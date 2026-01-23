"ما حدث لا يعجبني" .. هيرفي رينارد يغادر مباراة الهلال والفيحاء غاضبًا لأجل لاعب منتخب السعودية!

فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

وحقق الهلال 14 انتصارًا مع تعادلين ولم يتذوق طعم الخسارة، في 16 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي ليتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة وبفارق 7 نقاط عن وصيفه النصر.

أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، على حساب كل من الدحيل القطري، ناساف كارشي الأوبكي، السد القطري، الغرافة القطري، الشرطة العراقي والشارقة الإماراتي، ليتصدر الترتيب العام برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه تراكتورسازي.

أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم يوم 17 مارس المقبل، بحيث يتأهل الفائز إلى المباراة النهائي لمواجهة الفائز من الاتحاد والخلود.

المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".