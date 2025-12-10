"اغسل فمك قبل أن تتحدث عن محمد صلاح" .. أنطونيو كاسانو ينضم إلى جبهة الهجوم على جيمي كاراجر في أزمة ليفربول

على خلفية تصريحات النجم المصري ضد مدربه وإدارة ليفربول، هاجم بعض اللاعبين السابقين محمد صلاح، ومنهم لاعب الريدز الأسبق جيمي كاراجر، الذي وصف تصرف صاحب الـ33 عامًا بـ"العار"، وهو بالأساس من ينتقده في أكثر من مناسبة حتى قبل تلك الأزمة، حتى قال عنه المصري من قبل إنه "مهووس بي".

وأضاف كاراجر: "أعتقد أنه كلما توقف صلاح في منطقة المقابلات، وهو ما فعله 4 مرات خلال 8 سنوات في ليفربول، يكون ذلك منسقًا بينه وبين وكيله لإحداث أقصى ضرر وتقوية موقفه الشخصي".

وتابع: "فعل ذلك قبل 12 شهرًا ووجهت له الانتقاد، لقد لعب على أوتار مشاعر جماهير ليفربول، كان ليفربول على قمة الدوري، وقد سجل هدف الفوز ضد ساوثامبتون، وكان هذا الوقت المناسب للخروج وممارسة الضغط على إدارة ليفربول".

وختم كاراجر: "أود أن أذكّر صلاح ووكيله أنه قبل أن يأتي إلى ليفربول كان معروفًا كرجل فشل في تشيلسي. لم يفز بأي لقب كبير قبل قدومه إلى ليفربول، صلاح لم يفز بكأس الأمم الإفريقية، هذا ليس محاولة مني للتقليل من قيمته كلاعب".