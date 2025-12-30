Top 11GOAL
GOAL

من نيكو باز إلى هويلوند .. سيطرة كاملة للهدافين على تشكيلة الأفضل في الجولة 17 من الدوري الإيطالي

التشكيلة المثالية لـ GOAL: أفضل اللاعبين في الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي 2025/26. من كانوا الأبطال البارزين في هذه الجولة؟

اختتمت منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي، أمس الإثنين  وهي الأخيرة لعام 2025، حيث شهدت مواجهات قوية ومثيرة وارتفع مستوى المنافسة بشكل كبير في مختلف المواقع بجدول الترتيب.

وانتهت الجولة بفوز سهل لروما ضد جنوى بنتيجة 3-1، حيث حافظ الجيالوروسي بذلك على المركز الرابع في الترتيب، برصيد 33 نقطة، متخلفًا بفارق 3 نقاط فقط عن إنتر المتصدر.

وكانت نهاية الأسبوع إيجابية لجميع الفرق الكبيرة نظرًا للانتصارات التي حققتها كل من إنتر، نابولي، ميلان، ويوفنتوس، بينما توقف مرة أخرى فريق بولونيا، الذي ابتعد قليلًا عن معركة الفرق الكبيرة. 

كما شهدت الجولة فوزًا مهمًا لبارما ضد فيورنتينا بهدف دون رد من أجل البقاء، وكذلك فوز كالياري في تورينو بنتيجة (1-2).

لكن من كانوا الأبطال الكبار في هذه الجولة من الدوري الإيطالي؟ فيما يلي التشكيلة المثالية للجولة السابعة عشرة التي اختارها GOAL...

 شاهد الدوري الإيطالي عبر stc tv بـ15 ريال فقطاشترك الآن!

  • حراسة المرمى: كورفي (بارما)

    بارما تفوق على فيورنتينا دون أن يتلقى هدفًا والفضل يعود بشكل كبير إلى حارسه المميز إدواردو كورفي؛ الحارس الذي نشأ في النادي قام بالعديد من التدخلات الكبيرة خلال اللقاء، واحدة منها كانت على كوموتسو وأيضًا في النهاية عندما تصدى لتسديدة من جودموندسون كانت موجهة إلى الزاوية.

    stc tv Serie A GOALGetty/Goal

    • إعلان

  • كالولو (يوفنتوس)

    افتتح المدافع بيير كالولو التسجيل ليوفنتوس في شباك بيسا وساهم بشكل مؤثر في الفوز، أيضًا قدم الكثير على المستوى الدفاعي ليخرج فريقه منتصرًا وبشباك نظيفة.

    اللاعب السابق لميلان كان بارعًا في الاندماج داخل منطقة الجزاء والإيمان بالارتداد، مدعومًا ببعض الحظ، كما فاز بأغلب الالتحامات مع المنافس وأثبت أنه قطعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في تشكيل اليوفي.

  • جاكوبو رامون (كومو)

    خلال مباراة كومو ضد ليتشي، أثبت جاكوبو رامون مرة أخرى أنه رهان ناجح لكومو، الذي تعاقد معه من ريال مدريد والآن يستمتع بفوائد الرهان عليه.

    الشاب الإسباني البالغ من العمر 20 عامًا كان له دور بارز في الفوز 3-0 خارج الديار؛ كان هدفه هو الثاني حيث كان الأسرع في فهم مسار الكرة وتسديدها.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • طارق موهاريموفيتش (ساسولو)

    بهدف رائع في شباك بولونيا، يؤكد البوسني طارق موهاريموفيتش، أنه الكشف الحقيقي لساسولو لهذا الموسم، ويفسر لاعب يوفنتوس السابق السبب الذي يجعل العديد من الأندية الكبيرة الإيطالية تراقبه باهتمام كاستثمار محتمل للحاضر والمستقبل.

    في المباراة الأخيرة، ساهم في تمكين ساسولو من الخروج من مباراة بولونيا بنقطة مستحقة، بتسجيله هدف التعادل 1-1 بضربة رأسية من ضربة زاوية.

  • فيديريكو دي ماركو (إنتر)

    يواصل ديماركو تقديم مستويات عالية جدًا مع إنتر، كان آخرها في الانتصار على أتالانتا، حيث تفوق في معركة الوسط على زاباكوستا، وتطور كثيرًا خلال المباراة مُظهرًا الجودة المعتادة التي يمتلكها قلة في مركزه بتمريرة رائعة وضعت لويس إنريكي في مواجهة المرمى، لكنها لم تستغل.

  • نيكو باز (كومو)

    نيكو باز يضيء من جديد وكومو يفوز بثلاثية على ليتشي، وهما أمران يسيران جنبًا إلى جنب بشكل واضح، ففي ليتشي، استعاد الهدف الذي غاب عنه منذ ثلاث جولات في الدوري، بتسديدة من مسافة بعيدة، سكنت الشباك في عرض مذهل. 

  • ماتيو براتي (كالياري)

    قدم بارتي أداء شاملًا للاعب الإيطالي الذي يقوم بكل ما يمكن أن يُطلب من لاعب في وسط الملعب، حيث يمنح الفريق التوازن، يقوم بدور الحاجز عند الحاجة ويسجل هدف تقدم كالياري على تورينو أيضًا، وهذا الهدف أقرب للمهاجم منه للاعب الوسط. 

  • كواديو كونيه (روما)

    كونيه فرض هيمنة الذئاب في خط الوسط ضد جنوى، وكان حاسمًا بشكل خاص في منطقة الخطورة؛ فسجل هدفًا رائعًا بفضل تقدم مثالي وكان أقرب أيضًا من تسجيل هدفين لولا القائم.

    والحقيقة الواضحة للجميع، أنه إذا أراد روما جاسبريني مواصلة القتال من أجل المراكز الأولى، لا يمكن الاستغناء عن كونيه.

  • سميح كيليتشوي (كالياري)

    يمكن اعتبار سميح كيليتشوي، أحد أهم اكتشافات الدوري الإيطالي، فقد أظهر بالفعل بعض من جودته في المباريات السابقة ولكن ليس كما فعل ضد تورينو. 

    هاجم كالياري ليسجل أجمل هدف في اليوم بجهود فردية، حيث انطلق من خط الوسط، ووصل إلى منطقة الجزاء، وتجاوز المدافع، ليصنع مساحة لنفسه ويضع الكرة في الزاوية، بينما يصيح عليه زملاؤه: "ماذا فعلت".

  • راسموس هويلوند (نابولي)

    ببساطة لا يمكن إيقاف راسموس هويلوند، وظهر ذلك تحديدًا خلال مواجهة كريمونيسي، بخلاف أدائه العام في هذه الفترة.

    الدنماركي سجل ثنائية أخرى (الثالثة في الموسم) مع هدفين كمهاجم صريح، وكان بإمكانه تسجيل المزيد أيضًا، لإظهار كم كان خطرًا باستمرار، وهو عامل في نجاح نابولي بالفوز (2-0).

  • كريستوفر نكوكو (ميلان)

    وبالحديث عن الثنائيات، إليكم الأهداف الأولى لنكونكو في الدوري الإيطالي: الفرنسي في غضون دقائق قليلة وضع ميلان في المقدمة 2-0 ثم 3-0 ضد هيلاس فيرونا.

    أولاً نفذ ركلة الجزاء التي حصل عليها بنفسه، ثم أظهر براعته في الوصول قبل الجميع إلى تسديدة مودريتش التي ارتدت من القائم.

    stc tv Serie A GOALGetty/Goal

0