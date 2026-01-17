"الإيقاف 6 أشهر وغرامة مالية ضخمة بشرط" .. خبير قانوني يكشف عن العقوبة المتوقعة بحق جورج جيسوس عقب تصريحاته ضد الهلال

فجر المستشار القانوني يعقوب المطير، مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق باحتمالية توقيع عقوبة مشددة على البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، حال ثبوت تورطه في إطلاق تصريحات مسيئة إلى المنافسين في المؤتمرات الصحفية الخاصة بمباريات دوري روشن السعودي.
جورج جيسوس يثير الجدل بتصريحاته عن نفوذ الهلال
جورج جيسوس فجر مفاجأة من العيار الثقيل في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام الشباب، حيث أكد أن فريقه تعرض لأخطاء تحكيمية مؤثرة، خلال المباريات الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
النصر تعثر في آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري؛ حيث تعادل (2-2) مع الاتفاق، قبل أن يخسر أمام الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.
ورغم ذلك.. رفض جيسوس، تحميل التحكيم المسؤولية كاملة، في تعثرات فريقه الأخيرة، واعترف أن الفريق النصراوي، ارتكب الكثير من الأخطاء الفنية الجماعية والفردية؛ التي أدت إلى هذه التعثرات الأخيرة، في مسابقة الدوري.
وعند سؤاله عن سبب عدم ضغط نجوم النصر على الحكام، مثلما يفعل نظرائهم في الهلال؛ رد المدير الفني البرتغالي بكلماتٍ مثيرة، قائلًا فيها: "العالمي ليس لديه نفس القوة السياسية التي يتمتع بها الزعيم".
ووصف جيسوس الأخبار التي انتشرت في الأيام الماضية، بشأن تجميد صلاحيات سيميدو وسيماو، بسبب أنهما وراء انهيار نادي النصر المفاجئ مؤخرًا؛ بالكاذبة.
وزعم المدير الفني البرتغالي أن الشائعات بشأن سيميدو وسيماو؛ هي جزء من خطة إسقاط النصر، من خلال إشغاله بأمور خارج الملعب.
وأضاف جيسوس: "يتحدثون عن سيماو أولًا وسيميدو ثانيًا، والدور عليّ أنا بعد ذلك.. الهدف هو خلق حالة من عدم التوازن في الفريق، والتي نحن وصلنا لها الآن بالفعل".
وشدد جورج جيسوس على أن مثل هذه الأمور، تحدث في كل مكان بالعالم، سواء في السعودية أو البرتغال أو البرازيل؛ قائلًا: "هُناك أندية تعمل داخل الملعب وخارجه؛ لكن النصر لا يملك قدرات اللعب الإعلامي".
جيسوس مُهدد بعقوبة مشددة
أكد يعقوب المطير أن جورج جيسوس تورط بتصريحاته الأخيرة، وكشف خلال مداخلة مع برنامج "دورينا غير" عبر الفضائية السعودية، عن حجم العقوبات المتوقعة تجاه المدرب البرتغالي، قائلًا: "جورج جيسوس قد يخضع لعقوبات على تصريحاته التي أدلى بها عن الهلال، وفقًا للمادة خمسين من لائحة الانضباط والأخلاق، وذلك في حال تقديم شكوى إلى اللجنة من أي طرف متضرر من تصريحات مدرب النصر"
وأضاف: "قد يكون هناك عقوبات مشددة أو مخففة، والأمر يعود إلى تقييم لجنة الانضباط والأخلاق، فالأمر يتراوح بين غرامة مالية تصل إلى 40 ألف ريال".
وتابع الخبير القانوني: "إذا كانت عقوبة مشددة باعتباره عضو في جهاز تدريبي وتصريحاته تحمل اتهامات وتجريح للمنافس، قد تصل عقوبته إلى الإيقاف لمدة 6 أشهر أو عام كامل بالإضافة إلى عقوبة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال".
وختم المطير: "جيسوس أخطأ فيما يتعلق بتصريحه عن وجود ظهير سياسي وإعلامي يدعم الهلال، هذه إساءة إعلامية لحساب المنافسين وتوزيع اتهامات بدون أي دليل وقد يورطه ذلك في عقوبة مشددة".
الهلال يرد على مزاعم جيسوس بتحرك رسمي
الإعلامي الرياضي وليد الفراج، نقلًا عن مصادر بنادي الهلال؛ أكد أن إدارة الزعيم تستعد لـ"التصعيد قانونيًا" ضد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الحالي لفريق النصر الأول لكرة القدم.
أوضح أن مسؤولي الهلال، تأكدوا أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، اتهم الزعيم بأنه يحصل على مساعدات؛ بسبب علاقاته مع جهات عليا في السعودية.
وأشار الفراج إلى أن الهلال، يرى أن هذه الاتهامات خطيرة؛ وبناء على ذلك سيُطالب في شكواه ضد جيسوس، أن يثبت مدرب النصر بـ"الأدلة" ما صرح به في المؤتمر - سالف الذكر-.
بيان الهلال السعودي للرد على تصريحات جيسوس
أبدت شركة نادي الهلال شجبها للتصريحات الإعلامية غير المسؤولة التي أدلى بها مدرب نادي النصر البرتغالي “جورج جيسوس” تجاه نادي الهلال.
وتضمّنت تلك التصريحات افتراءات غير مقبولة، في ظل النهضة الرياضية غير المسبوقة التي تعيشها رياضة المملكة، بفضل الاهتمام الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة -رعاها الله-، أسهم في أن تكون كرة القدم السعودية جاذبةً للنجوم والجماهير من شتى أنحاء العالم؛ بمستويات تنافسية تضاهي كبرى المنافسات الدولية، حيث أتت تلك التصريحات بما لا ينسجم مع الأهداف السامية للرياضة على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA”، والتي نصّت أحد مبادئ نظامه الأساسي على مبدأ حياد كرة القدم، وحماية نزاهتها، ووحدة المنافسة.
وشدّدت شركة نادي الهلال على ثقتها بالجهات الرياضية المختصة أن تتّخذ الإجراءات المناسبة تجاه تلك التصريحات المثيرة للرأي العام دون وجه حق، فضلًا عن إساءاتها للمشروع الرياضي السعودي، ذاكرةً أنها بصدد رفع شكوى رسمية للجهات المختصة؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها.