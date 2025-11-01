وسط هذا اللغط المنتشر حول العثرة الأولى المنتظرة للنصر في دوري روشن السعودي، خرج المدرب البرتغالي جورج جيسوس، ليطالب جمهور قلعة العالمي بـ"مواصلة الدعم"؛ مشددًا على أن خسارة أي مباراة، أمر طبيعي في عالم الساحرة المستديرة.
وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة النصر والفيحاء، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026: "نعم تعرضنا لخسارة مؤلمة أمام الاتحاد.. من المستحيل الفوز في كل المباريات، ومن الصعب أن يقود مدير فني فريقًا ما، ويفوز دائمًا".
وأضاف المدير الفني البرتغالي المخضرم، مخاطبًا منتقديه: "لكني أريد أن أذكر الجميع؛ أنني أكثر مدرب في العالم حقق سلسلة انتصارات، بـ34 مباراة متتالية".
وبرر المدرب البرتغالي، خسارة فريقه أمام عملاق جدة الاتحاد، في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إلى مرض العديد من لاعبيه، قائلًا: "بعد عودتنا من رحلة الهند، عقب مواجهة الفريق المحلي جوا في مسابقة دوري أبطال آسيا (2)، تعرض بعض اللاعبين للمرض".
وشدد المدير الفني البرتغالي على أنه يحاول الآن، إعادة نجوم النصر إلى وضعهم الطبيعي؛ من أجل المنافسة بقوة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، الذي يعد الهدف الأول في الموسم الحالي.