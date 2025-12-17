Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport
محمد سعيد

"ما كتبته الصحافة عن بيدري يؤكد أنك أخطأت!" .. أسطورة المغرب يلوم لامين يامال على قراره "المخجل" باللعب لإسبانيا

مصطفى حجي يذكر لامين يامال بأن "الإسبان لن يحبوه مثل بيدري"!

أطلق مصطفى حجي، أسطورة كرة القدم المغربية، تصريحات قوية خلال تعليقه على اختيار الموهبة الصاعدة في برشلونة لامين يامال، تمثيل منتخب إسبانيا رغم محاولات المغرب المكثفة لضمه.

قرار لامين يامال الذي لم يكن يتجاوز الـ17 عامًا من عمره آنذاك لم يكن سهلًا، لكنه اختار إسبانيا بدافع الطموح الرياضي والرغبة في المشاركة في البطولات الأوروبية الكبرى، رغم أن المغرب بذل جهودًا كبيرة لإقناعه.

  • محاولات المغرب لإقناع لامين يامال

    لامين يامال الذي ولد في إسبانيا، لأب مغربي (منير نصراوي) وأم من غينيا الاستوائية (شيلا إيبانا)، كان لديه حرية الاختيار بين تمثيل منتخب الأب (المغرب) أو اللعب بقميص منتخب إسبانيا، الدولة التي ولد بها.

    وبالفعل أجرى الاتحاد المغربي لكرة القدم، بقيادة فوزي لقجع محاولات من أجل إقناع الفتى الشاب بارتداء قميص أسود الأطلس، بينما كشف وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، أنه أجرى عدة محادثات شخصية مع لامين يامال، مؤكدًا أنه حاول بكل الطرق إقناعه لكن بلا جدوى.

    والتقى رئيس الاتحاد المغربي اللاعب وأسرته وعرض عليه مشاريع المغرب المستقبلية مثل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، ورغم هذه الجهود، أكد الركراكي أن يامال كان صريحًا منذ البداية، وأوضح أنه يشعر بانتماء أكبر لإسبانيا، حيث لعب في صفوفها منذ الطفولة.  

  • ماذا قال مصطفى حجي؟

    مصطفى حجي أسطورة الكرة المغربية تحدث بنبرة حزينة في مقابلة مع قناة "العربية"، عندما سئل عن لامين يامال وتفضيله منتخب إسبانيا على المغرب، مشيرًا إلى أن فتى برشلونة الشاب خسر حبًا كبيرًا من الجماهير المغربية بسبب هذا القرار.

    وقال حجي: "لامين يامال سيظل دائمًا مغربيًا حتى لو كان يلعب باسم منتخب إسبانيا، فالحب الذي يمنحه له الشعب الإسباني لن يكون هو ذاته الذي يمنحه له الشعب المغربي، ومن المخجل حقًا أنه لم يختر تمثيل المغرب". 

    وأضاف: "الوضع كان ليكون مختلفًا لو كان قد اختار المغرب، وهذا حقًا أمر محزن، لأني قرأت في صحيفة إسبانية في أحد الأيام، كان الصحفي يقول (لدينا بيدري، نحن نحب بيدري، نحن معجبون بلامين لكننا لن نحبك كما نحب بيدري)".

    وختم حجي: "لذلك أرى أن اختيار لامين يامال كان سيئًا عندما قرر ارتداء قميص منتخب إسبانيا".

  لماذا اختار لامين يامال اللعب لإسبانيا؟

    لماذا اختار لامين يامال اللعب لإسبانيا؟

    اعترف لامين يامال أنه فكر بجدية في اللعب للمغرب بعد الإنجاز التاريخي للأسود في مونديال قطر 2022، حيث وصلوا إلى نصف النهائي، لكنه أوضح أن حلمه كان دائمًا المشاركة في بطولة الأمم الأوروبية والمنافسة في البطولات الأوروبية الكبرى، وهو ما رجّح كفة إسبانيا في النهاية.

    وأضاف: "في أعماقي كنت أفكر في اللعب مع المغرب، ففي ذلك الوقت كان المنتخب المغربي قد وصل إلى نصف نهائي كأس العالم، لكن في لحظة الحقيقة، لم أتردد. مع كل الحب والاحترام الذي أكنه للمغرب، كنت دائما أرغب في اللعب في بطولة اليورو بأوروبا".

    وتابع: "أعتقد أن كرة القدم الأوروبية أكثر مشاهدة، وأرى أنها الأقرب على المستويات الدولية، الحمد لله حققت ذلك، كما أن هذا يقربني من المشاركة في كأس العالم مع فرص أكبر للفوز. سأظل دائما أحب المغرب، فهو بلدي، لكنني نشأت في إسبانيا وأشعر أيضا أنها وطني".

    اللاعب الذي تحصل على المركز الثاني في سباق الكرة الذهبية 2025، أكد في ذلك الوقت أن المشروع الرياضي الإسباني يتناسب أكثر مع طموحاته، وأن كرة القدم الأوروبية تمنحه فرصة أكبر للوصول إلى أعلى المستويات الدولية.

  • إنجازات لامين يامال مع منتخب إسبانيا

    والحقيقة أن لامين يامال نجح نجاحًا باهرًا في خطواته الأولى مع منتخب إسبانيا الأول، حيث قاد بلاده وهو دون الـ18 عامًا من عمره للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية 2024 التي أقيمت في ألمانيا، وذلك بعد مسيرة مذهلة لفتى برشلونة الواعد.

    وأصبح لامين أصغر لاعب يشارك ويسجل هدفًا لمنتخب إسبانيا في تاريخه، بينما حقق رقمًا قياسيًا كأكثر المراهقين حصدًا للبطولات الكبرى قبل بلوغ 18 عامًا، بواقع 4 ألقاب (لقبين في الدوري الإسباني، كأس إسبانيا، وكأس أمم أوروبا).

    وإجمالًا لعب لامين يامال بقميص منتخب إسبانيا الأول 23 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 12 تمريرة حاسمة مؤثرة جعلته أحد أبرز المواهب في أوروبا.

  • FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    لامين يامال وصراع بين برشلونة وإسبانيا!

    في الفترة الأخيرة، كان لامين يامال سببًا مباشرًا في صدام بين إدارة نادي برشلونة ومديره الفني هانزي فليك من جهة، والجهاز الفني لمنتخب إسبانيا بقيادة لويس دي لا فوينتي من جهة أخرى، في ظل معاناة اللاعب من إصابات متكررة بسبب ضغط المباريات بين المنتخب والنادي.

    وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد أعلن استبعاد لامين يامال عن مباراتي تركيا وجورجيا في تصفيات كأس العالم 2026، محملًا برشلونة مسؤولية ذلك، حيث أجرى اللاعب عملية جراحية، بينما النادي الكتالوني لم يطلع الاتحاد على الأمر.

    وأوضح البيان أن هذا "التدخل أُجري دون إخبار طاقم طبي للمنتخب الإسباني"، ونظرا لهذا الوضع "قرر الاتحاد الإسباني إعفاء يامال من المعسكر متمنيا له الشفاء العاجل".

    وكانت هذه ليست المرة الأولى التي يشتعل فيها الخلاف بين برشلونة، والمنتخب بسبب يامال، حيث كانت إصابة لامين في التوقف الدولي بشهر سبتمبر 2025، سببا في خلاف علني بين مدرب برشلونة هانسي فليك ومدرب إسبانيا لويس دي لافوينتي.

