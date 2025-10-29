Cristiano Ronaldo - Benzema Al Nassr - Al Ittiha - Saudi Pro League 2024-2025Getty Images
متراجعًا عن تصرفه المثير للجدل .. كريم بنزيما يخمد نيران الفتنة مع كريستيانو رونالدو برسالة صريحة

هل حاول بنزيما السخرية والتقليل من كريستيانو رونالدو بعد الكلاسيكو السعودي؟

حرص الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد السعودي، على توجيه رسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، ليغلق بها كافة أبواب الشائعات والفتنة بينهما، بعد ساعات من مواجهتهما في كأس الملك السعودي.

كريم بنزيما قاد الاتحاد للفوز (2-1) على نادي النصر، بملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، ليصعد العميد إلى الدور ربع النهائي لأغلى الكؤوس؛ بجوار كل من "الفتح، الخليج، الخلود، الأهلي، القادسية، الشباب والهلال".

  • هل حدث خلاف بين رونالدو وبنزيما؟

    بعد مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين النصر والاتحاد، حرص بنزيما على نشر مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام"، وهو يحتفل بهدفه في شباك النصر، بينما يظهر كريستيانو منكس الرأس في الخلفية، وهو ما وصفه البعض بمحاولة للسخرية والتقليل من "الدون".

    ورغم الصداقة الطويلة التي جمعت بين رونالدو وبنزيما في ريال مدريد، حيث شكلا ثنائية تاريخية في هجوم الملكي، أسفرت عن تحقيق جميع البطولات الممكنة وأبرزها 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إلا أن ذلك لم يمنع التكهنات حول وجود خلافات بين اللاعبين منذ أن تفرقا في الملاعب السعودية وأصبحا خصمين.

  • Cristiano Ronaldo Karim BenzemaGetty Images

    تصريحات سابقة تثير الجدل

    وما زاد هذه التكهنات، هي التصريحات السابقة لبنزيما التي تحدث فيها عن أفضل لاعب في التاريخ، حيث رفض مجاملة زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو واختار الظاهرة رونالدو؛ ولم يكتف باستبعاد الدون من كونه الأفضل في التاريخ، لكن خرج موجهًا رسالة جديدة غير مباشرة له.

    وأكد بنزيما في تصريحات سابقة، قائلًا: "أعتقد أن كل شخص يستطيع أن يقول ما يريد، إذا كان يعتقد أنه الأفضل في التاريخ، فهو كذلك، ولكن بالنسبة لي، الأفضل هو الظاهرة رونالدو، ولكن كريستيانو هو ما هو عليه".

    وأضاف: "لا أحب عقد المقارنات بين اللاعبين، أعتقد أن لكل لاعب قصته الخاصة، وهو (كريستيانو) لديه قصته، وهي قصة جيدة للغاية".

  • بنزيما يضع حدًا للشائعات بصورة

    نشر كريم بنزيما اليوم عبر حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام" صورة جديدة يحتضن فيها كريستيانو رونالدو، من أجل أن يضع حدًا للشائعات المنتشرة حولة وجود خلافات كبيرة بينهما بسبب الصراع في الدوري السعودي.

    وجاءت هذه الصورة لتخمد نيران الفتنة التي اشتعلت منذ مباراة الاتحاد والنصر الأخيرة، التي سجل خلالها بنزيما هدفًا من ثنائية العميد التي حسمت تأهله إلى الدور ربع النهائي.

  • شراكة مثالية بين رونالدو وبنزيما

    شكّلت الشراكة بين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما في ريال مدريد واحدة من أنجح الثنائيات الهجومية في تاريخ كرة القدم الحديثة، حيث امتدت لأكثر من تسع سنوات بين عامي 2009 و2018، وأسهمت بشكل مباشر في تحقيق إنجازات تاريخية للنادي الملكي على الصعيدين المحلي والدولي.

    ورغم اختلاف أسلوب اللعب بين النجمين، فقد نجحا في بناء تناغم استثنائي داخل الملعب، حيث لعب بنزيما دور المهاجم الذكي الذي يفتح المساحات ويصنع الفرص، بينما كان رونالدو الهداف القاتل الذي يستغل كل فرصة أمام المرمى.

    تميزت العلاقة بينهما بالتكامل الفني والانسجام التكتيكي، إذ لم يكن بنزيما مجرد شريك هجومي، بل كان عنصرًا حاسمًا في تمكين رونالدو من الوصول إلى أعلى معدلاته التهديفية، وهو ما اعترف به النجم البرتغالي في أكثر من مناسبة.

    وفي المقابل، استفاد بنزيما من اللعب إلى جانب أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، ما ساهم في تطوره الفني والنضج التكتيكي الذي ظهر لاحقًا بعد رحيل رونالدو.

    وقد تُوّج هذا التعاون بسلسلة من الألقاب، أبرزها أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الليجا، إلى جانب العديد من البطولات المحلية والدولية، ما جعل هذه الشراكة تُخلّد في ذاكرة جماهير ريال مدريد كواحدة من أكثر الفترات ذهبية في تاريخ النادي.

  • الاتحاد Ittihadkooora

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الاتحاد الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي، بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 6 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادل وهزيمتين.

    الخسارتان في مسابقة الدوري؛ جاءتا على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال في الأسبوع السادس.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل الفوز الكبير على نادي الشرطة العراقي (4-1)، مؤخرًا.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

