محمد سعيد

"الفاشل لا يعترف بفشله أبدًا" .. وليد الفراج يرد على مبررات جورج جيسوس لتعثر النصر برسالة قاسية!

الفراج يستعيد موقف من الديربي للرد على مزاعم مدرب النصر

رفض الإعلامي وليد الفراج، مبررات المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الحالي للنصر، بشأن وجود قوة سياسية ونفوذ خارج الملعب يدعم الزعيم في مبارياته، حيث أكد الفراج أنها أعذار واهية لتبرير فشله مع العالمي.

الهلال كان قد حقق الفوز على النصر في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري السعودي، مساء الأثنين المقبل، بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي شهد طرد حارس النصر، نواف العقيدي، لينفرد الزعيم بصدارة ترتيب دوري روشن.

  • جورج جيسوس يفجر قنبلة عن نفوذ الهلال

    جورج جيسوس فجر مفاجأة من العيار الثقيل في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام الشباب، حيث أكد أن فريقه تعرض لأخطاء تحكيمية مؤثرة، خلال المباريات الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.  

    النصر تعثر في آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري؛ حيث تعادل (2-2) مع الاتفاق، قبل أن يخسر أمام الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    ورغم ذلك.. رفض جيسوس، تحميل التحكيم المسؤولية كاملة، في تعثرات فريقه الأخيرة، واعترف أن الفريق النصراوي، ارتكب الكثير من الأخطاء الفنية الجماعية والفردية؛ التي أدت إلى هذه التعثرات الأخيرة، في مسابقة الدوري.

    وعند سؤاله عن سبب عدم ضغط نجوم النصر على الحكام، مثلما يفعل نظرائهم في الهلال؛ رد المدير الفني البرتغالي بكلماتٍ مثيرة، قائلًا فيها: "العالمي ليس لديه نفس القوة السياسية التي يتمتع بها الزعيم".

    ووصف جيسوس الأخبار التي انتشرت في الأيام الماضية، بشأن تجميد صلاحيات سيميدو وسيماو، بسبب أنهما وراء انهيار نادي النصر المفاجئ مؤخرًا؛ بالكاذبة.

    وزعم المدير الفني البرتغالي أن الشائعات بشأن سيميدو وسيماو؛ هي جزء من خطة إسقاط النصر، من خلال إشغاله بأمور خارج الملعب.

    وأضاف جيسوس: "يتحدثون عن سيماو أولًا وسيميدو ثانيًا، والدور عليّ أنا بعد ذلك.. الهدف هو خلق حالة من عدم التوازن في الفريق، والتي نحن وصلنا لها الآن بالفعل".

    وشدد جورج جيسوس على أن مثل هذه الأمور، تحدث في كل مكان بالعالم، سواء في السعودية أو البرتغال أو البرازيل؛ قائلًا: "هُناك أندية تعمل داخل الملعب وخارجه؛ لكن النصر لا يملك قدرات اللعب الإعلامي".

  • وليد الفراج يحبط مخطط جيسوس

    خلال حلقة الأمس من برنامج "أكشن مع وليد"، فتح الإعلامي وليد الفراج باب المناقشة حول تصريحات جورج جيسوس، ووصلته عدة تغريدة استعرض منها واحدة تقول: "والله إنها ما هجت من جيسوس، هو شريك مشترك يعرف ما يقول، خوفكم من القادم لو تحدث تحاولون تقلبون عليه الطاولة، خيسوس قال ما يراه الآخرين والظلم الذي عايشيه".

    ورد وليد الفراج: "بعيدًا عن كرة القدم، هل عمرك شفت فاشل يعترف أنه فاشل، عمر الفاشل ما يعترف إنه فشل، زميلك اللي كان معك في المدرسة وصار اليوم رجل أعمال أنت لا تقتنع أنه أذكى منك، تقول إنه وصلته الأموال من السماء، وصديقك اللي في منصب كبير أنت مقتنع إنه بالحظ ولا يمكن تقتنع إنه أذكى منك، هذه طبيعة بشرية"، في إشارة واضحة إلى فشل جيسوس مع النصر.

    وتساءل الفراج: "في مباراة الهلال والنصر والأخيرة، هل لو لم يطرد نواف العقيدي لكان النصر فائزًا الآن؟"، ليرد ضيفه إبراهيم العنقري: "الحقيقة أن النصر كان أفضل ومسيطر على المباراة"، ويختم الفراج: "أين كان نفوذ الهلال الذي يتدخل في الملعب آنذاك؟".

    الهلال يرد على مزاعم جيسوس بتحرك رسمي

    الإعلامي الرياضي وليد الفراج، نقلًا عن مصادر بنادي الهلال؛ أكد أن إدارة الزعيم تستعد لـ"التصعيد قانونيًا" ضد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الحالي لفريق النصر الأول لكرة القدم.

    أوضح أن مسؤولي الهلال، تأكدوا أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، اتهم الزعيم بأنه يحصل على مساعدات؛ بسبب علاقاته مع جهات عليا في السعودية.

    وأشار الفراج إلى أن الهلال، يرى أن هذه الاتهامات خطيرة؛ وبناء على ذلك سيُطالب في شكواه ضد جيسوس، أن يثبت مدرب النصر بـ"الأدلة" ما صرح به في المؤتمر - سالف الذكر-.

  • بيان الهلال السعودي للرد على تصريحات جيسوس

    أبدت شركة نادي الهلال شجبها للتصريحات الإعلامية غير المسؤولة التي أدلى بها مدرب نادي النصر البرتغالي “جورج جيسوس” تجاه نادي الهلال.

    وتضمّنت تلك التصريحات افتراءات غير مقبولة، في ظل النهضة الرياضية غير المسبوقة التي تعيشها رياضة المملكة، بفضل الاهتمام الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة -رعاها الله-، أسهم في أن تكون كرة القدم السعودية جاذبةً للنجوم والجماهير من شتى أنحاء العالم؛ بمستويات تنافسية تضاهي كبرى المنافسات الدولية، حيث أتت تلك التصريحات بما لا ينسجم مع الأهداف السامية للرياضة على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA”، والتي نصّت أحد مبادئ نظامه الأساسي على مبدأ حياد كرة القدم، وحماية نزاهتها، ووحدة المنافسة.

    وشدّدت شركة نادي الهلال على ثقتها بالجهات الرياضية المختصة أن تتّخذ الإجراءات المناسبة تجاه تلك التصريحات المثيرة للرأي العام دون وجه حق، فضلًا عن إساءاتها للمشروع الرياضي السعودي، ذاكرةً أنها بصدد رفع شكوى رسمية للجهات المختصة؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

