تعرض مراسل برنامج "أكشن مع وليد"، لعاصفة انتقادات بسبب خطأ سقط فيه خلال إجراء مقابلة مع نكوبيله ماجويزي، رئيس اتحاد زيمبابوي لكرة القدم، على هامش تواجده في المملكة العربية السعودية مع منتخب بلاده.
فيديو | استبدل أبو الشامات بسالم الدوسري .. عاصفة هجوم على مراسل "أكشن مع وليد" بسبب خطأ "مثير للجدل"!
ماذا حدث خلال المقابلة؟
خلال المقابلة أكد رئيس اتحاد الكرة الزيمبابوي، أنه شاهد مباراة السعودية وكوت ديفوار كاملة، وأن أكثر اللاعبين الذين لفتوا انتباهه هما الثنائي الذي يحمل الرقمين 10 و 18 في المنتخب السعودي (يقصد سالم الدوسري وصالح أبو الشامات)، على الترتيب.
وبعد ذلك أسهب ماجويز في الإشادة باللاعب رقم 18 في المنتخب السعودي، مشيرًا إلى أنه لاعب ذكي وملفت وسريع بالكرة "صالح أبو الشامات".
وأثناء الحديث، قاطعه مراسل برنامج "أكشن مع وليد" من أجل توضيح اسم اللاعب رقم 18، مُشيرًا إليه بأنه اسمه سالم الدوسري.
- kooora
عاصفة من الهجوم على المراسل
قد يكون مراسل برنامج "أكشن مع وليد" ارتكب خطأ عن طريق السهو، لكن الجماهير السعودية على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تترك الأمر يمر مرور الكرام بل تداولته على نطاق واسع.
وتعرض المراسل لعاصفة هجوم من المغردين عبر منصة "X"، حيث اتهمه البعض بمجاملة سالم الدوسري لاعب الهلال على حساب صالح أبو الشامات لاعب النادي الأهلي.
وهناك بعض من دافع عن المراسل، مؤكدين أنه أخطأ سهوًا، خصوصًا أن رئيس الاتحاد الزيمبابوي ذكر في بداية حديثه اللاعب رقم 10 أيضًا وهو سالم الدوسري، وهو ما قد جعل المراسل يتدخل للتوضيح دون أن يدقق في حديث الضيف.
لماذا تواجد رئيس الاتحاد الزيمبابوي في السعودية؟
هذا هو السؤال الذي طرحه الكثير من المتابعين حول سبب تواجد نكوبيله ماجويزي، رئيس اتحاد زيمبابوي لكرة القدم، في الأراضي السعودية وإجراء مقابلة صحفية معه من الأساس.
السبب ببساطة هو أن ماجويزي يتواجد على رأس بعثة منتخب زيمبابوي التي تواجدت في المملكة العربية السعودية من أجل خوض مباراة ودية أمام منتخب الجزائر بمدينة جدة، وتحديدًا على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.
وانتهت المباراة بفوز منتخب الجزائر بنتيجة (3-1)، حيث سجل له كل من بغداد بو نجاح ومحمد الأمين عمورة وجوان حجام، بينما اكتفى تاواندا شيريوا بتسجيل هدف وحيد لزيمبابوي، في مباراة جمعت المنتخبين من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي تستضيفها المغرب مطلع العام المقبل.
ويقع منتخب زيمبابوي في المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية، إلى جانب منتخبات مصر، أنجولا وجنوب إفريقيا.
الدوري السعودي ينتشر في إفريقيا
في مقابلة أخرى، تحدث ماجويزي إلى أكثر من وسيلة إعلام سعودية، عن متابعته لدوري روشن السعودي الذي بدأ ينتشر في القارة الأفريقية بسبب استقطابه لنجوم عالميين.
وقال ماجويزي: "نتابع منافسات الدوري السعودي في إفريقيا، فالجميع يحب مشاهدة نجوم مثل كريستيانو رونالدو مع النصر أو كريم بنزيما ونجولو كانتي مع الاتحاد، المتابعون كثر في القارة السمراء".
"على الأرجح، سيكون الدوري السعودي من الأفضل عالميًا، حتى يمكن أن يأتي في الترتيب بعد الدوري الإنجليزي الممتاز في غضون سنوات قليلة، إنه دوري قوي لأن من يتنافس الآن على أرض المملكة، سبق له وتنافس في دوري أبطال أوروبا وعندما ترى تشكيلة بعض الفرق ستعرف ماذا أقصد".
وختم: "أنا أتابع الدوري السعودي حاليًا وأشجع النادي الأهلي وأحب النجم الإيفواري فرانك كيسييه".
رينارد يكرس عقدة لأفيال كوت ديفوار
في سياق متصل، وجّه منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، رسالة طمأنينة إلى جمهور المملكة؛ وذلك خلال مواجهة كوت ديفوار "الودية"، مساء أمس الجمعة والتي انتهت بفوز الأخضر (1-0)، على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، التي تستضيفها الدوحة القطرية من 1 إلى 18 ديسمبر..
مواجهة كوت ديفوار شهدت أجواءً عاصفة؛ وذلك من خلال الأمطار الغزيرة، التي حولت ملعب "الإنماء" إلى بركة مياه، خاصة في الشوط الأول، وبالرغم من ذلك؛ تمكن نجوم المنتخب السعودي من التعامل الجيد مع الكرة وتسيير المباراة، حتى إطلاق صافرة النهاية بالفوز بهدف دون رد على بطل أفريقيا، سجله صالح أبو الشامات.
ومثلت المباراة اختبارًا عاطفيًا للمدرب هيرفي رينارد، والذي تولى من قبل قيادة منتخب كوت ديفوار في الفترة من يونيو 2014 إلى مايو 2015، ونجح معه في تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية.
ورغم أنه كان بطلًا مع كوت ديفوار؛ إلا أن رينارد يعتبر "كابوسًا حقيقيًا" بالنسبة لهذا المنتخب، حيث يملك سجلًا خاليًا من الهزائم ضده، فالمدير الفني الفرنسي واجه المنتخب الإيفواري 6 مرات؛ حقق خلالها 5 انتصارها آخرها عندما حقق الفوز (1-0) مع السعودية وديًا، مساء الجمعة، بينما تعادل مرة واحدة ولم يخسر من الأفيال إطلاقًا.