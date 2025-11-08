رصدت عدسات المصورين، بعد انتهاء مباراة النجمة والهلال في دوري روشن السعودي بفوز الزعيم (4-2)، لقطة مثيرة للجدل في أرض الملعب، حيث اجتمع البرتغالي ماريو سيلفا مدرب النجمة مع مواطنه روبن نيفيش، لاعب الهلال والذي استمر لدقائق، رغم مغادرة جميع من كانوا في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، حتى الجماهير.
"حرام عليكم تهزمونا بالأربعة وتتسببون برحيلي" .. وليد الفراج يكشف سبب اجتماع مدرب النجمة ونيفيش!
الهلال يضاعف جراح النجمة برباعية
الهلال فاز بنتيجة (4-2) على فريق النجمة؛ أمس الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، 2025-2026.
تقدم النجمة بهدف لازارو في الدقيقة 3، ثم رد سالم الدوسري بالتعادل في الدقيقة 10، فيما تسبب روبن نيفيش في هدف ثانٍ للنجمة، بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 60، قبل أن ينتفض الزعيم بثلاثية ثيو هيرنانديز وروبن نيفيش والدوسري في الدقائق 71 و78 و90.
وبهذه النتيجة، وصل الهلال إلى نقطته الـ20، محتلًا "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق نقطة عن النصر المتصدر والذي لعب مباراة أقل؛ بينما تجمد النجمة في قاع الترتيب، بدون أي نقطة.
وأصبح النجمة أول فريق مرشح للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، رغم أن الموسم لا يزال لم يصل حتى إلى ثلث عدد المباريات في دوري روشن، إلا أن الفريق لا يزال لم يجد طريقًا إلى الانتصار أو حتى التعادل، ويعتبر خصمًا سهلًا لجميع المنافسين وخصوصًا فرق القمة.
ماذا قال وليد الفراج؟
الإعلامي وليد الفراج، كشف خلال برنامجه "أكشن مع وليد" عبر فضائية "MBC أكشن" عن سبب بقاء البرتغالي ماريو سيلفا مع لاعب الهلال روبن نيفيش بعد انتهاء المباراة، قائلًا: "اليوم بعد مباراة النجمة مع الهلال، اللاعبون خرجوا من الملعب وكذلك الأمن والجمهور والحكام، من بقى في الملعب؟ الثنائي البرتغالي مدرب النجمة ماريو سيلفا ولاعب نادي الهلال نيفيش".
وأضاف: "أعتقد أن المدرب البرتغالي اشتكى لمواطنه (لاعب الهلال) وفي نفسه يقول حسبي الله عليكم ما فعلتوه بنا، فزتم علينا برباعية عريضة، كنتم فزتم بنتيجة أقل حتى لا يطيحون بي خارج النادي غدًا، هذا توقعي لما حدث والحوار الذي دار بينهما".
ماريو سيلفا في موقف صعب مع النجمة
بات المدرب البرتغالي ماريو سيلفا بالفعل على أبواب الرحيل عن النجمة، بعد النتائج السلبية للفريق منذ صعوده إلى دوري روشن، حيث لعب الفريق 8 مباريات خسرها جميعًا، واستقبلت شباكه 20 هدفًا، بينما لم يسجل سوى 7 أهداف، ليتذيل جدول ترتيب دوري روشن السعودي.
وفي أعقاب الخسارة الثقيلة أمام الهلال بنتيجة 4-2، تحدث المدير الفني لفريق النجمة، البرتغالي ماريو سيلفا، خلال المؤتمر الصحفي، مؤكدًا أن الفريق مرّ بأسبوع صعب على جميع المستويات، خاصة بعد تداول أنباء عن إمكانية رحيله عن النادي.
وقال سيلفا: "أنا مدرب أتقبل كل شيء، ولا يمكنني الحديث حالياً عن مستقبلي، فربما يتجه النادي لتغييري، وهذا هو حال كرة القدم"، مضيفاً: "حتى الآن لا أعلم إن كنت سأستمر بعد فترة التوقف، لم يتم إبلاغي بأي قرار، حتى اللاعبون لا يعرفون من سيدربهم، لكن جماهير النجمة ستتذكر دائمًا أنني صعدت بالفريق إلى دوري المحترفين بعد غياب دام 23 عامًا".
وعن تفاصيل المواجهة أمام الهلال، أوضح سيلفا أن المباراة كانت صعبة، وأن الجهاز الفني اضطر إلى إجراء تغييرات تكتيكية بسبب توفر عناصر مختلفة عن السابق، ما دفع الفريق إلى اعتماد أسلوب دفاعي أمام أحد أقوى فرق الدوري.
وتابع: "تقدمنا بهدف، ثم تعادل الهلال، ورغم ذلك سجلنا هدفاً ثانياً، لكن الطرد الذي تعرضنا له لاحقًا زاد من صعوبة المهمة. أنا لا أحب اللعب الدفاعي أو الكرات الطويلة، لكن أمام الهلال اضطررنا للعب بثلاثة مدافعين في الخلف، والضغط الهجومي بلاعبين فقط، نظراً لاعتماد الهلال على نيفيش في بناء اللعب من الخلف".
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 6 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:
* مباريات: 19.
* فوز: 14.
* تعادل: 4.
* خسارة: 1.
* أهداف مسجلة: 42.
* أهداف مستقبلة: 19.