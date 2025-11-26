"هذا السمين منحني ثلاثية تاريخية" .. مورينيو يسخر من أسطورة إنتر في لقاء الذكريات السعيدة!

شهدت مباراة بنفيكا أمام أياكس أمستردام، مساء الثلاثاء في العاصمة الهولندية أمستردام، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا مشهدًا لافتًا حين التقى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بلاعبه السابق ويسلي شنايدر، أحد أبرز نجوم إنتر في موسم الثلاثية التاريخية عام 2010.

اللقاء حمل طابعًا وديًا ومرحًا، إذ وصف مورينيو نجمه السابق بـ"السمين اللطيف"، في إشارة إلى التغير الكبير في مظهره بعد اعتزاله كرة القدم.