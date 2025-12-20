ليس مانشستر سيتي وحده .. مدرب سابق وصفقة فاشلة وراء قرار الفيفا بإيقاف تسجيل النصر!

تلقى نادي النصر السعودي، نبأ صادمًا في الساعات الأخيرة بعد إدراجه ضمن الأندية المعاقبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإيقافه عن التسجيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2026.

ومع صدور قرار الإيقاف عن التسجيل، خرجت عدة تقارير صحفية للكشف عن السبب الحقيقي وراء العقوبة المفروضة على نادي النصر السعودي، والتي قد تتسبب في أزمة كبيرة للفريق الذي ينافس بقوة هذا الموسم على لقب دوري روشن السعودي ويتقدم أيضًا في مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، حيث يسعى لتعزيز صفوفه بصفقات قوية تدعم مسيرته للاستمرار في المنافسة حتى الرمق الأخير.