومع ذلك، انخفضت إمكانات حارس مرمى تولوز من 88 إلى 86 في EA Sports FC 26. يتمتع ماتيو إيبولو بحد أقصى مماثل (PR: 85)، بينما لا يزال الحارس الألماني دينيس سيمان من بين أفضل حراس المرمى الشباب.

    يبدو أن فرنسا أرض خصبة لمواهب حراس المرمى، حيث يلعب روبن ريسر وإيوين جاوينوماثيس نيفلور في هذا البلد.

  • قوائم تاريخية لأفضل اللاعبين الشباب في EA Sports FC و FIFA

