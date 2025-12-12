فيديو | "يريد عقد كريستيانو رونالدو ويفضل زيدان على تشابي ألونسو" .. شبيه فينيسيوس يثير الجدل بمقابلة ساخرة مع "إل شيرينجيتو"

لم يعد خافيًا على أحد أن فيني لا يعيش أفضل مواسمه في ريال مدريد، كما أن علاقته مع المدرب تشابي ألونسو، ليست في أحسن حالاتها، كما غيره من اللاعبين وعلى رأسهم جود بيلينجهام ورودريجو.

الأزمة خرجت للإعلام خلال مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، حيث انتقد اللاعب مدربه بعد تغييره في الشوط الثاني، ومن ثم أصدر بيان اعتذار لم يشر فيه مباشرة إلى المدرب، لكنه قُدم وجهًا لوجه أمام جميع زملائه في الفريق، بما في ذلك ألونسو وكامل الطاقم الفني.

في المقابل، أكدت التصريحات الصادرة من ريال مدريد على انتهاء الأزمة، وقد حملت مواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا مشهدًا عزز تلك التصريحات، حيث تبادل فينيسيوس وألونسو العناق في إشارة لتجاوز الماضي والبدء من جديد.

هذا جانب، وهناك آخر متعلق بعقد اللاعب الذي سينتهي صيف 2027 وريال مدريد بحاجة إلى تجديده قبل بدء الموسم القادم، حتى لا يفقده بالمجان في نهايته.

شبكة "ذا أثليتيك" كشفت مؤخرًا أن مفاوضات تجديد عقد فيني تمرّ بمرحلة حرجة، بعدما وصلت المحادثات بين الطرفين إلى طريق مسدود، مشيرة إلى أن الأجواء داخل النادي ليست بالبساطة التي يتوقعها البعض، وأن الصورة أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب عدة عوامل، أبرزها رغبة اللاعب في الحصول على مشروع رياضي واضح، وشعوره بأن وضعه داخل الفريق بدأ يشهد تغييرات بعد وصول عدد من النجوم الجدد، إضافة إلى تحفظات تتعلق بالبنود المالية والعقدية.

النجم البرازيلي يتقاضى حاليًا 15 مليون يورو إجماليًا سنويًا، فيما يحصل مبابي على 15 مليون صافٍ سنويًا بالإضافة إلى مكافأة التعاقد السنوية 8 ملايين يورو صافٍ، ليصل إجمالي ما يتقاضاه إلى 23 مليون صافٍ، أي 46 مليون إجمالي.

الصحافة تتحدث عن عرض ريال مدريد 20 مليون يورو سنويًا لتجديد العقد، فيما تُطالب حاشية اللاعب بالحصول على 30 مليون، وهو ما يجعل المفاوضات متوقفة تمامًا حاليًا.