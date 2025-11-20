أصبح مستقبل المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي، داخل نادي ريال مدريد غامضًا، بعدما خرج من خطط المدير الفني الجديد تشابي ألونسو، الذي لا يرى فيه الخيار المناسب لشغل مركز الظهير الأيسر.
بعد رفع حماية أنشيلوتي .. تشابي ألونسو يورط ريال مدريد بقرار نهائي تجاه فيرلاند ميندي!
ميندي يفقد مركزه داخل ريال مدريد
يمتلك الفريق الملكي حاليًا ثلاثة لاعبين في هذا المركز (الظهير الأيسر)، هم أليكس كارّيراس وفران جارسيا إضافة إلى فيرلاند ميندي، إلا أن الأخير لا يتوافق مع الأسلوب التكتيكي الذي يفضله المدرب الإسباني، والذي يعتمد على أظهرة هجومية قادرة على دعم الهجوم بشكل مستمر.
رحيل كارلو أنشيلوتي لم يكن في صالح ميندي، إذ كان المدرب الإيطالي يثق في قدراته الدفاعية ويمنحه الفرصة باستمرار، حتى أنه صرح في وقت سابق بأن الفرنسي هو أفضل ظهير أيسر في العالم، رغم كافة الانتقادات الموجهة له.
لكن مع وصول ألونسو، تغيّرت المعايير، حيث أصبح التركيز على الأظهرة الهجومية، وهو ما لا يجيده اللاعب الفرنسي الذي يتميز أكثر بالصلابة الدفاعية.
- Getty Images Sport
لعنة الإصابات تعرقل ميندي
الإصابات أيضًا لعبت دورًا كبيرًا في تراجع مسيرة ميندي خلال الأشهر الماضية، ففي مارس الماضي تعرض لتمزق في أوتار الفخذ الخلفية خلال مواجهة في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد على ملعب "ميتروبوليتانو"، ليغيب عن أربعة عشر مباراة متتالية.
وعاد ميندي في نهائي كأس الملك أمام برشلونة، لكنه لم يصمد سوى ثماني دقائق قبل أن يتعرض لإصابة جديدة، تمثلت في تمزق في الوتر القريب لعضلة الفخذ اليمنى، ومنذ ذلك الحين، لم يشارك ميندي سوى ثماني دقائق فقط في آخر 42 مباراة للفريق.
ورغم عودته إلى قائمة الفريق في الكلاسيكو الأخير أمام برشلونة، إلا أنه لم يحصل على أي دقيقة لعب في المباريات الأربع التي كان متاحاً فيها للمدرب ألونسو.
كاريراس يحجز مقعده في التشكيلة الأساسية
على الجانب الآخر، نجح كارّيراس في تثبيت أقدامه كخيار أول في الجهة اليسرى، بينما أقنع فران جارسيا مدربه بأدائه في بطولة كأس العالم للأندية، ليصبح خيارًا ثانيًا يعتمد عليه عند الحاجة.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ألونسو يرى أن ميندي لا يملك الخصائص المطلوبة لشغل مركز الظهير الأيسر في خططه، ولذلك قام بتجربته في مركز قلب الدفاع، وهو الدور الذي سبق وأن منحه له أنشيلوتي في بعض المباريات وحقق فيه نتائج مقبولة.
ومع ذلك، فإن مستقبل اللاعب الفرنسي يبدو بعيدًا عن التشكيلة الأساسية، خصوصًا إذا قرر النادي تعزيز خط الدفاع بصفقات جديدة في مركز قلب الدفاع.
- AFP
ريال مدريد في معضلة حقيقية
المعضلة التي تواجه ريال مدريد تكمن في أن عقد ميندي يمتد حتى عام 2028، في وقت لا يملك فيه اللاعب سوقاً نشطاً أو عروضاً جادة للرحيل.
والنادي الإسباني كان قد تعاقد معه في صيف 2019 بطلب من زين الدين زيدان، مقابل 48 مليون يورو دفعها لليون الفرنسي، حين كان عمره 24 عامًا وقيمته السوقية تبلغ 40 مليون يورو.
وارتفعت القيمة لاحقاً إلى 50 مليون في عام 2021، لكنها تراجعت بشكل كبير لتصل حاليًا إلى 10 ملايين فقط، وهو ما يعكس التراجع الكبير في مسيرته كلاعب يبلغ من العمر 30 عامًا.
رحيل ميندي عن ريال مدريد يبدو مهمة صعبة في ظل غياب العروض، إلا أن الحل قد يكون بيد اللاعب نفسه إذا قرر طلب المغادرة، على أن يجد النادي صيغة مناسبة ترضي جميع الأطراف.
ما التالي لريال مدريد؟
يعود ريال مدريد إلى المنافسات المحلية والقارية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة، ويسعى للحفاظ على صدارته للدوري الإسباني التي يحتلها بـ31 نقطة، متقدمًا بفارق 3 نقاط عن الوصيف برشلونة.
وكان الفارق 5 نقاط قبل الجولة الماضية، إلا أن الملكي تعثر بالتعادل سلبيًا مع رايو فاييكانو، بينما فاز برشلونة على إلتشي ليتقلص الفارق إلى 3 نقاط، ويعود السباق في الليجا مشتعلًا للغاية.
وحاليًا ريال مدريد لمباراته المقبلة في الليجا، عندما يحل ضيفًا على إلتشي بملعب مانويل مارتينيز فاليرو، وذلك يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.
وبعدها يخرج النادي الملكي في مهمة صعبة أخرى لكن في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفًا على أولمبياكوس اليوناني بملعب كارايسكاكيس، يوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالبطولة القارية.
ويحتل ريال مدريد المركز السابع في جدول الترتيب العام من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط، حققها من 3 انتصارات، بينما خسر مرة واحدة أمام العملاق الإنجليزي ليفربول في الجولة الرابعة.