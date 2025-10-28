FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONAAFP
"أصبح لا يُطاق وبيريز سيتخلص منه" .. أسطورة فرنسا يشن حملة شرسة على فينيسيوس بعد الكلاسيكو

النجم البرازيلي يلوح بالرحيل عن ريال مدريد في لحظة غاضبة

تفوق ريال مدريد بخمس نقاط في صراع صدارة الدوري الإسباني بعد التغلب على برشلونة (2-1) في الكلاسيكو، الأحد الماضي، لكن تصرفات نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الأخيرة قد ألقت بظلالها بعيدًا عن هذا الانتصار.

وأثارت ردود فعل الجناح البرازيلي الغاضبة عند استبداله من قبل تشابي ألونسو جدلاً واسعًا، حيث انتقده الدولي الفرنسي السابق كريستوف دوجاري لـ"التذمر المستمر" و"إهانة" مدربه.

  • فينيسيوس ينفجر بعد استبداله في الكلاسيكو

    كان ينبغي أن يكون فوز ريال مدريد (2-1) على برشلونة ليلة احتفالية في ملعب سانتياجو برنابيو، لكن بدلاً من ذلك، تحول التركيز بسرعة إلى مواجهة جانبية تتعلق بفينيسيوس، الذي تصرف بغضب بعد أن تم استبداله في الدقيقة 72 لصالح زميله البرازيلي رودريجو.

    كان الجناح البالغ من العمر 25 عامًا يبدو مستاءً، وكرر قول "أنا؟!" عدة مرات قبل أن يقتحم غرفة الملابس ثم يعود إلى مقاعد البدلاء، حيث التقطته الكاميرات وهو لا يزال يغلي.

    التوتر بين فينيسيوس والمدير الفني تشابي ألونسو كان يتصاعد منذ أسابيع، وظهر ذلك منذ كأس العالم للأندية في يوليو، عندما جلس فينيسيوس على مقاعد الاحتياط ضد باريس سان جيرمان قبل أن يُجبر المدرب الإسباني على الدفع به بسبب إصابة في اللحظة الأخيرة.

    هذا القلق استمر طوال الموسم، حيث أكمل فينيسيوس ثلاث مباريات فقط من عشر مباريات مع مدريد كلاعب أساسي، وكرر تشابي ألونسو استبداله مبكرًا حتى في المباريات المتقاربة.

    دوجاري يتوقع أن يتخلص بيريز من فينيسيوس

    لم يتردد الدولي الفرنسي السابق كريستوف دوجاري في توجيه انتقادات حادة لفينيسيوس بعد المباراة، حيث تحدث في برنامج "RMC Sport’s Rothen s'enflamme" وهاجم موقف اللاعب البرازيلي واقترح أن سلوكه كان غير محترم لزملائه ومدربه.

    وقال دوجاري: "أحببت لعب مبابي، أحببت موقفه، أحببت سلوكه، على عكس فينيسيوس الذي لا يُطاق. إنه دائمًا ما يشتكي، دائمًا ما يبكي على الحكم، وعلى الخصوم، وبمجرد أن يفعل شيئًا جيدًا، حتى وإن كان قد خسر أربعة من قبل (كلاسيكوس)، يلوح للجماهير كما لو كان في ساحة".

    وأضاف: " فينيسيوس أصبح لا يُطاق الآن، يسب مدربه. هذا هو الأمر، أدرك أنه يمكنك أن تكون محبطًا للخروج برأس منكسة، وتتمتم، لكنه يذهب بعيدًا جدًا بتصرفاته".

    وواصل دوجاري: "يسب مدربه كما فعل، يهدد بالرحيل، لكن عليه أن يتذكر أنه حاليًا ليس حتى بالمستوى المطلوب. هل سألت نفسك يومًا السؤال إذا لم يختر المدرب إشراكك، فذلك لأن أداؤك ليس بمستوى التحدي؟ لا يزال جيدًا، وينتظر منك رد فعل. هل هذا هو رد الفعل الذي تقدمه؟ إنه يزعجني. إنه دائمًا يشتكي. إنه دائمًا يبكي. إنه دائمًا يطلب شيئًا".

