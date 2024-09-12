20 لاعباً من NXGN لكأس العالم 2034: لامين يامال وطلال حاجي ولاعبون شباب في طريقهم للتألق في كأس العالم في المملكة العربية السعودية

تلقي GOAL نظرة على اللاعبين الشباب الذين يلعبون الآن ويمكن أن يكونوا في أوج عطائهم وتألقهم في كأس العالم 2034، التي ينتظر استضافتها في السعودية.

قدَّمت المملكة العربية السعودية عرضاً طموحاً ومثيراً للغاية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم FIFA World Cup™ لعام 2034.

ومع ذلك، يبقى السؤال الكبير: من هم اللاعبون الشباب الذين سيشعلون المنافسة على أكبر مسرح في العالم بعد عشر سنوات؟

في هذا التقرير، تُلقي GOAL نظرة على اللاعبين الشباب الذين يلعبون الآن والذين يمكن أن يكونوا في أوج عطائهم وتألقهم في عام 2034، بدءاً من نجم بطولة أمم أوروبا 2024، لامين يامال، وصولاً للقائمة الكاملة من NXGN والتي تضم 20 لاعباً مرشحاً للتألق في كأس العالم 2034.

والآن دعونا نلقي نظرة على اللاعبين الذين يمكن أن يتألقوا في البطولة، مقسمين حسب الاتحاد القاري الذي تلعب فيه بلدانهم.