في الوقت الذي يتعرض خلاله المدرب الهولندي أرني سلوت، لانتقادات لاذعة وهجوم حاد من جماهير فريق ليفربول وصل إلى حد المطالبة برحيله، بسبب تراجع النتائج وانهيار مستواه الفني، لم يفلت المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من أسهم النقد، بصفقته القائد الأول للريدز.
ليس روني وحده .. جماهير ليفربول تنقلب على فان دايك وتتحسر على أيام "القائد الحقيقي" ميلنر!
فيرجيل فان دايك يورط ليفربول للمرة الثانية!
خلال المواجهة الأخيرة للريدز أمام سندرلاند، كلف فان دايك شباك فريقه هدفًا جديدًا بسبب تصرف ساذج بالكرة في الخطوط الخلفية، حيث ردها إلى إنزو لي في لاعب الفريق الضيف، الذي مررها بدوره إلى زميله المغربي شمس الدين طالبي في الدقيقة 67، وقام الأخير بالتسديد دون أي مضايقة من فان دايك الذي كان سببًا مباشرًا في الهدف بعدما ارتطمت الكرة بجسده أيضًا وغيرت طريقها إلى شباك الحارس أليسون بيكر.
وهذه هي المرة الثانية في أقل من أسبوع التي تستقبل فيها شباك ليفربول، هدفًا بسبب خطأ مباشر من المدافع الهولندي، حيث ارتكب خطأً ساذجًا للغاية خلال مواجهة آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا، أثناء محاولته إبعاد عرضية من "ركلة ركنية" للضيوف؛ إذ قام برفع يده بشكلٍ غريب مثل لاعبي كرة السلة، داخل منطقة جزاء الريدز.
ولم يتأخر الحكم الإسباني أليخاندرو هيرنانديز في احتساب ركلة جزاء، للفريق الهولندي بسبب خطأ فان دايك الذي حاول أن يقنع الحكم، بأنه تعرض للدفع من لاعب آيندهوفن، قبل أن يلمس الكرة بيده؛ إلا أن هيرنانديز لم يقتنع بهذا الأمر، ليتمسك بقراره مع تأييد من مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار".
وتمكن النجم الكرواتي المخضرم إيفان بيريشيتش، جناح آيندهوفن، من تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح داخل الشباك الإنجليزية، في الدقيقة السادسة من عمر المباراة التي انتهت بفوز كاسح للضيوف بنتيجة (4-1) في الأنفيلد.
جماهير ليفربول تنتفض ضد فان دايك
ووفرت تصرفات فيرجيل فان دايك الأخيرة وأخطاءه الساذجة خلال مواجهة سندرلاند، فرصة جديدة للهجوم عليه سواء من قبل النقاد أو النجوم السابقين مثل النجم الإنجليزي واين روني، وكذلك من جماهير ليفربول، التي يرى قطاع كبير منها، أنه لم يعد حتى يصلح للعب دور القائد وظهرت مقارنات مباشرة بينه وبين قادة سابقين في الفريق الإنجليزي.
وأبرز المقارنات كانت من الحسابات الجماهيرية لجماهير الريدز، بين فان دايك والإنجليزي جيمس ميلنر، أحد القادة السابقين لليفربول، حيث أعادت للأذهان لقطة قديمة من عتاب ميلنر للمدافع الهولندي في إحدى المباريات السابقة.
وكتب أحد الحسابات عبر منصة "X": "كان ميلنر جنديًا .. لم يكن يهتم بمن تكون، لو لم تكن تُقدم أداءً جيدًا، لكان يُخبرك بدون أي حسابات. الآن، فريقنا مليء باللاعبين الهولنديين الذين لا يتبادلون الحديث مع زملائهم في أرض الميدان"، فيما أضاف آخر: "ميلنر كان متقدمًا بخطوات كبيرة حقًا".
معاناة فان دايك في الموسم الحالي "فنية وذهنية"
أظهرت الأخطاء الأخيرة لفيرجيل فان دايك سواء خلال مباراة سندرلاند وقبلها أمام آيندهوفن الهولندي، الحالة السيئة التي يعيشها القائد الهولندي، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
هذه الحالة السيئة التي وصل إليها فان دايك؛ لا تقتصر على الأمور الفنية فقط، بل وصلت إلى النواحي الذهنية أيضًا والتي أثرت بشكل مباشر على دوره كقائد للفريق.
* أرقام فان دايك مع ليفربول في الموسم الحالي:
- مباريات: 20
- دقائق: 1800.
- أهداف: 2.
- تمريرات حاسمة: 0.
- إنذار: 3.
- طرد: 0.
القائد يخذل رفيق رحلته محمد صلاح!
تصريحات قائد الفريق فيرجيل فان دايك الأخيرة بشأن موقفه من زميله ورفيق رحلته في ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، أيضًا أثارت جدلًا كبيرًا، حيث رحب الهولندي بجلوس "مو" على دكة البدلاء.
وبدا فان دايك وكأنه يحرج زميله المصري حين أكد أن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمر طبيعي، مشددًا على أنه "لا أحد في ليفربول يملك مقعداً ثابتاً في التشكيلة الأساسية".
وأضاف فان دايك أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة لغرفة الملابس بأن جميع اللاعبين مطالبون بالعمل الجاد وعدم الاعتماد على رصيدهم السابق من الإنجازات.
تصريحات فان دايك أثارت الكثير من الجدل، إذ اعتبرها البعض إشارة إلى أن القائد الهولندي لا ينوي الدفاع عن صلاح في هذه المرحلة الحرجة، بينما رأى آخرون أنها تعكس سياسة جديدة داخل النادي تهدف إلى إعادة الانضباط والعدالة في توزيع الفرص بين اللاعبين.
ليفربول يعيش موسمًا سيئًا للغاية في 2025-2026
فريق ليفربول يقدّم بداية موسم كارثية في 2025-2026، مع مدربه الهولندي أرني سلوت؛ وذلك رغم الصفقات الضخمة التي حسمها، في الميركاتو الصيفي الماضي.
ويحتل ليفربول "المركز التاسع" في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بعد مرور 14 جولة من عمر المسابقة، برصيد 22 نقطة.
وحقق الريدز 7 انتصارات وتعادلًا وحيدًا مقابل ست هزائم؛ ليجمع 22 نقطة فقط في مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، وبفارق 11 نقطة عن نادي آرسنال "المتصدر".
أما قاريًا.. حقق ليفربول 3 انتصارات مقابل هزيمتين، في أول 5 جولات من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
جدير بالذكر أن ليفربول خسر كذلك لقب "الدرع الخيرية"، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ إلى جانب توديعه بطولة كأس الرابطة الإنجليزية من الدور الرابع، أمام نفس الفريق كريستال بالاس.