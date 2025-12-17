"ما كتبته الصحافة عن بيدري يؤكد أنك أخطأت!" .. أسطورة المغرب يلوم لامين يامال على قراره "المخجل" باللعب لإسبانيا

اعترف لامين يامال أنه فكر بجدية في اللعب للمغرب بعد الإنجاز التاريخي للأسود في مونديال قطر 2022، حيث وصلوا إلى نصف النهائي، لكنه أوضح أن حلمه كان دائمًا المشاركة في بطولة الأمم الأوروبية والمنافسة في البطولات الأوروبية الكبرى، وهو ما رجّح كفة إسبانيا في النهاية.

وأضاف: "في أعماقي كنت أفكر في اللعب مع المغرب، ففي ذلك الوقت كان المنتخب المغربي قد وصل إلى نصف نهائي كأس العالم، لكن في لحظة الحقيقة، لم أتردد. مع كل الحب والاحترام الذي أكنه للمغرب، كنت دائما أرغب في اللعب في بطولة اليورو بأوروبا".

وتابع: "أعتقد أن كرة القدم الأوروبية أكثر مشاهدة، وأرى أنها الأقرب على المستويات الدولية، الحمد لله حققت ذلك، كما أن هذا يقربني من المشاركة في كأس العالم مع فرص أكبر للفوز. سأظل دائما أحب المغرب، فهو بلدي، لكنني نشأت في إسبانيا وأشعر أيضا أنها وطني".

اللاعب الذي تحصل على المركز الثاني في سباق الكرة الذهبية 2025، أكد في ذلك الوقت أن المشروع الرياضي الإسباني يتناسب أكثر مع طموحاته، وأن كرة القدم الأوروبية تمنحه فرصة أكبر للوصول إلى أعلى المستويات الدولية.