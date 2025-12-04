ليس روني وحده .. جماهير ليفربول تنقلب على فان دايك وتتحسر على أيام "القائد الحقيقي" ميلنر!

خلال المواجهة الأخيرة للريدز أمام سندرلاند، كلف فان دايك شباك فريقه هدفًا جديدًا بسبب تصرف ساذج بالكرة في الخطوط الخلفية، حيث ردها إلى إنزو لي في لاعب الفريق الضيف، الذي مررها بدوره إلى زميله المغربي شمس الدين طالبي في الدقيقة 67، وقام الأخير بالتسديد دون أي مضايقة من فان دايك الذي كان سببًا مباشرًا في الهدف بعدما ارتطمت الكرة بجسده أيضًا وغيرت طريقها إلى شباك الحارس أليسون بيكر.

وهذه هي المرة الثانية في أقل من أسبوع التي تستقبل فيها شباك ليفربول، هدفًا بسبب خطأ مباشر من المدافع الهولندي، حيث ارتكب خطأً ساذجًا للغاية خلال مواجهة آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا، أثناء محاولته إبعاد عرضية من "ركلة ركنية" للضيوف؛ إذ قام برفع يده بشكلٍ غريب مثل لاعبي كرة السلة، داخل منطقة جزاء الريدز.

ولم يتأخر الحكم الإسباني أليخاندرو هيرنانديز في احتساب ركلة جزاء، للفريق الهولندي بسبب خطأ فان دايك الذي حاول أن يقنع الحكم، بأنه تعرض للدفع من لاعب آيندهوفن، قبل أن يلمس الكرة بيده؛ إلا أن هيرنانديز لم يقتنع بهذا الأمر، ليتمسك بقراره مع تأييد من مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار".

وتمكن النجم الكرواتي المخضرم إيفان بيريشيتش، جناح آيندهوفن، من تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح داخل الشباك الإنجليزية، في الدقيقة السادسة من عمر المباراة التي انتهت بفوز كاسح للضيوف بنتيجة (4-1) في الأنفيلد.