    واختتم الفرنسي: "اخرج يا رجل، اخرج. أداؤك ليس بالمستوى المطلوب. إنه يزعجني، يشتكي طوال الوقت، دائمًا يطلب شيئًا. إنه لا يزال بعيدًا عن مستواه في المواسم الأخيرة. يحتاج إلى إعادة تقييم نفسه. إنه فائز مستقبلي بالكرة الذهبية، قائد البرازيل، واحد من أفضل لاعبي ريال مدريد. يحتاج إلى إظهار شيء آخر إذا أراد أن يكون على نفس المستوى. فلورنتينو بيريز سيتخلص منه". 

  • خضيرة ينضم إلى قائمة المنتقدين

    الانتقادات لم تتوقف تجاه فيني، حتى أن بعض لاعبي ريال مدريد السابقين، مثل سامي خضيرة (38 عامًا)، الذي أمضى خمسة مواسم مع الفريق الأبيض (2010-2015)، بادروا بالمبادرة.

    ولم يُعجب اللاعب الدولي الألماني السابق بما شاهده في الكلاسيكو، وأطلق العنان للهجوم على فينيسيوس، قائلًا: "يمكنك أن تغضب من المدرب. لا بأس بذلك. لكن عليك دائمًا أن تعلم أنك جزء من الفريق".

    وأضاف: تخيل للحظة أننا نلعب مباراة بادل، وأنا من سيحل محلك، وأغضب بشدة، لدرجة أنني سأشعرك بالسوء فورًا".

    وختم: "دخل رودريجو أرض الملعب. يمكنك أن تغضب من المدرب، لكن ليس إلى هذا الحد أو من خلال لغة الجسد هذه".

  • ماذا حدث بشكل خاطئ بين فينيسيوس وألونسو؟

    أصبحت علاقة فينيسيوس مع ألونسو واحدة من أبرز الأحاديث في موسم ريال مدريد، حيث تنبع إحباطات الجناح ليس فقط من تبديلاته المتكررة ولكن أيضًا من تغيير مركزه، حيث يقوم ألونسو بوضعه على الجناح الأيمن بدلاً من جانبه الأيسر المفضل في بعض المناسبات.

    وراء الكواليس، يُقال إن الوضع قد أزعج غرفة الملابس، حيث يتعاطف بعض الزملاء مع فينيسيوس، معتقدين أن تصلب ألونسو التكتيكي يحد من حريته، بينما يرى آخرون أن اندفاعاته تشكل تشتيتًا عن نجاح الفريق.

    ويُقال إن إدارة لوس بلانكوس، بقيادة فلورنتينو بيريز، تتابع التطورات عن كثب، خصوصًا منذ أن توقفت محادثات تجديد العقد مع فينيسيوس على الرغم من أن عقده الحالي يمتد حتى عام 2027.

    لقد ضاعف توقيت انتقادات دوجاري الضغط على اللاعب والمدرب على حد سواء، وبينما تجاهل ألونسو الأسئلة بعد المباراة، مشددًا على أنه لا يريد "فقدان التركيز على ما هو مهم"، فإن الدراما المستمرة تهدد بظلالها على زخم مدريد في الدوري الإسباني.

    وإذا تعمقت الفجوة، فقد يُضطر النادي لاتخاذ قرارات صعبة للحفاظ على الانسجام في الفريق.

  • GFX Xabi Alonso Vinicius Junior Kylian MbappeGetty/GOAL

    هل يمكن أن يعاقب ألونسو فينيسيوس؟

    ينتقل تركيز ريال مدريد الآن إلى مباراته المقبلة في الدوري الإسباني ضد فالنسيا، لكن ستظل الأعين متجهة نحو كيفية تعامل تشابي ألونسو مع وضع فينيسيوس.

    ومن المتوقع أن يجري المدرب محادثات خاصة مع البرازيلي لتصفية الأجواء، مع الإشارة إلى أن كلا الطرفين يدركان أن استمرار الخلاف يمكن أن يؤثر على معنويات الفريق.

    بالنسبة لفينيسيوس، سيكون التحدي هو الرد على أرض الملعب بدلاً من الإيماءات أو الكلمات.

    وكما أوضح دوجاري، يبقى موهبته بلا شك — لكن الاتساق، والانضباط، والاحترافية سيحددون ما إذا كان سيوفر إمكانياته الهائلة في سانتياجو برنابيو.

