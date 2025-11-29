"هو يعرف ما يريده بالضبط" .. رئيس بايرن ميونخ يُعلق على مستقبل هاري كين وسط اهتمام برشلونة

في موسم 2025-26 الرائع حتى الآن، سجل كين 24 هدفًا في 20 مباراة فقط في جميع المسابقات مع بايرن ميونخ، الذي يتصدر حاليًا جدول الدوري الألماني بفارق ثماني نقاط.

ساعد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا فريق فينسنت كومباني على التعافي من خسارته في منتصف الأسبوع أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا بفوزه 3-1 على سانت باولي في الدوري يوم السبت، حيث سجل رافائيل جويريرو ولويس دياز ونيكولاس جاكسون أهداف البافاريين.

كما لعب كين دورًا رئيسيًا في مساعدة إنجلترا على التأهل لكأس العالم 2026، حيث سجل ثمانية أهداف في نفس العدد من المباريات التأهيلية، ليتصدر رجال توماس توخيل المجموعة K بنسبة 100٪.

في آخر مباراة تنافسية قبل بطولة الصيف المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، سجل مهاجم توتنهام السابق كين هدفي فوز منتخب الأسود الثلاثة على ألبانيا 2-0 في 16 نوفمبر.