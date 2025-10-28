"لغة الجسد كشفت الحقيقة الصادمة" .. روني يُحمل محمد صلاح وفان دايك مسؤولية تراجع ليفربول "الكارثي"!

بعد الهزيمة أمام برينتفورد بثلاثية مقابل هدفين، يستعد ليفربول لمواجهة شبحه الأكبر هذا الموسم، كريستال بالاس في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الأربعاء المقبل، وبعدها سيخوض الفريق مباراة ضد أستون فيلا يوم السبت 1 نوفمبر المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وبعدها يدخل ليفربوا مرحلة صعبة للغاية، حيث سيلعب ضد ريال مدريد على آنفيلد يوم الثلاثاء 4 نوفمبر بدوري أبطال أوروبا، وبعدها سيحل ضيفًا على مانشستر سيتي بملعب الاتحاد يوم الأحد 9 نوفمبر.
ويحتل حاليًا ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، جمعها من الانتصار في أول 5 مباريات بالموسم، ليخسر بعدها 4 مباريات متتالية، في رقم سلبي يكرره منذ موسم 1993-94، بالخسارة في 5 مباريات خلال أول 9 مواجهات.
كما يحتل الليفر المركز العاشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصارين وهزيمة واحدة، حيث يُريد الفريق تحسين من وضعيته في تلك البطولة.
ويسعى سلوت لتجاوز تلك المرحلة الصعبة، وقيادة الفريق لتحقيق الانتصارات المتتالية، من أجل العودة للمنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأيضًا المنافسة على المراكز الأولى في دوري أبطال أوروبا، لضمان التأهل إلى دور الـ16.