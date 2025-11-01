يعيش "العالمي" واحدة من أفضل فتراته في السنوات الأخيرة، بعدما حقق سلسلة من الانتصارات المتتالية في دوري روشن، بتغلبه على التعاون (5-0)، والخلود (2-0)، والرياض (5-1)، والاتحاد (2-0)، والفتح (5-1)، والحزم (2-0)، محققًا العلامة الكاملة بعد مرور ست جولات.

أما على الصعيد القاري، فقد واصل النصر تألقه في دوري أبطال آسيا 2، حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية أمام استقلال دوشنبه (5-0)، والزوراء العراقي (2-0)، وجوا الهندي (2-1)، ليقترب بقوة من حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

كما نجح الفريق العاصمي في تحقيق انتصارين مهمين على الاتحاد خلال هذا الموسم، الأول في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بنتيجة (2-1)، والثاني في الجولة الرابعة من دوري روشن (2-0)، وهي النتائج التي أدت إلى إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان من تدريب الاتحاد، قبل أن يتولى المهمة البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي تمكن لاحقًا من إيقاف سلسلة انتصارات النصر، بإقصائه من كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ16.