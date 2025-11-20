بعد رفع حماية أنشيلوتي .. تشابي ألونسو يورط ريال مدريد بقرار نهائي تجاه فيرلاند ميندي!

يمتلك الفريق الملكي حاليًا ثلاثة لاعبين في هذا المركز (الظهير الأيسر)، هم أليكس كارّيراس وفران جارسيا إضافة إلى فيرلاند ميندي، إلا أن الأخير لا يتوافق مع الأسلوب التكتيكي الذي يفضله المدرب الإسباني، والذي يعتمد على أظهرة هجومية قادرة على دعم الهجوم بشكل مستمر.

رحيل كارلو أنشيلوتي لم يكن في صالح ميندي، إذ كان المدرب الإيطالي يثق في قدراته الدفاعية ويمنحه الفرصة باستمرار، حتى أنه صرح في وقت سابق بأن الفرنسي هو أفضل ظهير أيسر في العالم، رغم كافة الانتقادات الموجهة له.

لكن مع وصول ألونسو، تغيّرت المعايير، حيث أصبح التركيز على الأظهرة الهجومية، وهو ما لا يجيده اللاعب الفرنسي الذي يتميز أكثر بالصلابة الدفاعية.