عودة "سوبر مبابي" لا تكفي .. مصائب ريال مدريد تتجاوز حد "هدايا القدر"، ومبررات تشابي ألونسو مقبولة شكلًا وموضوعًا من الآن!

وسط ظروف صعبة وقائمة تعج بالإصابات والمجهدين، يدخل ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة، يوم الأحد المقبل على ملعب "الإنماء" في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.
وكان ريال مدريد قد خرج من موقعة أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي منتصرًا بصعوبة بالغة، لكنه تكبد خسارة إضافية بإصابات تزيد من معاناة المدرب تشابي ألونسو، وتجعل عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي – رغم أهميتها – غير كافية لمنح الريال أفضلية حقيقية في اللقاء، في ظل أزمة إصابات خانقة تضرب صفوف الفريق قبل واحدة من أهم مباريات الموسم.
السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي