محمد سعيد

ليفربول يتحسس زر التدمير الذاتي .. عرض محمد صلاح للبيع وتجهيز تشابي ألونسو لمرحلة ما بعد سلوت!

إدارة الريدز تستعد لنسف الحمام القديم..

في تطور مفاجئ أثار جدلًا واسعًا داخل أروقة كرة القدم الأوروبية، كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي ليفربول اتخذت قرارًا نهائيًا ببيع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2026.

ورغم التصريحات الرسمية الصادرة خلال الساعات الأخيرة، والتي أكدت رغبة النادي الإنجليزي في الإبقاء على محمد صلاح داخل صفوف الفريق لتهدئة الجماهير والإعلام، إلا أن عدة مؤشرات تؤكد أن النجم المصري في طريقه إلى الرحيل عن قلعة الريدز خلال الأسابيع القليلة المقبل.

وجاء ذلك بالتزامن مع قرار تأديبي صارم من المدير الفني الهولندي أرني سلوت باستبعاد محمد صلاح صلاح من قائمة الفريق المسافرة إلى إيطاليا، في تصعيد ينذر بنهاية وشيكة لحقبة "الملك المصري" في إنجلترا.

  • مفاجأة من العيار الثقيل في ليفربول

    من جديد يفجر حساب "indykaila News" (إندي كيلا نيوز) عبر منصة "X"، مفاجأة من العيار الثقيل، وهو الحساب الذي اكتسب مصداقية كبيرة في متابعة قضية محمد صلاح، بعد انفراده بكواليس الأزمة مع ليفربول والمدير الفني آرني سلوت وقرار استبعاد النجم المصري من رحلة إيطاليا لخوض مباراة إنتر في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

    ونقل الحساب، عن مصادر مقربة من النادي أوضحت أن كبار المسؤولين في الإدارة قد تجاوزوا رأي المدرب الهولندي أرني سلوت، وكذلك المدير الرياضي، وقرروا المضي قدمًا في عملية البيع بمجرد وصول عرض يطابق التقييم المالي المطلوب.

    ووفقًا للتسريبات، فإن ليفربول يخطط لتفعيل بند الشرط الجزائي في عقد المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب فريق بورنموث ليكون البديل المباشر لصلاح، حال رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق مطلع يناير 2026.

  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    مخطط ليفربول السري يغضب صلاح!

    الأزمة تفجرت بعد أن اكتشف وكيل محمد صلاح وجود مخطط سري من إدارة النادي لإرساله إلى الدوري السعودي دون علمه، الأمر الذي أثار غضب اللاعب المصري.

    ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن صلاح لا يغلق الباب أمام خيارات أخرى، حيث يرحب بفكرة الانتقال إلى أندية أوروبية كبرى مثل برشلونة، ريال مدريد أو بايرن ميونخ، بينما يظل العرض السعودي الأكثر إغراءً من الناحية المالية.  

  • Xabi AlonsoGetty Images

    سلوت أيضًا مهدد .. وتشابي ألونسو في الصورة!

    في سياق متصل، يعيش المدرب أرني سلوت ضغوطًا متزايدة بعد أن أُبلغ بأن منصبه بات مهددًا إذا لم تتحسن النتائج سريعًا. 

    وتضيف التقارير أن إدارة ليفربول تضع خطة بديلة في حال أقال ريال مدريد مدربه الحالي تشابي ألونسو خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيكون النادي الإنجليزي مستعدًا للتواصل معه فورًا لتولي القيادة الفنية في أنفيلد.  

    وبهذا القرار، يدخل ليفربول مرحلة حساسة قد تعيد رسم ملامح الفريق في النصف الثاني من الموسم، وسط ترقب جماهيري كبير لمصير النجم المصري الذي يُعد أحد أبرز رموز النادي في السنوات الأخيرة.  

  • ماذا قدم صلاح في الموسم الحالي؟

    لعب النجم المصري محمد صلاح، صاحب الـ33 عامًا، خلال موسم 2025-2026، حتى الآن 19 مباراة مع ليفربول في جميع البطولات المحلية والقارية، وقد سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

    صلاح جلس بديلًا أمام وست هام ثم سندرلاند وأخيرًا ليدز يونايتد، وقد انتهت المباراة الأولى بفوز الريدز بهدفين نظيفين، فيما سيطر التعادل على المواجهتين الأخيرتين، بنتيجة 1-1 و3-3 على الترتيب.

    ويتجه ليفربول إلى إيطاليا لمواجهة مصيرية في دوري أبطال أوروبا ضد إنتر، مساء اليوم الثلاثاء، بينما لن يكون النجم المصري في التشكيلة الأساسية أو حتى على دكة البدلاء، بعدما قرر أرني سلوت استبعاده من الرحلة نهائيًا.

    يذكر أن الريدز في أمس الحاجة للفوز بعد الهزيمة المدمرة 4-1 على أرضهم أمام آيندهوفن في مباراتهم الأخيرة ويحتاجون للفوز في مبارياتهم المتبقية بمرحلة الدوري من أجل التأهل المباشر إلى مراحل خروج المغلوب.

  • مصائب ليفربول تتضاعف قبل موقعة إنتر

    تأتي هذه الأزمة في أسوأ توقيت ممكن لليفربول، الذي يستعد لمواجهة صعبة ضد إنتر، وبجانب غياب صلاح التأديبي، أكد سلوت أن الفريق يعاني من نقص حاد في صفوفه الهجومية، حيث سيغيب كودي جاكبو لعدة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليدز.

    كما تبددت آمال مشاركة فيديريكو كييزا ضد فريقه السابق، بعدما أكد سلوت مرضه وعدم قدرته على السفر، واصفًا الموقف بسخرية مريرة بأنه "توقيت سيء" ولا يتوقع حدوث معجزة لشفائه.

    يجد ليفربول نفسه الآن أمام مفترق طرق تاريخي؛ نجمه الأول يحارب الجميع، ومدربه يفرض انضباطًا صارمًا قد يكلفه الكثير، وأسطورة النادي يتهم الهداف بالخيانة، بينما تترقب الجماهير بخوف ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة في ميركاتو يناير.

