CR7 عاد! كريستيانو رونالدو يعود إلى تشكيلة النصر بعد احتجاجه على الدوري السعودي للمحترفين
رونالدو غائب بعد احتجاجه على صندوق الاستثمارات العامة
آخر مشاركة لرونالدو كانت في 30 يناير، عندما سجل هدفاً إلى جانب محمد سماكان وكينغسلي كومان في فوز النصر على الخلود. وقد غاب عن آخر ثلاث مباريات منذ ذلك الحين، على الرغم من أن فريق خورخي جيسوس كان على ما يرام بدون الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، حيث حقق ثلاث انتصارات دون أن يستقبل أي هدف.
يُعتقد أن نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق أصبح محبطًا بسبب ما يعتبره نقصًا في الدعم من صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، حيث لم يستطع فريقه سوى مشاهدة كريم بنزيمة وهو يغادر الاتحاد للانضمام إلى الهلال، الذي يتصدر حاليًا الدوري السعودي للمحترفين.
عاد رونالدو إلى التدريبات بسرعة نسبية، وسرعان ما ظهرت تقارير تفيد بأن عودته إلى التشكيلة الأساسية في المباريات ستكون قريبًا. ويبدو أن هذا هو الحال، حيث أفاد فابريزيو رومانو أن رونالدو سيكون متاحًا عندما يواجه النصر فريق الفتح يوم السبت.
CR7 يعود إلى التشكيلة للمباراة يوم السبت
يبدو أن اللاعب الدولي البرتغالي مستعد الآن للانضمام إلى لاعبين مثل كومان وجواو فيليكس وساديو ماني في فريق النصر، بعد أن يبدو أن احتجاجه قد انتهى.
تلقى رونالدو مؤخرًا دعمًا من زميله السابق في ريال مدريد توني كروس، الذي قال: "الدوري السعودي ظاهرة غريبة. لم يكن أحد قد سمع به قبل وصول كريستيانو رونالدو، والآن يقللون من شأن الرجل الذي وضعهم على خريطة العالم. إذا غادر كريستيانو غدًا، فسوف يفقد هذا الدوري كل سحره. بدون رونالدو، لن يشاهد أحد الدوري السعودي".
لم تكن الدوري السعودي للمحترفين متفهمة بنفس القدر، حيث جاء في بيانها: "الدوري السعودي للمحترفين مبني على مبدأ بسيط: كل نادٍ يعمل بشكل مستقل وفقًا للقواعد نفسها.
"الأندية لها مجالس إدارتها الخاصة، ومسؤولوها التنفيذيون، وقيادتها الكروية. القرارات المتعلقة بالتعاقدات والإنفاق والاستراتيجية تقع على عاتق تلك الأندية، ضمن إطار مالي مصمم لضمان الاستدامة والتوازن التنافسي. ينطبق هذا الإطار بشكل متساوٍ على جميع أندية الدوري.
لقد انخرط كريستيانو بشكل كامل مع النصر منذ وصوله ولعب دورًا مهمًا في نمو النادي وطموحاته. مثل أي منافس من النخبة، يريد الفوز. لكن لا يوجد فرد - مهما كان مهمًا - يحدد القرارات خارج ناديه".
النصر يبحث عن الفوز في سباق صعب على اللقب
عودة اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا تعتبر دفعة قوية لا يمكن إنكارها لنادي النصر، حتى لو كان الفريق في خضم سلسلة انتصارات متتالية من سبع مباريات. سجل رونالدو 17 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ولم يتفوق عليه سوى إيفان توني وجوليان كوينونيس اللذان سجلا 20 و18 هدفًا على التوالي.
الفوز في نهاية الأسبوع أمر ضروري لرونالدو وزملائه. يحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري، ولكنه يمكن أن يصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الهلال إذا حقق الفوز في ملعب ميدان تمويل الأول.
وقد لعب الهلال يوم الجمعة، وفاز على الاتفاق 2-0 بفضل هدفي محمد كانو وسالم الدوسري.
رونالدو يستأنف سعيه لتحقيق 1000 هدف في مسيرته
سيعود رونالدو الآن إلى هدفه المتمثل في تسجيل 1000 هدف في مسيرته الاحترافية قبل اعتزاله. رفع هدفه الأخير رصيده إلى 961 هدفًا، ولم يتبق له سوى 39 هدفًا ليصل إلى رقم الألف. وسيحاول تسجيل عدد كبير من الأهداف خلال الفترة المتبقية من الموسم مع نادي النصر، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان رونالدو سيبقى مع النادي السعودي أم سيبحث عن تحدٍ أخير في مكان آخر بعد كل هذه الأحداث الدرامية خارج الملعب.
