8 مباريات صفر أهداف .. ماكينة "بيلينجهام" تتعطل قبل موقعة الحسم!

لماذا توقف جود بيلينجهام عن التسجيل مع ريال مدريد؟

تراجع معدل التهديف للنجم الإنجليزي جود بيلينجهام، مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة رغم تألقه المفاجئ في بداية الموسم.

وشهدت مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في كأس الملك وتحديدًا الدقيقة 11 إضاعة جود بيلينجهام، لهدفًا محققًا أثار إحباطه هو وجميع من حوله، وكان من الممكن أن يفتتح بيلينجهام، أهداف المباراة مبكرًا لصالح الريال في المباراة التى خسروها في النهاية بنتيجة 4-2 في الوقت الإضافي.

وقضى بيلينجهام، الأشهر الثلاثة الأولى من مسيرته مع ريال مدريد في تحطيم العديد من الأرقام القياسية التهديفية، متفوقًا على كريستيانو رونالدو وألفريدو دي ستيفانو وزين الدين زيدان، لكن منذ ما يقرب من شهرين لم يتمكن النجم الشاب من هز الشباك وجاء هدفه الوحيد من ركلة جزاء ضد ألميريا الشهر الماضي.

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ورغم عدم تسجيل بيلينجهام، للأهداف مؤخرًا ولكنه لا يزال فعالاً لريال مدريد ورغم ذلك يجب عليه أن يستعيد سجله التهديفي في مواجهة الحسم اليوم السبت ضد جيرونا في قمة الدوري الإسبانى.