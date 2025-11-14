كعادته، لا تدوم الأوقات السعيدة طويلًا في مسيرة النجم كيليان مبابي، فبعد ليلة مثالية قاد خلالها منتخب فرنسا إلى كأس العالم وسجل هدفه رقم 400 بمسيرته، تأكدت معاناته من إصابة مؤثرة، أجبرته على ترك معسكر الديوك والعودة إلى المدينة الرياضية بناديه ريال لتلقي العلاج.
الليلة الساحرة تنتهي بكابوس .. كيليان مبابي يغادر معسكر فرنسا "مصابًا" ويعود إلى مدريد
ماذا حدث؟
كان مبابي النجم الأول في فوز منتخب فرنسا على أوكرانيا برباعية نظيفة، أمس الخميس على ملعب "ستاد دو فرانس"، حيث سجل هدفين وصنع آخر، ليضمن لمنتخب بلاده الفوز الذي عبر به إلى نهائيات كأس العالم 2026 بشكل رسمي.
ولم يغادر مبابي أرض الملعب حتى صافرة النهاية، حيث بدا طبيعيًا للغاية فور خروجه من الملعب وسط احتفالات الفرنسيين بالوصول إلى المونديال للمرة الـ17 في تاريخهم، مع احتفال خاص بالنجم الملقب بـ"الننيجا" لوصوله إلى حاجز الـ400 هدف رغم أن عمره لم يتجاوز 26 عامًا.
إلا أن الجماهير الفرنسية ومعها جماهير ريال مدريد، استيقظت صباح اليوم الجمعة على خبر حزين، بإعلان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مغادرة كيليان معسكر "الديوك"، والعودة إلى ناديه من أجل بدء رحلة العلاج للتعافي من الإصابة.
ما طبيعة إصابة كيليان مبابي؟
وفقًا لبيان رسمي صادر عن الاتحاد الفرنسي، يعاني كيليان مبابي من التهاب في كاحله الأيمن، مما يتطلب فحوصات طبية وهو الأمر الذي دفعه لمغادرة معسكر المنتخب دون انتظار المباراة الأخيرة للديوك أمام أذريبيجان في مباراة تحصيل حاصل، بعد حسم فرنسا تذكرة التأهل عن المجموعة الرابعة إلى المونديال.
فبعد الفوز الذي حققه الديوك على أوكرانيا برباعية نظيفة، رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 13 نقطة، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادلًا وحيدًا ليهيمن على صدارة المجموعة الرابعة، متقدمًا بفارق 6 نقاط عن أيسلندا الوصيفة، وذلك قبل جولة أخيرة ستكون بمثابة تحصيل حاصل أمام أذربيجان، الأحد المقبل.
- Getty/GOAL
مبابي يسير على خطى الأساطير
قاد كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي، منتخب بلاده إلى التأهل لكأس العالم 2026 بعد تألقه اللافت في المباراة الأخيرة أمام أوكرانيا، حيث سجل هدفين أحدهما من ركلة جزاء، وصنع هدفًا ثالثًا لزميله هوجو إيكيتيكي.
المباراة التي أقيمت على ملعب "بارك دي برانس" كانت بمثابة ليلة مثالية للنجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا، إذ شهدت أيضًا تسجيله الهدف رقم 400 في مسيرته الكروية، وهو إنجاز رمزي يضاف إلى سجله الحافل.
مبابي بلغ حاجز الـ400 هدف في مسيرته وعمره لم يتجاوز الـ26 عامًا، وجاءت الأهداف بواقع 27 هدفًا بقميص موناكو، 256 مع باريس سان جيرمان، 64 مع ريال مدريد و53 مع منتخب بلاده.
والأهم من ذلك، أنه أصبح أصغر لاعب يصل إلى هذا الرقم (400 هدف)، من بعد الأسطورة البرازيلية بيليه، حتى أن الأسطورة ليونيل ميسي لم يصل إلى ذلك الرقم في مثل هذا العمر، إذ كان عمره 27 عامًا و3 أشهر، بينما كريستيانو رونالدو، حقق ذلك الهدف وعمره 28 عامًا و11 شهرًا.
ورغم هذا الإنجاز، قلل مبابي من قيمة الرقم مقارنة بما حققه أساطير اللعبة، قائلاً: "نحن نقترب، لكن هناك لاعبين أحدهما سجل 950 هدفًا (كريستيانو رونالدو) والآخر تجاوز 900 (ليونيل ميسي). 400 هدف ليس رقمًا مدهشًا. إذا أردت أن تصدم الناس، عليك أن تسجل 400 هدف إضافي على الأقل".
وأضاف: "أنا سعيد، إنه إنجاز رمزي، لكن أمامي الكثير من العمل. الوصول إلى 1000 هدف؟ هذا أمر غير واقعي، لكن كريستيانو رونالدو أثبت أنه ممكن، فلنحاول الوصول إلى المستحيل. المسيرة تمر بسرعة، وأنا أحاول أن أترك بصمتي".
ولم يخف مبابي الذي يسعى لقيادة "الديوك" إلى نهائي كأس العالم في الصيف المقبل للمرة الثالثة على التوالي، طموحه الكبير على مستوى المنتخب وكذلك مع ناديه ريال مدريد، حيث يواصل التألق بتسجيله 18 هدفًا وصناعته هدفين في 16 مباراة بجميع المسابقات.
ورغم ذلك، يرى البعض أن النجم الفرنسي مُطالب بإثبات نفسه أكثر أمام الفرق الكبرى وفي البطولات الضخمة ويأتي على رأسها دوري أبطال أوروبا، التي لم ينجح في تحقيقها بعد مع أي فريق.
ما التالي لمبابي مع ريال مدريد؟
يمثل كيليان مبابي أهمية كبرى لريال مدريد في الفترة الحالية، حيث أنه الهداف الأول للنادي في جميع البطولات، إذ سجل مع الفريق الملكي 19 هدفًا في جميع المسابقات منها 12 جعلته في صدارة هدافي الدوري الإسباني، الذي يتصدره الميرنجي بـ31 نقطة، متقدمًا بفارق 3 نقاط عن الوصيف برشلونة.
وإذا نجح مبابي في التعافي سريعًا من إصابته، فقد يلحق بريال مدريد في مباراته المقبلة، عندما يحل ضيفًا على إلتشي، يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.