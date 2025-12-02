شهدت مباراة ريال مدريد أمام جيرونا، التي أقيمت يوم الأحد الماضي على ملعب "مونتيليفي" ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني، أحداثًا مثيرة لم تقتصر على نتيجة التعادل (1-1) التي زادت من معاناة الفريق الملكي وأفقدته صدارة الترتيب لصالح برشلونة، بل امتدت لتشمل مشادة كلامية حادة بين النجم الفرنسي كيليان مبابي والحكم الرابع أليخاندرو كليمنتي.
"انظر إليّ عندما أتحدث إليك!" .. مبابي في مواجهة ساخنة مع الحكم الرابع بعد تعادل ريال مدريد أمام جيرونا
ماذا حدث بين كيليان مبابي والحكم؟
دخل ريال مدريد اللقاء وهو بحاجة ماسة لتحقيق الفوز لاستعادة الثقة بعد سلسلة من النتائج السلبية، إلا أن الفريق اكتفى بالتعادل أمام جيرونا، حيث سجل مبابي هدفًا من ركلة جزاء، لكنه لم يكن كافيًا لمنح فريقه الانتصار، وهذا التعادل أثار استياء اللاعبين والجهاز الفني، الذين غادروا الملعب وهم في حالة من الإحباط الواضح.
وخلال مجريات اللقاء، التقطت كاميرات شبكة "موفيستار فوتبول" لحظة مثيرة للجدل حين توجه مبابي نحو الحكم الرابع أليخاندرو كليمنتي للاحتجاج على إحدى القرارات. وعندما لم يتلقَ الاستجابة التي توقعها، انفجر غضبًا وبدأ يصرخ مرارًا "انظر إليّ عندما أتحدث إليك!".
الحكم الرابع حاول تهدئة الموقف، حيث وجه حديثه لمبابي قائلاً: "استمع إليّ"، إلا أن اللاعب الفرنسي لم يتراجع عن انفعاله، بل واصل احتجاجه قائلاً: "لماذا تنظر هناك؟ انظر إليّ عندما أتحدث إليك!".
- Getty
ريال مدريد يفرط في الصدارة
آخر انتكاسة لريال مدريد كانت في التعادل 1-1 مع جيرونا، تعادل الفريق في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإسباني أمام رايو فاييكانو، إلتشي وجيرونا، ويبتعد الآن بفارق نقطة واحدة عن غريمه برشلونة في سباق مثير آخر على اللقب.
لعب فريق ألونسو أربع مباريات متتالية خارج أرضه في جميع المسابقات، حيث فاز 4-3 على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، بخلاف مباريات الدوري الإسباني، في الوقت الذي استضاف فيه ملعبه سانتياجو برنابيو مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية يوم 16 نوفمبر.
وأظهرت واقعة مبابي والحكم الرابع حجم التوتر الذي يعيشه ريال مدريد في الفترة الأخيرة، حيث لم يقتصر الأمر على الأداء داخل الملعب، بل امتد إلى سلوك اللاعبين تجاه الحكام. ويُنتظر أن تثير هذه المشادة جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية الإسبانية، خاصة وأنها جاءت في وقت حساس يشهد فيه الفريق الملكي تراجعًا في النتائج وفقدانُا للصدارة.
نسخة أخرى من مبابي تختلف عن اليونان
واقعة مباراة جيرونا تظهر أيضًا حجم التحديات التي يخوضها مبابي مع ريال مدريد، فقبل أسبوع واحد فقط وتحديدًا في اليونان على أرض ملعب كارايسكاكيس الملتهب. في مواجهة فريق أولمبياكوس العدواني منذ البداية، عانى النجم الفرنسي من تصرفات بعض المشجعين الذين حاولوا زعزعة ثقته بنفسه من خلال ترديد عبارات باللغة الفرنسية والهتاف ضده.
وعندما سُئل المهاجم الريال مدريد عن ذلك بعد المباراة، ابتسم وهو يتذكر المشهد: "نعم، نعم، نعم، أثناء الإحماء. كانوا يتحدثون الفرنسية، لكنها كانت فرنسية سيئة، كما تعلمون. كان لهجتهم سيئة، لكن هذه هي الحياة. لا بأس، كنت مركزًا على فريقي، وعلى مساعدتهم، وكنت أفكر في أدائنا على أرض الملعب ورد فعل الجمهور الجيد".
والواقع يقول أن هذه الأناشيد الساخرة لم تؤثر كثيرًا، حيث رد مبابي في أفضل مكان ممكن: الملعب، ففي غضون سبع دقائق (22،24،29)، قلب المباراة رأساً على عقب، وأذهل الملعب الذي كان يهتز قبل لحظات قليلة، من خلال أداء رائع تواصل مع هدف رابع في الشوط الثاني، ليحسم فوزاً مذهلاً (3-4).
وهذه هي المرة الرابعة التي يسجل فيها مبابي هاتريك بدوري الأبطال، والأولى في مسيرته التي يسجل "سوبر هاتريك"، ليرفع رصيد أهدافه في البطولة القارية إلى 64 هدفًا (منهم 16 بقميص ريال مدريد) وصنع 23 تمريرة حاسمة، وذلك خلال 92 مباراة.
ما التالي لريال مدريد؟
يقدم ريال مدريد على مرحلة صعبة للغاية في الدوري الإسباني، حيث يواجه أتلتيك بيلباو غدًا الأربعاء في مباراة مقدمة من الجولة 19 من الدوري الإسباني، وبعدها يعود أخيرًا إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" ليخوض مواجهة قوية أمام سيلتا فيجو، الأحد المقبل في الجولة 15 من المسابقة.
ويستكمل ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا، بمواجهة قوية أمام مضيفه مانشستر سيتي، الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بالمسابقة القارية التي يحتل فيها المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وخسارة وحيدة.