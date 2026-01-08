وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد جاء هذا القرار بعد مشاورات مع الأندية المشاركة في كأس السوبر، حيث أبدت جميع الأطراف موافقتها على أن الموعد الحالي يتعارض مع عطلة عيد الميلاد ورأس السنة.

الاتحاد يعمل حاليًا على نقل البطولة إلى الأسبوع الأول من فبراير ابتداءً من العام المقبل، وهو ما سيترتب عليه تعديل في جدول المباريات، لكنه يُعتبر حلًا أفضل من الوضع القائم.