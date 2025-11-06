Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport
محمد سعيد

"ويقولون ضعيف!" .. قائمة المنتخب السعودي استعدادًا لكأس العرب تتسبب في "التهكم" على حجج الهلال

7 لاعبين يمثلون الزعيم في المعسكر المقبل لمنتخب السعودية

استنكر الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، الادعاءات التي تقلل من قدرات فريق الهلال وتحديدًا دكة البدلاء ولاعبيه المحليين، مستدلًا بذلك على اختيارات المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لقائمة المنتخب السعودي التي تنتظم في معسكر إعدادي بمدينة جدة، خلال الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر الجاري، ضمن التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي ستقام في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

رينارد استقر على استدعاء 27 لاعبًا في المعسكر المقبل، جاء في مقدمتهم سبعة لاعبين دفعة واحدة من نادي الهلال وهم: " محمد اليامي الربيعي، متعب الحربي، حسان تمبكتي، ناصر الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري وعبد الله الحمدان".

  • رسالة إلى من يقول "دكة الهلال ضعيفة"!

    نشر الإعلامي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، تغريدة كتب خلالها: "بالتوفيق لمنتخبنا لكن اللي يقول دكة الهلال ضعيفة ممكن تعلمني كم لاعب في قائمة المنتخب من الهلال !؟".

    وجاءت تغريدة المريسل للرد على كل الأصوات والآراء التي تقلل من قائمة الهلال في الموسم الحالي، خصوصًا مع عدم ثبات نتائج الفريق محليًا، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 17 نقطة.

  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    قائمة منتخب السعودية قبل كأس العرب

    أجرى رينارد عدة تعديلات على القائمة المستدعاة للمعسكر المقبل، حيث ضم وليد الأحمد بدلًا من سعد الموسى، الذي تعرض لإصابة بكسر في الكاحل، واستدعى سلطان مندش عوضًا عن أيمن يحيى، الذي يعاني من إصابة عضلية، بينما جاء استدعاء مراد هوساوي على حساب علي الحسن لأسباب فنية.

    وجاءت قائمة المنتخب السعودي كاملةً على النحو التالي:

    نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، متعب الحربي، جهاد ذكري، عبد الإله العمري، وليد الأحمد، حسان تمبكتي، علي مجرشي، سعود عبد الحميد، نواف بوشل، محمد سليمان.

    ناصر الدوسري، مراد هوساوي، زياد الجهني، محمد كنو، عبد الله الخيبري، سالم الدوسري، مصعب الجوير، سلطان مندش، عبد الله الحمدان، صالح أبو الشامات، عبد الرحمن العبود، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.

  • ما التالي لمنتخب السعودية؟

    يخوض المنتخب السعودي خلال معسكر جدة مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، على ملعب الإنماء، والثانية ضد منتخب الجزائر يوم الثلاثاء 18 من الشهر نفسه، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

    وفضل رينارد خوض هذه المباريات الودية أمام منتخبات إفريقية قوية، حيث يواجه أفيال كوت ديفوار "حامل لقب كأس الأمم الإفريقية 2024" والمنتخب الجزائري بطل الكان عام 2019، وذلك لأنه يستهل مبارياته في كأس العرب بمواجهة المنتخب المغربي، وهو من نفس المدرسة الإفريقية.

    ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب، إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مواجهة عمان والصومال، والمتأهل من لقاء جزر القمر واليمن.

    وكان المنتخب السعودي، قد نجح مؤخرًا في حسم تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، عبر الملحق الآسيوي الذي أُقيم الشهر الماضي في جدة. 

    ويأتي صعود المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد مشاركته في نسختي 2018 و2022، ويُعد هذا التأهل السابع في تاريخ الصقور، منذ أول ظهور مونديالي لهم عام 1994، عندما بدأوا رحلة التألق بوصولهم إلى دور الـ16.

    وشارك الأخضر بعد ذلك في نسخ 1998، 2002، و2006، قبل أن يغيب عن نسختي 2010 و2014، ليعود بقوة في نسخ 2018، 2022، و2026. 

    ويعد المنتخب السعودي الأكثر تأهلًا إلى كأس العالم، بين المنتخبات العربية، متساويًا مع منتخبي تونس والمغرب، بواقع 7 مرات لكل منهم.

  • مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 5 انتصارات مع تعادلين، في الجولات السبع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 18.

    * فوز: 13.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 38.

    * أهداف مستقبلة: 17.

