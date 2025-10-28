تواصل لعنة الإصابات ضرب صفوف نادي برشلونة، حيث كشفت إذاعة "RAC1" أن المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن يعاني من إصابة في عضلة الساق الخلفية، وهو ما تسبب في غيابه عن مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو".
تأكد غيابه عن لقاء إلتشي .. نزيل جديد في مستشفى برشلونة يضاعف مصائب ما بعد الكلاسيكو!
كريستنسن يغيب عن مواجهة إلتشي
رغم أن كريستنسن شارك في عمليات الإحماء بشكل طبيعي إلى جانب زملائه يوم السبت الماضي، إلا أن الجهاز الفني قرر استبعاده من قائمة المباراة بشكل مفاجئ، مما أثار تساؤلات حول حالته البدنية.
ووفقًا للمصادر، فإن اللاعب لم يظهر في صور تدريبات الفريق يوم الإثنين، مما يزيد من احتمالية غيابه عن مواجهة إلتشي المقبلة يوم الأحد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت إسبانيا.
نزيل جديد في مستشفى برشلونة
كان النادي قد أشار في وقت سابق إلى أن كريستنسن لم يكن في حالة صحية جيدة خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تتضح طبيعة إصابته العضلية.
وبذلك، ينضم المدافع الدنماركي إلى قائمة المصابين التي باتت تضم سبعة لاعبين، وهم: مارك أندريه تير شتيغن، جوان جارسيا، داني أولمو، جافي، روبرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، ما يضع المدرب تشافي هيرنانديز في موقف صعب على مستوى الخيارات الدفاعية والهجومية.
وتأتي هذه الإصابات في وقت حرج من الموسم، حيث ينافس برشلونة على عدة جبهات محلية وأوروبية، ويحتاج إلى استقرار بدني وفني لتجاوز التحديات المقبلة.
مسيرة كريستنسن مع برشلونة
منذ انضمامه إلى صفوف نادي برشلونة في صيف عام 2022 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر، أثبت المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن نفسه كعنصر أساسي في الخط الخلفي للفريق الكتالوني.
ويتميز كريستنسن بالهدوء، والتمركز الذكي، والقدرة على إخراج الكرة من الخلف بسلاسة، وهي صفات جعلته خيارًا مفضلًا لدى المدرب السابق تشافي هيرنانديز في أغلب المباريات الكبرى.
وخلال موسمه الأول، ساهم كريستنسن في تعزيز صلابة الدفاع، وكان جزءًا من المنظومة التي قادت برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2022-2023، حيث شكّل ثنائيًا متماسكًا مع رونالد أراوخو في قلب الدفاع، كما شارك في مباريات دوري أبطال أوروبا وكأس الملك، وقدم مستويات مستقرة رغم بعض الإصابات التي أبعدته لفترات قصيرة.
وعلى الصعيد الدولي، حافظ كريستنسن على مكانته في منتخب الدنمارك، وشارك في عدة بطولات كبرى، مما عزز من خبرته وشخصيته القيادية داخل غرفة الملابس.
ومع استمرار تطوره، يُنظر إليه كأحد الركائز الدفاعية التي يعوّل عليها برشلونة في مشروعه المستقبلي، خصوصًا في ظل الحاجة إلى الاستقرار الدفاعي في المنافسات المحلية والأوروبية.
- getty
بارقة أمل في برشلونة
على الجانب الآخر، فبحسب ما أفادت به صحيفة "آس" الإسبانية، فقد جلبت الحصة التدريبية لنادي برشلونة يوم الإثنين بارقة أمل انتظرها الفريق طويلًا، في محاولة لتجاوز المرارة التي خلفتها الخسارة الأخيرة في مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.
ففي صباح اليوم التالي للمواجهة العصيبة، ووسط أجواء من خيبة الأمل التي سيطرت على غرفة ملابس الفريق الكتالوني، كانت عودة المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي إلى التدريبات الجماعية بمثابة الخبر الأبرز والأكثر إيجابية.
وقد أكمل ليفاندوفسكي الحصة التدريبية مع مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في الكلاسيكو، وهو ما يمثل خطوة هائلة إلى الأمام في برنامجه العلاجي.
وتأتي عودة الهداف البولندي في وقت حرج للغاية بالنسبة للمدرب الألماني هانز فليك، الذي يبحث عن حلول جذرية لترميم الثقة واستعادة الفعالية الهجومية للفريق.
ويدخل ليفاندوفسكي الآن المرحلة النهائية والحاسمة من عملية التعافي، وسط ترقب كبير من الجهاز الفني والجماهير لإمكانية عودته للمشاركة في المباريات الرسمية قريبًا، ليكون السلاح الذي يعيد الفريق إلى مسار الانتصارات.
ما التالي لبرشلونة؟
مع عودة ليفاندوفسكي للتدريبات الجماعية، بدأت الأنظار تتجه نحو المباراة القادمة للفريق، يستعد برشلونة لاستقبال نادي إلتشي يوم الأحد المقبل، على أرضية ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.
هذه المباراة أصبحت تحمل أهمية مضاعفة، فالفريق الكتالوني مطالب برد فعل سريع، ومصالحة جماهيره الغاضبة، واستعادة التوازن والثقة في مسابقة الدوري، ومشاركة ليفاندوفسكي، ولو لدقائق معدودة، قد تمثل دفعة معنوية هائلة للفريق بأكمله.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال استبعاد إمكانية استدعاء المهاجم البولندي ضمن قائمة المباراة، خاصة إذا استمر في إظهار تقدم إيجابي في التدريبات اليومية خلال هذا الأسبوع.
ومع ذلك، فإن القرار النهائي سيكون محفوفًا بالحذر الشديد، وسيعتمد الأمر على تقييم شامل لعدة عوامل مجتمعة، في مقدمتها أحاسيس اللاعب نفسه ومدى شعوره بالجاهزية التامة لخوض مباراة تنافسية.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون تقارير الجهاز الطبي وأخصائيي العلاج الطبيعي حاسمة لتأكيد اكتمال شفائه بنسبة مئة بالمئة، وأخيرًا، سيبقى القرار الفني بيد المدرب هانز فليك، الذي سيوازن بين الحاجة الماسة لخدماته ومخاطر أي انتكاسة محتملة.