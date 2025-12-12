في واحدة من اللقطات المثيرة المعتادة من برنامج "إل شيرينجيتو" ومقدمه جوسيب بيدريرول، انتقلت الكاميرا إلى الحضور، حيث أجرى الأخير مقابلة مع أحدهم والذي كان يشبه كثيرًا النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد.
فيديو | "يريد عقد كريستيانو رونالدو ويفضل زيدان على تشابي ألونسو" .. شبيه فينيسيوس يثير الجدل بمقابلة ساخرة مع "إل شيرينجيتو"
شبيه فينيسيوس جونيور يثير الجدل!
ظهور هذا المشجع في البرنامج بدا أمام الكاميرا وكأنه بشكل عفوي، حيث ذهب بيدريرول إلى المدرجات الموجودة في الاستوديو وقام بمحاورته، خصوصًا أن الشاب كان يبدو نسخة طبق الأصل من الجناح البرازيلي سواء في قصة الشعر أو الإكسسوارات.
وطرح بيدريرول عدة تساؤلات بشكل ساخر على "شبيه فينيسيوس" بشأن أداء ونتائج الفريق المتراجعة في الفترة الأخيرة ورأيه في المدير الفني تشابي ألونسو، كما تطرق إلى الحديث عن ملف تجديد عقد "فيني" مع النادي الملكي.
"عقد مثل كريستيانو .. ولا أريد تشابي ألونسو"!
في معرض حديثه عن ريال مدريد، تحدث شبيه فينيسيوس عن الأزمة التي يعيشها الفريق على مستوى النتائج في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يفضل رحيل تشابي ألونسو، قائلًا: "لا أريد تشابي، أنا أفضل قدوم سانتياجو سولاري أو زين الدين زيدان أو ألفارو أربيلوا".
وعندما سئل عن رأيه في تجديد عقده مع نادي ريال مدريد، قال شبيه فيني ساخرًا: "أريد عقدًا مثل عقد كريستيانو رونالدو".
- Getty
أزمات فينيسيوس في ريال مدريد
لم يعد خافيًا على أحد أن فيني لا يعيش أفضل مواسمه في ريال مدريد، كما أن علاقته مع المدرب تشابي ألونسو، ليست في أحسن حالاتها، كما غيره من اللاعبين وعلى رأسهم جود بيلينجهام ورودريجو.
الأزمة خرجت للإعلام خلال مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، حيث انتقد اللاعب مدربه بعد تغييره في الشوط الثاني، ومن ثم أصدر بيان اعتذار لم يشر فيه مباشرة إلى المدرب، لكنه قُدم وجهًا لوجه أمام جميع زملائه في الفريق، بما في ذلك ألونسو وكامل الطاقم الفني.
في المقابل، أكدت التصريحات الصادرة من ريال مدريد على انتهاء الأزمة، وقد حملت مواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا مشهدًا عزز تلك التصريحات، حيث تبادل فينيسيوس وألونسو العناق في إشارة لتجاوز الماضي والبدء من جديد.
هذا جانب، وهناك آخر متعلق بعقد اللاعب الذي سينتهي صيف 2027 وريال مدريد بحاجة إلى تجديده قبل بدء الموسم القادم، حتى لا يفقده بالمجان في نهايته.
شبكة "ذا أثليتيك" كشفت مؤخرًا أن مفاوضات تجديد عقد فيني تمرّ بمرحلة حرجة، بعدما وصلت المحادثات بين الطرفين إلى طريق مسدود، مشيرة إلى أن الأجواء داخل النادي ليست بالبساطة التي يتوقعها البعض، وأن الصورة أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب عدة عوامل، أبرزها رغبة اللاعب في الحصول على مشروع رياضي واضح، وشعوره بأن وضعه داخل الفريق بدأ يشهد تغييرات بعد وصول عدد من النجوم الجدد، إضافة إلى تحفظات تتعلق بالبنود المالية والعقدية.
النجم البرازيلي يتقاضى حاليًا 15 مليون يورو إجماليًا سنويًا، فيما يحصل مبابي على 15 مليون صافٍ سنويًا بالإضافة إلى مكافأة التعاقد السنوية 8 ملايين يورو صافٍ، ليصل إجمالي ما يتقاضاه إلى 23 مليون صافٍ، أي 46 مليون إجمالي.
الصحافة تتحدث عن عرض ريال مدريد 20 مليون يورو سنويًا لتجديد العقد، فيما تُطالب حاشية اللاعب بالحصول على 30 مليون، وهو ما يجعل المفاوضات متوقفة تمامًا حاليًا.
سقوط مروع لريال مدريد في "سانتياجو برنابيو"
سقط ريال مدريد في فخ الخسارة القاسية أمام ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة (1-2)، مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري دوري أبطال أوروبا 2025-2026.
ورغم تقدم ريال مدريد بهدف رائع سجله البرازيلي رودريجو جوس في الدقيقة 28، إلا أن فريق المدرب تشابي ألونسو عانى من أخطاء دفاعية ساذجة كلفته الخسارة القاسية في عقر داره وبين جماهيره، حيث اشترك المدافع الألماني أنطونيو روديجر والحارس تيبو كورتوا في مسؤولية هدف مانشستر سيتي الأول الذي سجله نيكو أوريلي بالدقيقة 35، بينما ورط روديجر فريقه في ركلة جزاء مجانية بعد 3 دقائق فقط سجلها إرلينج هالاند في شباك الميرنجي.
وبذلك الفوز، قفز مانشستر سيتي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 13 نقطة ووضع قدمًا ثابتة بين المرشحين إلى الأدوار الإقصائية، بينما تراجع ريال مدريد إلى المركز السابع بـ12 نقطة.
- AFP
ما التالي لريال مدريد؟
يمر ريال مدريد بمرحلة عصيبة في الفترة الأخيرة حيث تلقى الهزيمة الثانية على التوالي، إذ خسر من سيلتا فيجو (0-2) في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني 2025-2026، ليتجمد في مركز الوصيف برصيد 36 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.
ويسعى ريال مدريد في الفترة المقبلة لتحسين نتائجه، حيث يخوض 3 مواجهات محلية قبل انتهاء العام، إذ يخرج لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني.
وبعدها يخوض الميرنجي مواجهة سهلة أمام تالافيرا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، قبل أن يعود إلى سانتيجو برنابيو يوم 30 ديسمبر الجاري، عندما يستضيف إشبيلية ضمن منافسات الجولة 17 من الليجا.