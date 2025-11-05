ViniciusGetty Images
محمد سعيد

تهديدات "مجهولة" بعد تسريب أنباء عن "ملل" فينيسيوس داخل ريال مدريد!

الأمور تتعقد من جديد بين النجم البرازيلي وإدارة ريال مدريد

بعد السقوط الأخير لريال مدريد على ملعب "الأنفيلد" أمام مضيفه ليفربول بهدف دون رد، خرجت الكثير من الأصوات التي تحمل المدرب الإسباني تشابي ألونسو، مدرب الميرنجي، مسؤولية الخسارة والتراجع الفني للفريق.

إلا أن المثير للجدل، هو ما ذكرته تقارير صحفية عن وجود انتقادات لاذعة من قبل لاعبي ريال مدريد تجاه مدربهم، والحديث هنا عن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، أحد أهم لاعبي النادي الملكي وأكثرهم إثارة للجدل.

  • vinicius junior(C)Getty Images

    فينيسيوس ينتقد عمل تشابي ألونسو!

    نشر حساب "indykaila News" على موقع "X" (تويتر سابقًا)، تغريدة قبل ساعات أكد خلالها أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليس راضيًا عن الطريقة التي يؤدي بها ريال مدريد في الفترة الأخيرة وخصوصًا فيما يتعلق بالشق الهجومي الذي يشارك فيه بشكل مؤثر.

    وأشار إلى أن "فيني يشعر بكثير من الملل في ظل مشاركته ضمن التشكيلة الحالية لريال مدريد".

    والجدير بالذكر، أن حساب "indykaila News" يشتهر على موقع "X" (تويتر سابقًا) بتغطية أخبار المشاهير ونقل معلومات موثوقة عنهم، حيث يتابعه حوالي 684 ألف متابع، رغم أنه مجهول الهوية حتى الآن، إلا أنه اكتسب سمعة جيدة بشأن صدق الأخبار.

  • تهديد مباشر بعد انتشار المعلومة

    انتشرت التغريدة التي تحدثت عن غضب فينيسيوس جونيور من أداء فريقه، بشكل موسع بين جماهير كرة القدم العالمية وأحدثت ضجة كبيرة، ومن ثم لحقها حساب "indykaila News"، بتغريدة أخرى فجر خلالها مفاجأة أخرى.

    وأشار الحساب المختص بالأخبار الرياضية، إلى أنه تلقى اتصالات هاتفية من أجل حذف التغريدة التي تخص فينيسيوس، إلا أن المسؤولين عن الحساب رفضوا ذلك الأمر، وهو ما دفع الطرف الآخر للتهديد بالتصعيد القانوني، وذلك دون الكشف عن مصدر هذه التهديدات.

    وكتب الحساب في تغريدته: " تلقيتُ للتو اتصالًا من xxxxxx لحذف هذا المنشور. رفضنا، والطريق القانوني كان تهديدهم التالي".

  • فينيسيوس "قنبلة موقوتة" داخل ريال مدريد

    تحول فينيسيوس جونيور، إلى قنبلة موقوتة داخل الغرف المغلقة لنادي ريال مدريد بسبب كثرة أزماته داخل النادي وخصوصًا تجاه مدربه تشابي ألونسو، حتى أن تقارير صحفية أشارت إلى أن إدارة النادي الملكي اتخذت قرارًا حاسمًا بالتخلي عنه في أقرب فرصة.

    ويأتي ذلك بعد رد الفعل العاطفي للجناح البرازيلي، خلال فوز الميرينجي (2-1) على برشلونة في أكتوبر الماضي، عندما احتج بغضب على استبداله من قبل مدربه تشابي ألونسو وأصر النادي على فرض الانضباط وطالب باعتذار علني وخاص.

    وبالفعل اعتذار "فيني" في بيان للجماهير وقال: "اليوم أريد أن أعتذر لجميع مشجعي ريال مدريد عن رد فعلي عندما تم استبدالي في الكلاسيكو. كما فعلت شخصيًا خلال التدريب، أريد أيضًا أن أعتذر مرة أخرى لزملائي في الفريق والنادي والرئيس"، إلا أنه لم يذكر اسم مدربه تشابي ألونسو، لتكثر الأقاويل حول وجود خلاف بين النجم البرازيلي ومدربه.

    وما زاد الوضع سوءًا هو توقيت نشر مقال في موقع "ذا أثلتيك"، في نفس يوم اعتذار فينيسيوس، انتقد قيادة ألونسو وانضباطه، حيث نقل المقال عن مصدر مجهول مقرب من الفريق قوله إن ألونسو "يعتقد أنه بيب جوارديولا، لكنه حتى الآن مجرد تشابي"، حيث أثار التقرير، الذي يُزعم أنه مرتبط بمعسكر فينيسيوس، غضب قيادات النادي.

    لسنوات، وقف فلورنتينو بيريز إلى جانب فينيسيوس، واعتبره حجر الزاوية على المدى الطويل لمستقبل ريال مدريد، لكن هذه المرة، يبدو أن صبر الرئيس قد نفد، بعد العديد من المشاكل خارج الملعب والسلوك الصاخب، ويقال إن العلاقة بين اللاعب والنادي أصبحت غير قابلة للإصلاح.

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    تشابي ألونسو يسوي الأمور مع فينيسيوس

    بينما يبدو مستقبل فينيسيوس غير مؤكد بشكل متزايد، تعامل المدرب ألونسو مع الموقف بضبط النفس، على الرغم من التوتر الواضح، اجتمع الطرفان منذ ذلك الحين لحل خلافاتهما، حيث ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن فينيسيوس اعتذر لألونسو والفريق، وأعاد المدرب دمجه في التشكيلة، بهدف الحفاظ على الاستقرار خلال سعي النادي للفوز باللقب.

    ومع ذلك، لا تزال ثقة ألونسو متصدعة، فالمدرب المعروف بانضباطه الصارم ودقته التكتيكية يقدر الانسجام والالتزام، وقد جعلت الانتقادات المسربة التي تقارنه بجوارديولا، والتي يُزعم أنها صادرة عن محيط فينيسيوس، من الصعب تجاهل الموقف. اختار ألونسو التركيز علنًا على كرة القدم، مدركًا أن أي تصعيد قد يعطل الأداء الممتاز لريال مدريد هذا الموسم.

    وسيتعين على فينيسيوس جونيور وتشابي ألونسو تسوية خلافاتهما إذا أرادا التنافس على الألقاب المحلية والأوروبية هذا الموسم، حيث يحتل الفريق صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق خمس نقاط عن برشلونة بعد مرور 11 جولة من المسابقة، كما أنه في وضع جيد للتنافس على لقب دوري أبطال أوروبا رغم سقوطه الأخير أمام ليفربول في ملعب الأنفيلد. 

    والمباراة التالية لريال مدريد، ستكون خارج أرضه أمام رايو فاييكانو يوم الأحد المقبل، حيث سيتمكن المشجعون من الاطلاع على أحدث المستجدات في العلاقة بين اللاعب والمدرب.

