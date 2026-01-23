FBL-ARAB-CUP-2025-KSA-JORAFP
محمد سعيد

"ما حدث لا يعجبني" .. هيرفي رينارد يغادر مباراة الهلال والفيحاء غاضبًا لأجل لاعب منتخب السعودية!

رينارد كان حاضرًا في فوز الهلال على الفيحاء برباعية

أبدى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، تحفظه على مشاركة مراد هوساوي، لاعب الهلال الجديد، من مقاعد البدلاء خلال مواجهة الفيحاء، ضمن منافسات دوري روشن السعودي التي حرص على حضورها بنفسه من المدرجات لمتابعة لاعبي الأخضر في الفريقين.

وظهر هوساوي لأول مرة بقميص الهلال كبديل لمدة دقيقة واحدة، في اللقاء الذي انتهى بفوز "الزعيم" على الفيحاء بنتيجة 4-1، مساء أمس الخميس، على ملعب المملكة أرينا، لحساب الجولة السابعة عشرة من المسابقة.

  • رينارد غير راضٍ عن مشاركة هوساوي

    عقب المباراة، نجح مراسل برنامج "نادينا" في الحصول على تصريح خاطف من هيرفي رينارد وهو في طريقه إلى سيارته، حيث سأله على وضعية اللاعب مراد هوساوي مع الهلال، مؤكدًا أن جلوسه على دكة البدلاء لا يخدم مصلحته في هذه المرحلة، قائلاً: "ما حدث مع مراد هوساوي لا يرضيني، إن مشاركة اللاعب بشكل محدود ليست أمرًا إيجابيًا".

    وتأتي تصريحات المدرب الفرنسي في إطار انتقاداته المتواصلة لتأثير أوضاع دوري روشن على المنتخب السعودي، لا سيما بعد رفع عدد اللاعبين الأجانب إلى 8 خلال الموسمين الأخيرين، وهو ما انعكس – بحسب وجهة نظره – على فرص مشاركة العناصر المحلية بانتظام.

    • إعلان
  • Murad Hawsawi Rayan Al-Dossary Hilalsocial gfx

    مراد هوساوي من الخليج إلى الهلال

    كان هوساوي قد انضم إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادمًا من الخليج، بعد مستويات لافتة في النصف الأول من الموسم، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 11 مباراة.

    وسبق للاعب الشاب تمثيل المنتخب السعودي في نوفمبر الماضي، حيث شارك في بطولة كأس العرب 2025 التي أُقيمت في قطر، ونجح خلالها "الأخضر" في اقتسام المركز الثالث مع منتخب الإمارات.

  • مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 14 انتصارًا مع تعادلين ولم يتذوق طعم الخسارة، في 16 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي ليتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة وبفارق 7 نقاط عن وصيفه النصر.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، على حساب كل من الدحيل القطري، ناساف كارشي الأوبكي، السد القطري، الغرافة القطري، الشرطة العراقي والشارقة الإماراتي، ليتصدر الترتيب العام برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه تراكتورسازي.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم يوم 17 مارس المقبل، بحيث يتأهل الفائز إلى المباراة النهائي لمواجهة الفائز من الاتحاد والخلود.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

  • مسيرة هيرفي رينارد مع منتخب السعودية

    الفرنسي هيرفي رينارد يتولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ حيث من المقرر مبدئيًا ووفقًا للعقد أن يتواجد معه في بطولة كأس العالم 2026، مثلما فعل في نسخة 2022.

    وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

    وقاد رينارد المنتخب السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.

    وعاد المدير الفني الفرنسي إلى الأخضر السعودي مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الأولى:

    * مباريات: 45.

    * فوز: 21.

    * تعادل: 10.

    * خسارة: 14.

    * أهداف مسجلة: 57.

    * أهداف مستقبلة: 38.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية:

    * مباريات: 26.

    * فوز: 11.

    * تعادل: 6.

    * خسارة: 9.

    * أهداف مسجلة: 29.

    * أهداف مستقبلة: 27.

    ويرتبط رينارد بعقدٍ مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.

دوري روشن السعودي
الرياض crest
الرياض
الرياض
الهلال crest
الهلال
الهلال
دوري روشن السعودي
الفيحاء crest
الفيحاء
الفيحاء
الفتح crest
الفتح
الفتح
0