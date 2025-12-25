Cole Palmer Chelsea 2025-26Getty
Chris Burton و محمد سعيد

خاص | أسطورة تشيلسي ينصح بالمر: فكر مرتين قبل الانتقال إلى ريال مدريد .. وانظر إلى ما فعله نجم ليفربول!

"من الأفضل أن تكون في أفضل نادٍ بالعالم، لكن الأهم أن تلعب لا أن تجلس على مقاعد البدلاء"

تلقى النجم الإنجليزي كول بالمر، لاعب تشيلسي نصيحة بالبقاء مركزًا على مشواره مع تشيلسي وعدم التفكير في الرحيل مبكرًا، وذلك على لسان أسطورة "البلوز" فرانك لوبوف، الذي شدد على أن اللاعب الشاب لا يزال في بداية مسيرته التي لم تتجاوز عامين.

ورغم التلميحات إلى إمكانية جذب اهتمام أندية عملاقة مثل ريال مدريد وبرشلونة مستقبلًا، إلا أن لوبوف أكد أن الأولوية يجب أن تكون لاستثمار موهبة بالمر وتعاون زملائه الطامحين من أجل قيادة الفريق لتحقيق البطولات على أرض "ستامفورد بريدج".

  • صعود بالمر المذهل

    منذ انتقاله من مانشستر سيتي إلى تشيلسي في صيف 2023، خطف كول بالمر الأضواء بفضل أداء استثنائي أثبت من خلاله أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية.

    ورغم امتلاكه ميداليات الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع "السيتيزنز"، إلا أنه لم يحظَ بفرصة المشاركة الأساسية تحت قيادة بيب جوارديولا.

    وفي أول مواسمه مع "البلوز"، انفجر بالمر تهديفيًا بتسجيله 25 هدفًا، كما دوّن ظهوره الأول مع المنتخب الإنجليزي الأول، وتُوّج بجائزة لاعب العام الشاب من رابطة اللاعبين المحترفين.

    ومع حلول عام 2025، ارتفعت أسهمه أكثر بعد مساهمته في تتويج تشيلسي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ليؤكد أن مسيرته تسير بخطى ثابتة نحو المجد.

  • ليبوف ينصح بالمر: "فكّر مرتين قبل ريال مدريد"

    تراجع أداء كول بالمر في الموسم الماضي وتعرض لإصابات خلال موسم 2025-26، وهو ما أثار تساؤلات حول مستقبله مع تشيلسي. وفي حديثه لموقع GOAL، شدد أسطورة "البلوز" فرانك ليبوف على ضرورة أن يتأنى اللاعب قبل التفكير في خطوة كبرى مثل الانتقال إلى ريال مدريد.

    ليبوف قال: "إذا كنت كول بالمر، هل تريد اللعب لريال مدريد؟ أين ستلعب؟ هناك جود بيلينجهام والعديد من النجوم. عليك أن تتخذ القرار الصحيح وتفكر مرتين".

    وأضاف: "من الأفضل أن تكون في أفضل نادٍ بالعالم، لكن الأهم أن تلعب لا أن تجلس على مقاعد البدلاء".

    وضرب ليبوف مثالًا بانتقال فلوريان فيرتس إلى بايرن ميونخ رغم وجود جمال موسيالا، معتبرًا أن الخيار الأنسب للاعب الألماني الشاب كان ليفربول.

    كما أشار إلى أن مسيرة بالمر لا تزال قصيرة، وأن تشيلسي قد يمنحه الفرصة لصناعة تاريخ خاص، مثلما حدث مع فرانك لامبارد الذي رفض عرض ريال مدريد عام 1999 وفضّل البقاء في ستامفورد بريدج.

    واختتم ليبوف: "من أجل الشهرة قد يبدو الانتقال إلى ريال مدريد خيارًا مغريًا، لكن في الوقت الحالي النادي لا يعيش أفضل فتراته. الحديث هنا عن التاريخ، لا عن الحاضر".

    Frank Leboeuf Cole Palmer Chelsea transfer adviceGetty Images

  • إستيفاو .. "ميسينيو" الذي يحلم تشيلسي بصناعته

    يواصل تشيلسي الاستثمار في المواهب الشابة لبناء فريق قادر على المنافسة في الحاضر والمستقبل، وكان من أبرز الإضافات الأخيرة المهاجم البرازيلي الواعد إستيفاو ويليان، الملقب بـ"ميسينيو" نظرًا لتشابه أسلوبه مع الأسطورة ليونيل ميسي.

    وعند سؤاله عن مدى قدرة اللاعب المراهق القادم من أمريكا الجنوبية على النجاح، قال أسطورة "البلوز" فرانك ليبوف: "أتمنى له الأفضل. يبدو أنه يتمتع بعقل جيد بجانب المهارات، ويبدو أن تشيلسي يحميه أيضًا. إنه شاب ولا أعتقد أنه جاهز للإطلاق الآن".

    ليبوف أضاف: "لكي يكون له مكانة مهمة ومستقبل في النادي، هو يسير في الاتجاه الصحيح. ما لم يكن غير محظوظ أو يتعرض لإصابة خطيرة، لا أرى سببًا يمنعه من أن يصبح واحدًا من أفضل البرازيليين عبر الأجيال".

    كما وصفه بأنه لاعب متواضع بعيد عن الأضواء، لكنه يحب الاستعراض عند تسجيل الأهداف ويملك الجرأة لمواجهة الخصوم، مشددًا على أن موهبته لا تزال "خامًا" وتحتاج إلى الصبر حتى ينضج بالشكل الذي يؤهله ليكون أحد أفضل لاعبي العالم.

  • Estevao Willian Chelsea 2025-26Getty

    تشيلسي يسعى لمطاردة الألقاب

    مع بروز كول بالمر وانضمام الموهبة البرازيلية إستيفاو، يدخل تشيلسي الموسم الحالي بطموحات كبيرة للعودة إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    فالفريق اللندني، الذي لم يتردد يومًا في الاستثمار المالي لحل مشكلاته، يرى أن امتلاك هذه المجموعة من المواهب الشابة يمنحه القدرة على المنافسة على البطولات الكبرى محليًا ودوليًا.

    النجاح الملموس سيكون عاملًا حاسمًا في الحفاظ على تركيز اللاعبين ومنعهم من التفكير في الرحيل، حيث تتقاطع الطموحات الفردية مع الأهداف الجماعية داخل مشروع يسعى لإعادة "البلوز" إلى قمة كرة القدم الأوروبية.

