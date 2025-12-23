"كان شخصًا سلطويًا وعدوانيًا" .. نجل نيجريرا يثير الجدل بتفسير والده الصادم لـ"سبب مدفوعات برشلونة"!

أكد خافيير إنريكيز أنه لم يكن يعلم أن والده قد حصل على أي مبالغ مالية من نادي برشلونة، قائلًا:"لم يكن لدي أي فكرة أن والدي قد حصل على أموال من برشلونة ولو يورو واحد، بل كان ذلك أمرًا غير قابل للتصور بالنظر إلى أخلاقياته الشخصية".

وعن طبيعة عمله غير المباشر مع برشلونة، أوضح أنه كان يقوم بإعداد تقارير فنية عن الحكام، مضيفًا أنه كان يضم في تلك التقارير مقارنات مع نادي ريال مدريد.

وأشار "نيجريرا الابن" إلى أن بعض الحكام كانوا يتواصلون معه مباشرة، قائلًا: "لم يكن أحد يعرف متى كنت أرافق الحكام أو لا، فقد كان هناك حكام يتصلون بي".