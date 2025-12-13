شهدت أجواء ليفربول خلال الأسبوع الماضي، توترًا كبيرًا بعد تصريحات غاضبة أطلقها النجم المصري محمد صلاح، الفائز بلقب الدوري مرتين، والذي قضى ثماني سنوات حافلة في ميرسيسايد، مبديًا استياءه من جلوسه على دكة البدلاء في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

وفي حديثه لوسائل الإعلام عقب مباراة فريقه أمام ليدز يونايتد على ملعب "إيلاند رود"، انتقد صلاح موقف النادي والمدير الفني آرني سلوت، قائلًا إنه يشعر وكأن النادي تخلّى عنه، مشيرًا إلى أن وعود الصيف لم تُنفذ وأنه أصبح يتحمل اللوم وحده.

وأمام ذلك الهجوم لم يسافر صلاح مع قائمة الريدز التي انتصرت في مباراة قوية أمام إنتر الإيطالي، يوم الثلاثاء الماضي، بالجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، بهدف دون رد، سجله المجري دومنيك سوبوسلاي، من علامة الجزاء في الوقت القاتل من المباراة.

لكن بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، فإن الأزمة بين صلاح ومدربه، انتهت بعد جلسة مصارحة وجهًا لوجه بين الثنائي، صباح اليوم في مقر تدريبات الفريق الإنجليزي، وسيكون متواجدًا في قائمة ليفربول، للمباراة المهمة أمام برايتون.

وأشارت الصحيفة أن تصريحات صلاح، التي خرج بها الأسبوع الماضي تسببت في حالة غضب كبيرة لدى إدارة ليفربول، والمدرب سلوت، مما دفع المدرب الهولندي وبدعم من المدير الرياضي، إلى استبعاد الفرعون المصري، من مواجهة الفريق الأخيرة أمام إنتر، في دوري أبطال أوروبا.