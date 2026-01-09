عودة "سوبر مبابي" لا تكفي .. مصائب ريال مدريد تتجاوز حد "هدايا القدر"، ومبررات تشابي ألونسو مقبولة شكلًا وموضوعًا من الآن!

يعاني ريال مدريد من نزيف حاد في صفوفه، لا سيما على مستوى الخط الخلفي، وهو ما يُعد نقطة ضعف واضحة قبل مواجهة فريق بحجم برشلونة، يمتلك ما يكفي من العناصر الهجومية لتدمير أقوى الدفاعات في العالم، والبروفة كانت في اكتساح أتلتيك بيلباو بخماسية نظيفة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

ويفتقد ريال مدريد خدمات عدد كبير من عناصره الأساسية إما للإصابة أو لعدم الجاهزية بعد التعافي من الإصابة، على رأسهم داني كارباخال، ترنت ألكسندر أرنولد، دين هاوسن، دافيد ألابا، وإدير ميليتاو، وهي أسماء تمثل العمود الفقري للدفاع الملكي.

الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ شهدت مباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة تعرض المدافع الألماني أنطونيو روديجر لإصابة جديدة، ليصبح قريبًا من الغياب عن النهائي، ما يزيد من معاناة الجهاز الفني في اختيار توليفة دفاعية متماسكة، وتجبر المدرب تشابي ألونسو على توظيف لاعبي الوسط مثل أوريلين تشواميني أو إدواردو كامافينجا أو فران جارسيا كقلب دفاع.

المصائب لم تتوقف عند الإصابات فقط، بل شعر كل من رودريجو جويس، وراؤول أسينسيو، وجود بيلينجهام بإجهاد بدني بعد مباراة أتلتيكو مدريد، وفق ما أكدته تقارير صحفية إسبانية، أبرزها صحيفتا "ماركا" و"آس"، وهو ما يثير القلق بشأن جاهزيتهم البدنية الكاملة.