يعد محمد نور أحد أهم الأساطير في تاريخ نادي الاتحاد، حيث قاد العميد لتحقيق 20 بطولة، وشارك في كأس العالم للأندية "مرتين"، ويُعد من أبرز من ارتدوا قميص "العميد" عبر التاريخ.

وبدأ نور مسيرته الكروية مع الاتحاد عام 1993 ضمن صفوف الناشئين، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول على يد المدرب البلجيكي ديمتري الذي راهن على موهبته الاستثنائية، وعلى مدار أكثر من 20 عامًا، أصبح نور رمزًا للاتحاد وقائدًا ملهمًا داخل الملعب وخارجه.

وخلال فترته الذهبية مع "العميد"، حقق محمد نور 20 بطولة مع النادي، أبرزها دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2004 و2005، والدوري السعودي 7 مرات في مواسم: 1997، 1999، 2000، 2001، 2003، 2007، و2009. كما توّج بكأس ولي العهد ثلاث مرات، وكأس الاتحاد السعودي مرتين، إلى جانب ألقاب دوري أبطال العرب، كأس الخليج للأندية، وكأس السوبر السعودي المصري.

وتميّز نور بأسلوب لعبه الفريد، حيث شغل مركز الوسط الهجومي وصانع الألعاب، وكان يتمتع بحس تهديفي عالٍ جعله ينافس المهاجمين في تسجيل الأهداف، إذ سجل 62 هدفًا في 410 مباراة خلال فترته الأولى مع الاتحاد.

كما مثّل نور المنتخب السعودي في 90 مباراة دولية، وشارك في كأس العالم 2002 و2006، مما عزز مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة السعودية.

ورغم انتقاله المؤقت إلى نادي النصر في موسم 2013–2014، عاد نور إلى الاتحاد ليختتم مسيرته في بيته الأول، حيث ظل وفياً للنادي الذي صنع مجده، وتبقى جماهير الاتحاد تردد اسمه بفخر، معتبرةً إياه أيقونة المجد الاتحادي، وصاحب الأثر الأكبر في عودة الفريق إلى منصات التتويج.