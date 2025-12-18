"ما فعله مع النادي عار لن يُمحى".. جيمي كاراجر يكرر هجومه على محمد صلاح ويؤكد رغبة ليفربول في بيعه!

بعد أن شارك محمد صلاح كبديل وصنع هدفًا في فوز ليفربول (2-0) على برايتون، طُرح السؤال مجددًا على جيمي كاراجر حول ما إذا كان قد تجاوز الحدود في انتقاده للنجم المصري صاحب الـ250 هدفًا مع الريدز.

كاراجر، عبر بودكاست Stick to Football، أكد: "لا، لم أتجاوز. القصة كانت كبيرة جدًا وقتها، صلاح لم يسافر مع الفريق في دوري الأبطال، ولم يكن بالإمكان تجاهل الأمر. كانت حديث المدينة لسبعة إلى عشرة أيام، ولن أعود عن أي شيء قلته".

وعن وصفه تصريحات صلاح بأنها "عار"، شدد المدافع السابق: "نعم، كان عارًا. لا مشكلة أن يكون لدى أي لاعب وجهة نظر، لكن عليه أن يدعمها. البعض قال إن كوناتيه لا يلعب جيدًا، لكنه شارك في كل المباريات لأنه لا يوجد بديل في قلب الدفاع".

وتابع: "الأمر نفسه ينطبق على جرافنبرخ في الوسط الدفاعي، وجاكبو الذي تم استبعاده، وماك أليستر وإيساك الذين كانوا يدخلون ويخرجون من التشكيل، وحتى الأظهرة التي تغيّرت باستمرار. الحقيقة أن معظم الفريق لم يظهر بمستوى جيد، باستثناء سوبوسلاي".