"اغسل فمك قبل أن تتحدث عن محمد صلاح" .. أنطونيو كاسانو ينضم إلى جبهة الهجوم على جيمي كاراجر في أزمة ليفربول

النجم الإيطالي يتهم كاراجر بالتملق للجماهير

فتح الإيطالي أنطونيو كاسانو، نجم ريال مدريد وميلان السابق، النار على الإنجليزي جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق، بعد هجوم الأخير الضاري على النجم المصري محمد صلاح في ظل أزمته مع مدربه آرني سلوت.

وكان صلاح قد أثار جدلًا واسعًا مساء السبت الماضي، بعد تصريحات غاضبة أدلى بها في المنطقة المختلطة بملعب إيلاند رود، عقب تعادل ليفربول 3-3 أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

  • كاراجر يهاجم محمد صلاح بضراوة

    على خلفية تصريحات النجم المصري ضد مدربه وإدارة ليفربول، هاجم بعض اللاعبين السابقين محمد صلاح، ومنهم لاعب الريدز الأسبق جيمي كاراجر، الذي وصف تصرف صاحب الـ33 عامًا بـ"العار"، وهو بالأساس من ينتقده في أكثر من مناسبة حتى قبل تلك الأزمة، حتى قال عنه المصري من قبل إنه "مهووس بي".

    وأضاف كاراجر: "أعتقد أنه كلما توقف صلاح في منطقة المقابلات، وهو ما فعله 4 مرات خلال 8 سنوات في ليفربول، يكون ذلك منسقًا بينه وبين وكيله لإحداث أقصى ضرر وتقوية موقفه الشخصي".

    وتابع: "فعل ذلك قبل 12 شهرًا ووجهت له الانتقاد، لقد لعب على أوتار مشاعر جماهير ليفربول، كان ليفربول على قمة الدوري، وقد سجل هدف الفوز ضد ساوثامبتون، وكان هذا الوقت المناسب للخروج وممارسة الضغط على إدارة ليفربول".

    وختم كاراجر: "أود أن أذكّر صلاح ووكيله أنه قبل أن يأتي إلى ليفربول كان معروفًا كرجل فشل في تشيلسي. لم يفز بأي لقب كبير قبل قدومه إلى ليفربول، صلاح لم يفز بكأس الأمم الإفريقية، هذا ليس محاولة مني للتقليل من قيمته كلاعب".

  • ماذا قال أنطونيو كاسانو؟

    أنطونيو كاسانو تحدث في "بودكاست" للدفاع عن محمد صلاح، قائلًا: "انصت كاراجر، قبل أن تتحدث عن صلاح .. عليك أن تغسل فمك أولًا".

    وأضاف نجم منتخب إيطاليا السابق: "كاراجر شخص غير كفء، ولا يخرج من فمه  سوى التفاهات. قضى مسيرته كلها مع ليفربول رغم أنه في الأساس مشجع لإيفرتون، وبنى تاريخه بالكامل على التملق للجماهير".

    وتابع: "كاراجر أدلى بتصريحات غير لائقة بحق ثالث أفضل هدّاف في تاريخ ليفربول، محمد صلاح. هذا النجم الذي سجل 250 هدفًا للنادي وكانت أهدافًا حاسمة في فوز الريدز بألقابه الأخيرة، الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية".

    وتساءل كاسانو: "عن أي صلاح تتحدث؟ صلاح اليوم أهم منك وقيمته أكبر منك، ولا أحد سيدعمك في موقفك. صلاح كان يعرف مسبقًا أنك سترد عليه، وقد قال هذا بنفسه. صلاح ظاهرة .. داخل الملعب وخارجه".

    وختم النجم الإيطالي حديثه: "ما الذي يُدخل كاراجير في الأمر أصلاً؟ هل من الضروري أن يظهر في التلفاز كالمهرّج ليقول كلمتين فارغتين؟ الأفضل له أن يصمت. وبما أنه لا يفهم شيئاً، فليظل في منزله".

  • Liverpool FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    كواليس أزمة محمد صلاح داخل ليفربول

    جلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة تواليًا خلال مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، في سابقة لم تحدث منذ انضمامه للنادي عام 2017.

    وعقب التعادل 3-3، فجّر النجم المصري غضبه بتصريحات حادة، مهاجمًا المدرب آرني سلوت ومؤكدًا أن العلاقة بينهما "غير موجودة"، مضيفًا أن مواجهة برايتون المقبلة قد تكون الأخيرة له بقميص ليفربول، بعدما دعا والدته لحضور المباراة لتكون "وداعية".

    وقال صلاح: "أنا محبط جدًا، قدمت الكثير لهذا النادي، لكن يبدو أن هناك من يريد التخلص مني. لا أفهم لماذا لم تعد هناك علاقة مع المدرب، ولماذا أشعر بأنني أُلقى تحت الحافلة". وأضاف: "لقد كسبت مكاني بجهدي، ولا ينبغي أن أقاتل كل يوم من أجله. تلقيت وعودًا الصيف الماضي ولم تُنفذ".

    وفيما ألمح إلى إمكانية رحيله في يناير، رد المدرب سلوت بحزم، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع تجاوز القواعد، وقرر استبعاد صلاح من قائمة الفريق لمباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت مساء أمس في ميلانو وانتهت لصالح الفريق الإنجليزي بهدف نظيف.

    وقال المدرب الهولندي في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة "أنا هادئ ومهذب، لكن هذا لا يعني أنني ضعيف. إذا خرج لاعب بتصريحات كهذه، علينا أن نرد، وردنا واضح: هو ليس معنا الليلة ولن يسافر".

    وأكد سلوت أن القرار تأديبي بحت بعد خرق صلاح لقواعد التعامل الإعلامي، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بوجود أي توتر قبل تلك التصريحات، وأن صلاح كان محترفًا في التدريبات حتى تلك الليلة.

    وختم المدرب: "له الحق في شعوره، لكن ليس في مشاركة ذلك مع الإعلام. تحدثت معه اليوم وأبلغته بقراري فقط، لم يكن حوارًا طويلًا".

  • ليفربول يفلت من إنتر في غياب صلاح

    جدير بالذكر أن ليفربول نجح في الانتصار أمام إنتر على ملعب سان سيرو، بهدف نظيف، سجله دومينيك سوبوسلاي من ضربة جزاء في الوقت القاتل، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    هذا الفوز رفع رصيد كتيبة سلوت للنقطة الـ12 في المركز الثامن بجدول الترتيب، فيما تجمد النيراتزوري عند النقطة الـ12 في المركز الخامس، متفوقًا بفارق الأهداف على الفريق الإنجليزي.

